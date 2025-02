El cerebro de Elon Musk está en DC. Pero el corazón de su imperio está en Texas y sigue creciendo.

¿Tienes un tema que quieres que investiguemos? Escríbenos a tips@kut.org.

BASTROP - Estos días, es casi imposible escapar a las noticias sobre Elon Musk.

Mientras su Departamento de Eficiencia Gubernamental recorta drásticamente el gasto federal, el hombre más rico del mundo hace valer su influencia nacional e internacional a una escala sin precedentes. Cuando no está escribiendo en su red social X sobre política europea o incendios forestales en California, se dedica a atacar las políticas DEI y la ayuda exterior y, al parecer, duerme de vez en cuando en oficinas próximas a la Casa Blanca.

A más de 1,500 millas de distancia, en el corazón de su imperio empresarial en el Estado de la Estrella Solitaria, la influencia de Musk es más sutil, por ahora.

Musk lleva años amasando su poder económico en Texas.

Ha trasladado aquí la mayoría de sus empresas y ha puesto en marcha enormes proyectos en Austin, cerca de Brownsville y en las afueras de Waco. En ningún lugar se concentra tanto el poder empresarial de Musk como en su complejo corporativo del condado rural de Bastrop, a unos 45 minutos del centro de Austin.

Y este año, la presencia de Musk en la zona está a punto de explotar, despertando esperanzas y sembrando inquietudes sobre lo que el efecto Elon significará para el centro de Texas.

La nueva sede de la plataforma de redes sociales X se está construyendo aquí, y parece que abrirá pronto. Al lado, SpaceX, su empresa aeroespacial, duplicará con creces su tamaño. Y luego está Snailbrook, la ciudad empresarial que Musk está construyendo en el complejo. Según ha podido saber The Texas Newsroom, es probable que la “utopía” de Musk comience a construirse a finales de año, y puede que sea incluso más grande de lo que se había informado.

El propio Musk no es un personaje fijo de Bastrop.

Pero, con la ayuda de las normas permisivas de desarrollo del condado, sus inversiones están contribuyendo a transformar este rincón de la Texas rural. Musk trae consigo puestos de trabajo, turismo y atención mediática, además de preocupaciones por la degradación medioambiental y el cambio cultural de Bastrop, que se enorgullece de ser un complemento tranquilo y bucólico de la cercana Austin.

Para bien o para mal, dicen los lugareños, se avecinan cambios.

“Si Elon cree que Bastrop es cool”, dice Sylvia Carrillo-Trevino, “debe ser cool”.

[Tierras relacionadas con Elon Musk y sus compañías en el Distrito de Bastrop, Texas. Fuente: Distrito de Tasación del Condado de Bastrop. Credo por Andrew Weber para KUT News]

¿Por qué Bastrop?

Conduciendo hacia el este desde Austin, los centros comerciales y las urbanizaciones de la ciudad desaparecen rápidamente. Al llegar al límite con el condado de Bastrop, el terreno parece aplanarse y abrirse.

La mayoría son granjas y ranchos. Cuando Austin llamó a la puerta para anexionarse parte del condado a mediados de 1980, los habitantes de Bastrop se opusieron. Los lugareños hablan de ello como si fuera ayer, como si las fauces abiertas de la ciudad siguieran ansiosas por engullir su idilio rural.

El desarrollo se está acelerando aquí. Están apareciendo desarrollos inmobiliarios y centros comerciales. Pero la mayor parte del condado sigue sin estar incorporada. Las tres ciudades principales -Bastrop, Elgin y Smithville- suman menos de 30,000 habitantes.

Patricia Lim / KUT News Continúa la construcción de las instalaciones de Space X en 858 FM 1209 en Bastrop.

Con este telón de fondo se alza el complejo corporativo de Musk. En el cruce de las carreteras FM-969 y 1209, junto a un pequeño recodo del río Colorado, sus elegantes y relucientes edificios sobresalen de la frondosa campiña.

Musk eligió esta zona por una razón. Es más fácil urbanizar en las zonas rurales de Texas, donde el Estado ha dado a los funcionarios de los condados pocos medios para frenar el crecimiento. David B. Brooks, que escribió un libro sobre las leyes de los condados de Texas, calificó las normas de desarrollo rural aquí como “el salvaje, salvaje Oeste”.

