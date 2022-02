Fiscales de distrito y del condado se oponen a una directriz de Texas sobre la atención médica a personas transgénero

Read this story in English

Los fiscales locales se oponen cada vez más a un dictamen jurídico del fiscal general Ken Paxton que afirma que algunos cuidados médicos de afirmación del género para jóvenes transgénero equivalen a un abuso infantil.

Paxton emitió este lunes una opinión no vinculante en la que afirmaba que ciertos procedimientos de "cambio de sexo" y la prescripción de bloqueadores de pubertad para ciertos niños son "abuso infantil" según la ley de Texas y dijo que el Departamento de Servicios de Protección Familiar (DFPS, por sus siglas en inglés) de Texas tiene la responsabilidad de "actuar en consecuencia".

El dictamen de Paxton fue seguido por una directiva del gobernador Greg Abbott al DFPS de Texas "para que realice una investigación rápida y exhaustiva de cualquier caso denunciado de estos procedimientos abusivos en el Estado de Texas".

Desde entonces, al menos cinco fiscalías de distrito han emitido declaraciones públicas criticando a Paxton y a Abbott. El jueves, los fiscales de distrito de los condados de Dallas, Bexar, Travis, Nueces y Fort Bend dijeron que estaban "profundamente perturbados" por las acciones.

"Esto es parte de un ataque continuo a las libertades personales", dijeron los fiscales de distrito. "Los funcionarios electos deberían proteger a los más vulnerables. Estos dos, en cambio, quieren apuntar irracionalmente y restringir a los niños que buscan asistencia médica, y obligar a los cuidadores a participar. Esto es antiamericano".

El grupo añadió que "hará cumplir la Constitución y no interferirá irracional e injustificadamente en las decisiones médicas tomadas entre los niños, sus padres y sus médicos".

En una declaración posterior, el fiscal del condado de Bexar, Joe Gonzáles, dijo que su oficina no perseguiría a quienes presten atención médica.

"Declarar simplemente que la atención médica es abusiva no la convierte en tal. Sin abuso o negligencia, los miembros de la familia, los profesionales médicos, los maestros y otros miembros de la comunidad no tienen la obligación de denunciar el abuso infantil", dijo. "Como tal, nuestra oficina no procesaría a los miembros de la familia, los profesionales médicos, los maestros y otros que proporcionan atención médica, amor incondicional y apoyo emocional a esta población vulnerable".

El fiscal del condado de Harris, Christian Menefee, también se apresuró a rebatir el dictamen y la posterior orden en un comunicado en el que dijo que, como líder de la oficina encargada de representar al DFPS en casos civiles de abuso infantil, no tomaría parte en "juegos políticos de mala fe". Menefee también cuestionó el momento en que Paxton emitió su opinión, ya que el actual fiscal general se encuentra ahora en una elección primaria disputada donde las encuestas recientes indican una carrera electoral ajustada.

"Hay un ángulo político aquí y mi oficina no participará en esos juegos", dijo el jueves. Menefee añadió que no sólo estaba en desacuerdo con la interpretación de la ley por parte de Paxton, sino que no tenía autoridad legal. Menefee lo comparó con un ciudadano particular que llama a su abogado para pedirle una opinión sobre un asunto legal.

Pero dijo que el hecho de que Paxton emitiera su interpretación seguiría teniendo un efecto escalofriante sobre los niños trans y sus familias.

"No es vinculante, pero va a tener un impacto real", dijo Menefee. "Porque ahora estas familias están bajo la amenaza de ser investigadas. Algunas de ellas pueden ser investigadas por el DFPS. Y en los condados que no son el de Harris, algunos de ellos pueden tener que ir a la corte. Es una parodia que estén usando la ley para jugar juegos políticos. Estoy agradecido de que sólo sea una opinión, pero hará un daño real y un perjuicio real a las familias".

Ni la oficina de Paxton ni la de Abbott respondieron a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de los fiscales del condado y del distrito.

Un portavoz del Departamento de Servicios de Protección de la Familia de Texas dijo que la agencia seguirá la ley "como se explica en la opinión del Fiscal General", pero que hasta el lunes, cuando Paxton emitió su opinión, no había casos pendientes sobre el asunto.

Los grupos defensores de igualdad de derechos también han criticado a los legisladores republicanos en lo que consideran el último ataque a los tejanos transgénero.

La Red de Libertad de Texas dijo que Paxton está mostrando de nuevo su desprecio por los niños, informó KUT.

"En un estado donde hemos visto un ataque tras otro a las vidas de los niños transgénero, Ken Paxton está mostrando una vez más su desprecio por la vida de los niños", dijo el presidente de la Red de Libertad de Texas, Val Benavidez, en un comunicado, según KUT. "Está muy claro que Paxton ve a los niños transgénero como nada más que peones políticos. Su seguridad no es ciertamente su preocupación".

La Red de Libertad de Texas (TFN, en inglés), un grupo de defensa con sede en Austin, dijo en su sitio web que dirigirá a los tejanos afectados por la opinión o cualquier acusación falsa para llegar a la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas o Lambda Legal para obtener ayuda.

"Estamos monitoreando activamente esto y trabajando para asegurar que la juventud transgénero continúe prosperando aquí en Texas", dijo la TFN.