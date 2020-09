Texas Decide: Contestamos Tus Preguntas Sobre El Voto Por Correo Para Las Elecciones 2020

Read this story in English.

La pandemia del coronavirus está haciendo que las próximas elecciones sean un poco más complicadas de lo habitual. Más gente está solicitando boletas de voto por correo, muchos de los cuales no están acostumbrados a hacerlo.

Hemos preguntando por tus dudas sobre el proceso de votación como parte de nuestro proyecto Texas Decide. Nuestro productor Trey Shaar conversó con el editor de projectos especiales de KUT, Matt Largey, para responder algunas de esas preguntas.

Trey Shaar: Nuestra primera pregunta es de Elizabeth en Austin. Ella dice: "Hice una solicitud voto por correo hace semanas a través del sitio del Estado de Texas. Nunca la he recibido. Soy elegible porque soy mayor de 65 años".

Matt Largey: Sí, esa es una pregunta difícil. Es preocupante que puedas hacer una solicitud para una boleta y nunca la recibas. Tienes que realizar la solicitud o llenar una solicitud y luego enviar esa misma solicitud antes de que -de hecho- el funcionario electoral de tu condado te envíe la boleta.

Elizabeth tiene un par de opciones. Podría ir a la web del Secretario de Estado y simplemente descargar el formulario de solicitud y luego rellenarlo y enviarlo por correo. Eso debería ayudarla a prepararse.

También puede visitar KUT.org. Tenemos una nota con un enlace allí a ese formulario de solicitud. Tienes hasta el 11º día antes de las elecciones para enviar esa solicitud de voto por correo. Y en este caso, es el 23 de octubre. Así que a Elizabeth todavía le queda algo de tiempo. Tiene una ventana para solicitar su voto por correo, aunque los funcionarios electorales dicen que debes hacerlo lo antes posible si vas a votar por correo, que debes solicitar tu boleta lo antes posible para asegurarte de que la recibas a tiempo y luego que haya tiempo suficiente para que la envíes porque tiene que estar de vuelta para el día de las elecciones.

La siguiente pregunta es de Carol en Hutto. "Tengo 81 años. Recibí mi [boleta de] voto por correo para las elecciones primarias. ¿Recibiré automáticamente una boleta de voto por correo para las elecciones de noviembre, o tengo que solicitarla para cada elección?"

Esa es una muy buena pregunta, Carol. Y una que nos hacen muchas veces. Y la respuesta es: depende. Así que, cuando llenes la solicitud de una boleta de voto por correo, hay una casilla que puedes marcar que básicamente dice "envíenme todas las boletas de voto por correo de todo este año". Así que, si ella pidió una boleta para la votación primaria a principios de este año y marcó esa casilla que dice "envíame todas este año" -dice "solicitud anual"- entonces puedes esperar recibir una boleta de voto por correo para las elecciones generales. También puedes solicitarlas para elecciones específicas en ese conjunto de casillas.

Así que, si has marcado esa casilla a principios de año, entonces debes esperar recibir una boleta por correo. Por supuesto, las elecciones de noviembre son probablemente las últimas del año. Así que en este punto, no tiene sentido marcar la casilla si aúno no la has solicitado.

Entonces, ¿la gente tiene que solicitar esto al menos con una frecuencia anual?

En gran medida: Exactamente. Sí.

Esta pregunta es de Kathleen en Austin. "Quiero saber si podremos entregar nuestras boletas de voto por correo en persona antes y cuáles serán los lugares de los posibles autoservicios". También pregunta: "¿Cuál es el plazo para entregar nuestras boletas de voto por correo?"

Voy a hablar específicamente del condado de Travis, porque Kathleen está en Austin. La respuesta es: sí, puedes dejar tu voto por correo en persona. Hay cuatro lugares en la ciudad donde puedes dejar tu boleta de voto por correo completa. Esos están ubicados en el 5501 Airport Boulevard. Es la Oficina de Impuestos del Condado de Travis. Puedes pasar por el carril de entrada donde normalmente harías un pago.

Y luego hay dos lugares en el estacionamiento de la calle Lavaca 700. Hay un lugar en la entrada de Lavaca, y luego hay uno en la entrada de Guadalupe. Y luego otro en el 1010 de Lavaca, que está justo al lado de un edificio de oficinas del Condado de Travis. Si te detienes en ese estacionamiento de la calle 11 entre Guadalupe y Lavaca, entonces habrá una persona allí para recibir tu voto por correo.

Por supuesto, si la dejas a mano, tendrás que mostrar una identificación, y tendrás que firmar un documento para verificar que es tu boleta la que estás dejando. Pero esa opción está disponible este año. Y lo otro que tienes que saber es que puedes dejarlas a partir del 1 de octubre. Así que, básicamente, tienes desde el 1 de octubre, hasta el día de las elecciones para dejarlas así.

Sí, iba a mencionar lo de la identificación. No se te permite dejar una boleta que no es tuya, ¿verdad?

Sí. Tiene que ser tu boleta la que dejes. Tienes que mostrar una identificación, y tienes que firmar que "esta es mi boleta".

Finalmente, está esta pregunta de Dave en Austin: "¿Cuál es el proceso para que un votante que ha solicitado una boleta en ausencia vote en persona en las urnas?"

Hay algunas respuestas diferentes. Algunas de ellas son complicadas. Implican ir a la oficina del secretario de votación anticipada. Pero en realidad la forma más fácil es llevar contigo la boleta de voto por correo que has recibido y que no has completado -porque has decidido que quieres votar en persona- cuando vayas a votar en persona, ya sea durante la votación anticipada o el día de las elecciones.

Y básicamente, te acercas a uno de los jueces electorales y le dices: "Solicité una boleta por correo, pero quiero votar en persona". Entonces, entregarás esa boleta, y luego se te permitirá emitir un voto normal.

Si no traes tu boleta por correo a las urnas para votar pero has solicitado una, puedes votar provisionalmente. Eso significa que tendrás que seguir algunos pasos extra para asegurarte de que tu voto sea contabilizado, lo que significa que tendrás que llevar tu voto por correo a la oficina de elecciones en algún momento antes del día de las elecciones.

Así que, si solicitaste una boleta por correo y quieres votar en persona, llévala contigo y entrégala allí.

Y tal como están las cosas este año, se está animando a la gente a votar temprano, ya sea por correo o en persona.

Sí. Sí. Nadie quiere hacer fila durante horas y horas, así que es muy recomendable votar temprano. El período de votación anticipada se ha ampliado casi una semana más. Comienza el 13 de octubre.

Y estamos planeando responder más preguntas sobre la votación en las próximas semanas.

Sí. Volveremos la semana que viene para hacer esto de nuevo.