“Si alguien quisiera poner un negocio que no gustara a nadie, [los funcionarios del condado] no tienen autoridad para adoptar una ordenanza de zonificación como hace una ciudad”, dijo Brooks.

Musk también encontró un socio entusiasta entre los funcionarios del condado de Bastrop.

Apoyaron su decisión de llevar Boring Company, su empresa de construcción de túneles, a la zona en 2021. Luego, Musk puso la primera piedra de una instalación de SpaceX aquí y de la Boring Bodega, un mercado de alimentos, bar y espacio comunitario abierto al público. Una vez que Musk eligió la zona, a pocas millas de su Gigafactory de Tesla en Austin, ya no había marcha atrás.

“Tenían prisa. Querían las cosas hechas para ayer, y si no para ayer, para hoy”, dijo Paul Pape, ex juez del condado de Bastrop. La gente de Musk no se anduvo con rodeos, dijo, pero los funcionarios del condado tampoco pusieron trabas.

Pape ve en Musk y otros líderes empresariales interesados en la zona una forma de que Bastrop crezca sin verse consumido por su vecino urbano, más grande: “No queríamos que Austin controlara el futuro de Bastrop”.

Según un análisis de los registros de la propiedad realizado por The Texas Newsroom, las empresas de Musk han acumulado ya más de 600 acres sólo a lo largo de este tramo de carretera. Algunos de los terrenos se compraron en los últimos meses, lo que le deja margen para expandirse.

X, SpaceX y Snailbrook

Si sus planes para 2025 se cumplen, Musk necesitará espacio.

Las instalaciones de SpaceX, de 700,000 pies cuadrados, duplicarán con creces su tamaño, según un informe de progreso que la empresa publicó el año pasado. Las excavadoras y otros equipos de construcción ya salpican el lugar, y los camiones de carga circulan por la carretera de dos carriles cercana.

Aquí, SpaceX fabrica los kits Starlink, dispositivos individuales que permiten acceder a Internet a distancia. Este año, Starlink quiere poner sus kits a disposición de nuevos clientes en países de África Occidental, Asia Central y Sudoriental y Sudamérica.

Para facilitar este crecimiento, SpaceX ha solicitado formar parte del programa federal de Zonas de Comercio Exterior. Esto puede permitir a la empresa evitar el pago de algunos impuestos y aranceles sobre las mercancías que manipula en el emplazamiento.

Los líderes del condado respaldaron la petición de SpaceX, según dijeron a The Texas Newsroom, reconociendo que significaría que perderían unos 75,000 dólares en dos años en ingresos fiscales. Pero Musk nunca ha pedido otras reducciones de impuestos aquí, dijeron, lo cual sí ha conseguido para desarrollos en Austin y Brownsville.

Patricia Lim / KUT News Según los archivos judiciales, la empresa de redes sociales X tendrá su sede en este almacén del complejo corporativo de Elon Musk en el condado de Bastrop.

La última incorporación al complejo empresarial de Musk es X.

El verano pasado, en medio de una ruptura con California sobre los derechos de las personas transexuales, Elon Musk anunció que iba a trasladar X Corp. a Texas. La sede de la empresa de redes sociales en el famoso edificio Market Square, un gigante art decó que ocupa toda una manzana de San Francisco, se cambió por una sede temporal en un parque de oficinas del este de Austin.

El espacio de Austin está ahora en renta.

Según los documentos legales, la sede permanente de la empresa de redes sociales se encuentra en un edificio industrial ambiguo junto a la Boring Bodega.

El edificio de X parece estar a punto de terminarse. En una visita reciente, había autos y camiones estacionados en un espacio para el personal junto a la nave. Había carteles de “Prohibido el paso” clavados en un muro de roca bajo en el exterior.

Michael Minasi / KUT News La sede temporal de Elon Musk para la plataforma de redes sociales, X, fotografiada el martes 4 de febrero de 2025, en East Austin. Musk planea trasladar la sede a Bastrop.

Ad Astra, una escuela privada financiada por la organización sin fines de lucro de Musk, abrió recientemente a la vuelta de la esquina del complejo.

Pero quizá el proyecto más misterioso de Musk en la zona sea Snailbrook.

