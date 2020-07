San Marcos Frena Arrestos Por Delitos Menores. Ahora Piden Expandir La Práctica En Todo El Condado.

Read this story in English.

Deana Piñales trabaja como doula de postparto cuando no enseña a niños en la Iglesia de la Fraternidad Unitaria Universalista de San Marcos. Se llama a sí misma, en broma, una "doncella de todos los oficios" debido a sus diversos intereses y dice que trata de mantenerse involucrada en la comunidad tanto como sea posible a través de su hijo de 9 años.

Sin embargo, hace más de una década, esta nativa de San Marcos fue arrestada por poseer una pequeña cantidad de marihuana. Todavía recuerda la noche que pasó en la cárcel cuando era adolescente.

"Vas a lugares muy oscuros y empiezas a analizar todo bajo una luz negativa", dijo Piñales. "Y eso realmente afecta a tu mente. Incluso si estás allí por un corto período. No es algo que nadie debiera experimentar por un delito menor en absoluto".

Piñales dice que ha dejado la experiencia atrás... mentalmente. Pero tener un arresto en su expediente le ha hecho difícil conseguir un trabajo a tiempo completo o continuar con su educación.

"Si algo me pasara y necesitara una red de protección, no hay ninguna red porque la red no me quiere, porque tengo esta cosa en mi expediente"

"Cada vez que pasas por el proceso de una entrevista, hay una pequeña caja que dice: '¿Has sido arrestado?' Y marcas que sí", dijo. "Instantáneamente, hay un estigma asociado a eso".

Aunque Piñales ha encontrado maneras de sacar lo mejor de su situación, todavía no tiene el tipo de estabilidad que ofrece un trabajo a tiempo completo, como un seguro médico o un plan de retiro.

"No hay nada que me respalde en este momento", dijo. "Si algo me pasara y necesitara una red de protección, no hay ninguna red porque la red no me quiere, porque tengo esta cosa en mi expediente".

Piñales nunca habría sido arrestada hoy. En cambio, se le habría expedido una citación, gracias a la ley de “citar y liberar” de San Marcos del mes pasado. La medida tiene como objetivo mantener a la gente fuera de la cárcel por delitos menores; los defensores de justicia criminal dicen que alivia la sobre-criminalización de los residentes negros e hispanos en el Condado de Hays.

La ley requiere que los oficiales emitan citaciones en lugar de hacer arrestos por delitos menores como el que cometió Piñales. Los oficiales en ciudades de todo el estado han tenido la opción de usar “citar y liberar” durante la última década. Ciudades cercanas como San Antonio y Austin tienen programas similares, por ejemplo. Pero San Marcos se convirtió en la primera ciudad de Texas en exigir esta práctica. Elimina la opción de arrestar casi por completo, excepto en situaciones específicas como cuando una persona pudiera hacerse daño a sí misma o tuviera una orden de arresto pendiente.

"Estoy pensando en otras personas que podrían estar en situaciones como la mía a la misma edad que yo", dijo Piñales. "Y en cómo se les va a dar una segunda oportunidad".

Renovados llamados a una reforma

Apenas unos días después de que la ley de “citar y liberar” entrara en vigencia en la ciudad de San Marcos, el país estalló en protestas por la brutalidad policial y el racismo sistémico al aplicar la ley. Los residentes del condado de Hays lideraron las protestas en la sede del condado y en las ciudades a lo largo de la I-35. En el pequeño pueblo de Wimberley, dos adolescentes organizaron una protesta pacífica con más de 200 personas.

En todo el país, las protestas han llevado a muchos gobiernos locales a analizar más de cerca las reformas de justicia criminal dentro de sus jurisdicciones.

Mano Amiga, un grupo local de base para la reforma de la justicia criminal, se dirigió al Concejo Municipal de San Marcos con la idea de una ley de “citar y liberar” el año pasado, tras comprobar que la policía local había hecho detenciones en lugar de emitir citaciones cada vez que había un caso en el que estaba involucrada una persona negra en 2018. La ordenanza fue aprobada en abril.

"San Marcos no es Minneapolis; no es Atlanta. No son muchas las ciudades en las que hemos visto ocurrir estas acciones extremas", dijo en una entrevista el concejal Mark Rockeymoore. "Pero por supuesto, es una ciudad donde se aplica la ley y hay discrepancias en la forma en que la citación y la liberación se realizó durante los años en que era una opción para los oficiales de policía aquí en San Marcos".

Él y muchos otros funcionarios locales dicen que su trabajo acaba de empezar.

"[Citar y liberar] fue sólo el comienzo del proceso", dijo Rockeymoore, que preside el comité de justicia criminal de la ciudad. "Pensamos que era una buena base para empezar".

