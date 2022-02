Funcionarios dicen que nuevas reglas de identificación para votar por correo en Texas podrían hacer que se rechacen más papeletas

Read this story in English.

Las papeletas de voto por correo de más personas podrían ser rechazadas en las primarias de marzo debido al nuevo requisito de cotejo de documentos de identidad de Texas, dicen los funcionarios electorales locales.

Este requisito forma parte de la nueva ley de voto de Texas, el proyecto de ley 1 del Senado (también conocida como la ley SB1). Una disposición de la ley exige que el número de identificación que figura en la solicitud de la papeleta de voto por correo, así como la propia papeleta, coincidan con un número de identificación con el que el votante se registró originalmente.

James Slattery, abogado principal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo que espera que los requisitos no conduzcan a rechazos masivos cuando los votantes comiencen a devolver sus votos por correo a finales de este mes, pero hay serias preocupaciones.

"Todo lo relacionado con estas elecciones ha sugerido hasta ahora que todo lo que puede salir mal, saldrá mal", dijo.

Problemas con las solicitudes de voto por correo

Hasta ahora, miles de votantes han visto rechazadas sus solicitudes de voto por correo porque el número de identificación de su solicitud no coincide con el de su registro de votantes. El número, ya sea el del carné de conducir o el de la Seguridad Social, debe coincidir con el del registro de votantes.

Los defensores del derecho al voto han señalado que muchos votantes no recuerdan qué documento de identidad utilizaron para registrarse, por lo que se equivocan y se encuentran con problemas.

Según el secretario de estado de Texas, el nuevo sitio web de seguimiento de las papeletas de voto en todo el estado muestra que hasta ahora se han rechazado unas 2,800 solicitudes de voto, pero eso es sólo una parte. Sólo el Condado de Harris ha rechazado más de 5,000 solicitudes hasta el 31 de enero. Más de 1,700 de esos rechazos se debieron a problemas de identificación, según la oficina del administrador electoral del Condado de Harris.

Dana DeBeauvoir, que acaba de retirarse de su cargo como secretaria del Condado de Travis, dijo que le preocupa que las nuevas reglas que ponen en peligro a los votantes que solicitan el voto por correo también confundan a los votantes cuando envían esas boletas de vuelta.

Nuevas reglas para los sobres de transporte

La ley SB 1 exige que el documento de identidad que los votantes utilicen en el sobre de transporte de su papeleta coincida con el número que utilizaron en su registro electoral.

"El nuevo requisito de identificación para el voto por correo es un billete de ida y vuelta", dijo DeBeauvoir. "Y creo que los votantes aún no se han enterado de ese segundo paso, así que espero que presten atención a eso".

Chris Davis, el administrador electoral del Condado de Williamson, dijo que también le preocupa que los votantes sean sorprendidos por estas nuevas reglas.

"Todos nosotros - todos los funcionarios electorales condales - estamos desafortunadamente anticipando un mayor número de rechazos de votos por correo", dijo. "Y la ventana para arreglar eso es mucho, mucho más estrecha".



Poco tiempo para corregir problemas con los votos por correo

Slattery dijo que los funcionarios electorales y los votantes tienen muy poco tiempo para identificar y corregir los problemas con las papeletas de voto por correo.

Si el problema se detecta pronto, dijo Slattery, los funcionarios electorales pueden devolver la papeleta para que se arregle y el votante puede volver a enviarla por correo.

Sin embargo, muchos de los problemas con las papeletas de voto por correo se detectan bastante tarde. Puede pasar un tiempo hasta que se envíe la papeleta al votante. Además, a la gente le gusta tomarse su tiempo para votar, por lo que la devuelven bastante cerca de la fecha límite.

"Los votos por correo son los votos de la gente. Y por eso estoy muy preocupada, no sólo por la complejidad del proceso, sino por cómo esa complejidad añadida va a aumentar el número de votos por correo que tenemos que rechazar" Isabel Longoria, administradora de las elecciones en el Condado de Harris

Slattery dijo que es más probable que los funcionarios electorales recurran a otro proceso para remediar las boletas rechazadas.

