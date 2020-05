Supermercados Del Condado de Travis No Serán Centros de Votación Durante Elecciones De Julio

Read this story in English.

Los votantes del condado de Travis no podrán votar en las tiendas de alimentos durante la segunda vuelta de las elecciones de julio. La secretaria del condado de Travis, Dana DeBeauvoir, dijo que esta opción es demasiado arriesgada durante la pandemia del COVID-19.

"Las tiendas de alimentos están descartadas", dijo. "Están haciendo todo lo que pueden para alimentarnos y estamos totalmente agradecidos por sus esfuerzos adicionales, pero no hay manera de que proporcionen una votación segura y un distanciamiento social adecuado para ese grupo de personas cuando ya tenemos condiciones de hacinamiento en los supermercados".

Los residentes del Condado de Travis han votado en las tiendas de alimentos desde la década de 1990. Rápidamente se convirtieron, por lejos, en los sitios de votación preferidos de Austin.

No son los únicos lugares que no estarán disponibles durante la elección. DeBeauvoir dijo que otros sitios -incluidos los campus del Community College de Austin- han decidido no abrir sus puertas a los votantes durante la pandemia.

"Hemos tenido algunos lugares que han dicho: 'No, no queremos correr el riesgo'", explicó. "Y ya sabes, esa es su decisión".

DeBeauvoir dijo que quienes planean votar en persona durante la segunda vuelta de las elecciones de julio deben verificar qué lugares de votación están disponibles. Dijo que, en general, habrá menos sitios de votación esta vez, cerca de 20 lugares de votación anticipada y 100 centros de votación el día de las elecciones.

"Habrá algunas diferencias", dijo. "Los votantes tendrán un esquema diferente de centros de votación el día de las elecciones y en la votación anticipada".

La segunda vuelta de las elecciones primarias, así como la elección especial para el puesto de Senador del estado que ocupa Kirk Watson, está programada para el 14 de julio. La votación anticipada se llevará a cabo del 29 de junio al 10 de julio.