El hecho de que quisiera construir una ciudad entera para sus empleados locales se hizo viral cuando The Wall Street Journal escribió sobre el asunto a principios de 2023. Se decía que los lugartenientes de Musk querían elegir un alcalde e incorporar formalmente la ciudad.

Pero, desde entonces, parece que ha habido poco crecimiento en el lugar. Solo hay un puñado de casas móviles, un almacén y muchas tierras de cultivo.

El mes pasado fue noticia que Musk quería crear su propia ciudad cerca de Brownsville, en el lugar de lanzamiento de cohetes de SpaceX. ¿Ha muerto Snailbrook?

No tan rápido, dice Carrillo-Trevino, la gestora municipal. Según ella, Snailbrook sigue en marcha, pero la urbanización no puede crecer mucho hasta que no se conecte a la línea local de aguas residuales de la zona en virtud de un acuerdo entre la ciudad, SpaceX y la empresa local de servicios públicos Corix.

Carrillo-Trevino calcula que aún falta un año.

“Sólo queda esperar”, dijo Carrillo-Trevino a The Texas Newsroom durante una entrevista en Bastrop a finales del mes pasado.

Los planos obtenidos por The Wall Street Journal mostraban que Snailbrook tendría 110 viviendas para empleados de la empresa. Carrillo-Trevino cree que podría terminar siendo 10 veces más grande.

“Piense en la cantidad de acres que tiene”, dijo. “Son miles [de viviendas] las que podrían caber ahí”.

Patricia Lim / KUT News El desarrollo de la comunidad Snailbrook de Elon Musk en Bastrop, mostrada aquí el 11 de diciembre, probablemente se reanudará en aproximadamente un año, según la administradora de la ciudad de Bastrop, Sylvia Carrillo-Trevino.

Críticas mixtas para Elon Musk

Pasea por Main Street en la ciudad de Bastrop y puede que no sepas que el complejo corporativo de Musk está a 10 minutos en auto.

Aquí no hay ningún parque infantil patrocinado por X. Pocos lugareños que no trabajen para la empresa han conocido, o incluso visto, al escurridizo Musk. La única mención obvia de su nombre en la calle la encontramos en la portada de su biografía en la librería local.

Casi tres de cada cuatro votantes del condado de Bastrop eligieron a Donald Trump como presidente. La zona es decididamente conservadora. Pero las críticas locales sobre la nueva mano derecha de Trump fueron dispares.

Rachael Tolbert vive a 15 minutos, en Smithville.

“Me encanta que esté trayendo negocios a nuestro camino”, dijo Tolbert. “Pero me gustaría que no viniera con el clima político que parece traer consigo donde quiera que vaya”.

Y añadió: “Personalmente, no me afectan mucho los cambios. Y espero que siga siendo así”.

Puede que sean meras ilusiones.

Carrillo-Trevino afirma que Bastrop ya va camino a experimentar un crecimiento del 42% en los próximos cinco años.

La gente se traslada a la zona por el bajo costo de la vivienda, el menor tránsito y la belleza natural que ofrece el bosque de Lost Pines. Vienen aquí, dice, porque la ciudad les recuerda a la antigua Austin.

También vienen por Musk. Carrillo-Trevino atribuye aproximadamente la mitad del crecimiento prometido a la atracción que ejercen él y sus empresas.

Pero afirma que existe una “delgada línea” entre acoger a Musk y darle acceso ilimitado a sus terrenos. Dado que sus empresas utilizan el sistema de aguas residuales, Carrillo-Trevino afirma que la ciudad pronto tendrá más control sobre cómo Musk está desarrollando la zona.

La protección del río es clave, dijo. Musk ya ha sido multado por infracciones medioambientales en sus empresas de Austin, cerca de Brownsville y aquí, en Bastrop.

“Está vertiendo al Colorado, y eso está río arriba”, dijo Carrillo-Trevino. “Es un factor turístico y medioambiental importante para nosotros. No quiero meterme en un kayak en, ya sabes, aguas abajo de un río con excrementos”.

Pero Pape, ex juez del condado, dijo que Musk es y será un positivo neto. Los líderes locales están equipados para manejar las preocupaciones sobre el crecimiento, como el tránsito y la asequibilidad, añadió.

“No creo que Musk y sus industrias vayan a cambiar realmente lo que hace especial al condado de Bastrop”, dijo. “Yo no los llamo problemas. Los llamo oportunidades”.