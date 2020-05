Trump Está Arrebatando Tierras En La Frontera Para El Muro Durante La Pandemia, Afirman Defensores

Click here to read this story in English.

Esta noticia fue actualizada el 1 de mayo con las declaraciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

La pandemia del COVID-19 no ha impedido que la administración Trump construya millas de muro en la frontera entre los Estados Unidos y México.

Los defensores aseguran que la administración está acelerando la aprobación de contratos de construcción e intensificando las demandas contra los propietarios del Sur de Texas para apropiarse de sus tierras para la construcción del muro en la frontera.

En el Condado de Starr, tres generaciones de la familia Alvarez viven en aproximadamente ocho acres de tierra que ha pertenecido a la familia durante décadas. Su propiedad limita con el Río Grande.

Un día por la tarde, Nayda Alvarez se encontraba en su hogar cuando su padre salió a recoger el correo.

Fue entonces cuando dijo que vio una caravana de camiones de una empresa trasladándose por una antigua carretera cerca de donde viven.

“Entonces, él regresa a casa y dice: ve a mirar porque podrían estar saltándose las cercas otra vez,” informó Alvarez.

Nayda ha estado luchando por más de un año contra la construcción del muro en la frontera que se espera que atraviese su propiedad.

Cuando su padre le contó sobre las personas que vio, ella tuvo el presentimiento de que podría tratarse de personal del gobierno.

Alvarez salió a su porche para comprobarlo por sí misma.

Ella dijo que vio un grupo de unas ocho personas cerca de la propiedad de su abuelo.

“Estaban allí con numerosos camiones grandes. Me sentí insegura de que hubiera personas cerca de nosotros,” dijo Alvarez. “Se supone que estamos en cuarentena y que tenemos la orden de “quédese en casa“, aquí en el Condado de Starr. No sé quiénes son estas personas, dónde han estado o qué traen.”

Dijo que le sorprendió lo cerca que estaban estas personas y notó que no usaban guantes ni mascarillas.

Alvarez tomó una foto y se la envió a sus abogados.

Resulta que ella tenía razón, eran topógrafos del gobierno que estaban recogiendo datos para la inminente construcción del muro en la frontera que pasará cerca de su propiedad.



BREAKING: Border wall construction continues despite nationwide demands to halt immediately.

One of our clients whose home is threatened by the wall sent us this photo today of contractors surveying the land near her home in Starr County. https://t.co/unXc8XwOly pic.twitter.com/QikAfzVRKX— Texas Civil Rights Project (@TXCivilRights) April 13, 2020