Apoyo para “citar y eludir”

Ahora, San Marcos está pidiendo al condado que lleve la ley un paso más allá con otro programa llamado "citar y eludir".

De manera similar a “citar y liberar”, “citar y eludir” facilita a las personas acusadas de delitos menores evitar o eludir la cárcel o un antecedente criminal permanente. Mientras que “citar y liberar” permite a las personas evitar el arresto inmediato por un delito menor, aún deben presentarse en la cárcel del condado, ser fichados y reunirse con un juez. Eso significa que las personas que son citadas podrían terminar con un delito menor en su expediente.

En un programa como “citar y eludir”, las personas que reciben citaciones no tendrían que ir a la cárcel en absoluto; en cambio, podrían reunirse con un fiscal para ver si son candidatos a tomar un curso educativo o realizar servicio comunitario.

Mientras que las ciudades pueden aprobar leyes de “citar y liberar” porque involucran a las fuerzas del orden locales, el condado tiene que dar el visto bueno a un programa de “citar y eludir” porque involucra a la oficina del fiscal del distrito. En una reunión especial en junio, los miembros del Consejo de la Ciudad de San Marcos aprobaron unánimemente una resolución instando al condado a implementar un programa.

"El Consejo de la Ciudad apoya la propuesta de Programa Citar y Eludir y alienta a la Oficina del Fiscal del Distrito Criminal del Condado de Hays a establecer e implementar el programa tan pronto como sea posible", dice la resolución.

La Oficina del Fiscal del Distrito Criminal del Condado de Hays y otros funcionarios del condado han expresado su apoyo general a ambos programas desde el año pasado, pero todavía no han hecho ningún movimiento importante.

Los comisionados de la Comisión de Coordinación de Justicia Criminal presentaron las conversaciones sobre el programa en octubre, después de que su subcomité de “citar y liberar” pidiera "retrasar el proceso", según las actas de la reunión.

En ese momento, el subcomité no pudo abordar las preocupaciones sobre los procedimientos operativos del programa, como qué sucedería si una persona no completara el servicio comunitario o no asistiera a una reunión inicial con un fiscal.

La comisión no se reunió de nuevo hasta mayo. Los miembros siguen tratando de responder a las mismas preguntas y ahora buscan respuestas en otros programas de desvío o elusión. En el cercano condado de Bexar, los participantes reciben recordatorios a través de llamadas y mensajes de texto.

El comisionado del condado Lon Shell, que preside el comité de justicia criminal de Hays, apoya los programas de desvío o elusión, pero dijo que el cambio no ocurre de la noche a la mañana.

"Creo que tenemos el deseo de hacerlo", dijo. "Pero necesitamos resolver estos problemas. Y en su mayor parte, estos problemas necesitan ser manejados con comunicación entre las cortes, la oficina del fiscal de distrito y los abogados de la defensa, para asegurarnos de que tenemos un sistema que logre lo que queremos hacer".

Shell dijo que es importante que la oficina del fiscal del distrito esté de acuerdo con un programa de “citar y eludir” porque decide cómo se acusa a alguien.

La próxima reunión de justicia criminal se llevará a cabo virtualmente el 22 de julio.

Mirando hacia adelante

Recientemente, Mano Amiga pidió a la ciudad de Kyle que haga un uso más regular de “citar y liberar”.

"Kyle y San Marcos juntos constituyen el grueso de la población del condado de Hays", dijo la organización en un comunicado de prensa. "Sin embargo, sus políticas sobre Citar y Liberar no podrían ser más diferentes: la histórica ordenanza de San Marcos hace que las citaciones sean la norma en lugar de los arrestos por delitos menores, mientras que no sabemos si Kyle ha hecho uso de Citar y Liberar en los últimos años en lo absoluto".

Los datos compilados por el condado encontraron que los hispanos representaban el 56% de los arrestos con derecho a citación de Kyle, y los negros el 10.4%. Los hispanos son el 45% de la población y los negros el 5.7%.

Y mientras las protestas en las principales ciudades del centro de Texas se han calmado, Rockeymoore dijo que hay una falsa idea de que las cosas puedan volver a la normalidad.

"Creo que tenemos mucho trabajo que hacer aquí en el Condado de Hays y que nuestros comisionados del condado tienen que seguir adelante y volver a la lucha y hacer estos cambios", dijo.

Piñales dice que hay que destinar más fondos a los trabajadores sociales y a la atención médica en lugar de encerrar a la gente -"cosas que pueden curar a todo el mundo"-.

"Sé, por mis experiencias de hace más de 10 años y por cómo me han seguido, lo importante que es cambiar las cosas para las generaciones futuras y para todos los demás que están en la comunidad y tratan de prosperar", dijo.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Riane Roldán a rroldan@kut.org También puedes seguirlo en Twitter en @RianeRoldan.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.