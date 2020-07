Universidad De Texas En Austin Da Un Paso En Reconocer Su Pasado Racista, Pero 'Eyes Of Texas' Sigue

Read this story in English.

La Univerisdad de Texas (UT) en Austin anunció que planea renombrar ciertos espacios de su campus, añadir monumentos que honren a los defensores de derechos civiles y trabajar más duro para reclutar estudiantes, profesores y personal negros.

El anuncio hecho este lunes llega tras las demandas de los estudiantes y ex-alumnos para que la universidad enfrente su pasado racista. Pero los llamados a cambiar el himno de la institución, que tiene una historia racista, no serán atendidos.

"Cada acción que tomemos debe apoyar a la gente que hace de la Universidad de Texas un lugar tan especial y debe cumplir con nuestra misión de enseñar, aprender y descubrir", dijo el presidente interino de la Universidad de Texas, Jay Hartzell, en una carta anunciando el plan.

El mes pasado, un grupo de atletas de Texas, principalmente jugadores de fútbol, dijeron que no participarían en funciones más allá de los juegos y las prácticas si no se abordaba una lista de cambios. Pidieron modificaciones en el nombre del edificio y la eliminación de estatuas que honraban a los hombres que participaron en la Confederación o que defendieron creencias racistas.

Para algunos, la lista parecía nueva, pero muchos han pedido cambios similares a través de los años.

"A finales de los 60 y principios de los 70, pedimos lo mismo: esfuerzos más intensos para reclutar más estudiantes, profesores y personal negros", dijo Cloteal Davis Haynes, presidente de The Precursors (Los Precursores), un grupo de ex-alumnos de la UT que fueron algunos de los primeros estudiantes negros en asistir a esta universidad hace más de 40 años. "Por primera vez en mucho tiempo, veo un movimiento significativo hacia el tratamiento de estos temas tan complicados".

Existe un gran tema en la lista de atletas que no va a desaparecer. La universidad mantiene su himno, "The Eyes of Texas" (Los Ojos de Texas), pero promete enseñar sus orígenes y trabajar para "reimaginar" su futuro.

Aunque el himno no cambia, la Universidad de Texas dice que habrá novedades en el departamento de deportes. El campo en el estadio Darrell K. Royal-Texas Memorial será rebautizado en honor a los grandes de Texas, Earl Campbell y Ricky Williams. El campo lleva actualmente el nombre del difunto abogado Joe Jamail. La universidad dice que fue idea de la familia Jamail hacer el cambio.

También se colocará una estatua fuera del estadio de fútbol en reconocimiento a Julius Whittier, el primer jugador de fútbol negro que se inscribió en la universidad en 1970.

Además, el departamento de deportes asignará dinero a programas dentro y fuera del campus para atraer, retener y apoyar a los estudiantes negros.

También habrá cambios en otras partes del campus para honrar a los pioneros de los derechos civiles de la Universidad de Texas y restarle importancia a sus raíces más sospechosas.

La escuela cambiará el nombre de Robert L. Moore Hall por el de "Edificio de Física, Matemática y Astronomía". Fue bautizado en honor a un profesor de matemática de la Universidad de Texas que era conocido por sus opiniones racistas hacia los estudiantes negros.

"Es una especie de tiempo de Rip Van Winkle. La gente está despertando, después de estar dormida tantos años, para ver las injusticias que han tenido lugar"

La universidad también llevará luz a su lucha por la integración al honrar a Heman Marion Sweatt, quien desafió con éxito al presidente de la Universidad de Texas, T.S. Painter, ante la Corte Suprema de Estados Unidos para integrar la Escuela de Leyes de la UT en 1950. Una entrada al Salón T.S. Painter en el campus será renombrada en honor a Sweatt. Una estatua suya se colocará cerca de la entrada y un espacio dentro del edificio será rediseñado para mostrar la historia de Sweatt vs. Painter.

La Universidad de Texas también honrará a su primera clase de estudiantes negros, The Precursors, con un monumento en el East Mall, 64 años después de su llegada al campus.

"Es una especie de tiempo de Rip Van Winkle", dijo Leon Holland, miembro de The Precursors. "La gente está despertando, después de estar dormida tantos años, para ver las injusticias que han tenido lugar."

Los estudiantes negros son sólo el 5.1% de la población de la universidad. Mientras que la matrícula entre los estudiantes negros de la UT ha aumentado un 9% en los últimos cinco años, Hartzell dice que la escuela podría haberlo hecho mejor. Más de 1,900 estudiantes negros fueron aceptados en la universidad durante ese tiempo pero eligieron ir a otro lugar.

Aquí es donde el fondo del departamento de atletismo entra en juego. Se invertirá en programas que hagan a la universidad más atractiva y capaz de retener a los estudiantes una vez que estén en el campus. La universidad dice que también habrá programas para desarrollar líderes negros y ayudar a preparar a los estudiantes para la vida después de la graduación, así como un renovado Plan de Acción de Diversidad e Inclusión supervisado por Leonard Moore, el vicepresidente de diversidad y compromiso comunitario.

Holland y sus compañeros “Precursores” han estado trabajando para lograr cambios en el campus durante años.

"Estamos súper entusiasmados de ver el progreso que se ha hecho en la última década, seguro", dijo Holland. "Y sólo ver las ideas más progresistas y visionarias en el intento de traer soluciones y correcciones a las injusticias que hemos experimentado en el pasado para llegar a buen puerto es muy emocionante".

Algunos nombres controversiales de edificios y características del campus no van a desaparecer, por ahora. Entre ellos están la Fuente de Littlefield, el Auditorio Hogg y el Centro Belo de Nuevos Medios. La universidad dice que educará a los visitantes sobre los orígenes de los nombres y su contexto.

Aunque la línea de tiempo para los cambios no está clara, la universidad dice que hay un sitio web que ofrece información y actualizaciones a medida que las mejoras se pongan en marcha.