"El condado puede -pero no está obligado- a ponerse en contacto con el votante y decirle: 'Puede cancelar su papeleta por correo y votar en persona, o venir a la oficina del secretario en persona dentro de los seis días siguientes a la elección para solucionar el problema'", dijo.

Aquí también pueden fallar muchas cosas, dijo Slattery, especialmente si alguien está fuera de la ciudad, que es una gran parte de la gente que vota por correo.

El programa de voto por correo de Texas está limitado a las personas que están fuera de la ciudad, discapacitadas, en la cárcel o son mayores de 65 años.

Isabel Longoria, administradora de las elecciones en el Condado de Harris, dijo que algunos votantes van a tener dificultades para resolver estos problemas si no están en la zona. Y en última instancia, dijo, le preocupa que esto aumente la tasa de rechazo de boletas.

"Los votos por correo son los votos de la gente", dijo. "Y por eso estoy muy preocupada, no sólo por la complejidad del proceso, sino por cómo esa complejidad añadida va a aumentar el número de votos por correo que tenemos que rechazar".

Longoria dijo que también le preocupa que todos estos nuevos obstáculos hagan que el procesamiento y la notificación de los votos sea más largo.

"La junta bipartidista demócrata y republicana de votación anticipada, que revisa todas estas papeletas de voto por correo, ahora tiene que hacer mucha más investigación", dijo, "lo que va a retrasar - creemos - la rapidez con la que se procesan estas papeletas de voto por correo".

Votantes pueden prevenir problemas antes de enviar sus votos

A diferencia de lo que ocurre con las solicitudes de voto por correo, no hay un portal digital al que los votantes puedan acudir para solucionar un problema con sus papeletas devueltas. Slattery dijo que los legisladores estatales prohibieron explícitamente eso en la nueva ley de votación.

Pero hay cosas que los votantes pueden hacer para asegurarse de que no están violando estas nuevas reglas, dijeron los funcionarios electorales.

Sam Taylor, secretario de estado adjunto para comunicaciones, dijo que los votantes que ya están registrados para votar pueden actualizar su registro - incluso después de la fecha límite - para asegurarse de que incluye todas las identificaciones que utilizan.

"Usted no está cambiando nada al añadir información a su registro de votantes; sólo lo está haciendo más completo", dijo. "Así que eso no pone en marcha el reloj de nuevo en términos de si usted estaba registrado o no en la fecha límite para las primarias de marzo".

Taylor dijo que la oficina del secretario de estado de Texas está recomendando que los votantes proporcionen tanto su número de Seguridad Social como su licencia de conducir en su solicitud y devolución de boletas, por si acaso. Y, dijo, su oficina está aconsejando a los funcionarios electorales locales que aprueben una solicitud de voto por correo si un votante nunca ha recibido un número de Seguridad Social o una licencia de conducir.

Taylor dijo que los funcionarios electorales del estado no quieren que se rechacen las papeletas de voto por correo.

"La posición del secretario es que esperamos que ese número sea cero", dijo. "Obviamente, no queremos que a nadie que sea elegible para votar por correo se le rechace su solicitud de voto por correo o se le rechace su papeleta".

En última instancia, dijo Longoria, no hay manera de que esto no afecte al menos a algunos votantes elegibles. Dijo que está trabajando todo lo que puede para informar a los votantes para que incluyan toda la información que puedan en sus boletas y solicitudes por correo. Los grupos de votantes y los funcionarios electorales locales de Texas también están aconsejando a los votantes que emiten votos por correo que los completen y envíen lo antes posible.

"Esto no es algo que pueda superar", dijo Longoria. "No importa cuántas horas me quede despierto en el día, no importa cuántos miembros del equipo tengamos aquí, no importa cuántas personas pongamos en los teléfonos para ayudar a los votantes. A fin de cuentas, esto perjudica a los votantes".