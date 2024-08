En una nueva clínica de Austin puedes hacerte la prueba del VIH o comprarte un sweater nuevo.

Read this story in English

Austin cuenta ahora con un nuevo centro de atención de salud orientado a las personas seropositivas.

El nuevo centro de la AIDS Healthcare Foundation en la calle Guadalupe se presenta como una clínica “todo en uno” que ofrece atención primaria, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, gestión de casos y servicios de farmacia. También se encuentra la tienda de segunda mano Out of the Closet, donde 96 céntimos de cada dólar recaudado se destinarán a la prevención y el tratamiento del VIH en la zona de Austin.

Anthony Snipes, director regional de AHF en Texas, dijo que es el primer centro de AHF en Texas que alberga todos estos servicios bajo un mismo techo.

“Un individuo puede ser referido o puede hacerse la prueba [para el VIH], y luego también inmediatamente tener un médico que estará allí para prescribir si es necesario, o hacer análisis de sangre — todo eso es en el sitio”, dijo Snipes.

Según AIDSVu, un proyecto de la Universidad de Emory que realiza un seguimiento de las estadísticas del VIH, más de 5,600 personas viven con el VIH en el condado de Travis. A nivel estatal, más de 100,000 personas son seropositivas.

AHF espera atender a los miembros de esa población, aunque todas las personas son bienvenidas. Snipes dijo que muchos pacientes serán personas que buscan verificar su estado de VIH o recibir tratamientos PrEP, las siglas de profilaxis preexposición, para protegerse contra la transmisión del VIH.

Aunque la clínica de AHF en Austin abrió sus puertas hace aproximadamente un mes, la unidad móvil de AHF lleva más de dos años ofreciendo pruebas del VIH en diversos lugares, desde clubes nocturnos hasta campamentos de personas sin hogar. Ahora, AHF espera conseguir que las personas que dan positivo en la prueba del VIH en la unidad móvil tengan una cita en la clínica de la calle Guadalupe en un plazo de 72 horas.

“Si tenemos que conseguir un Lyft o Uber para traerte hasta esa clínica para la primera cita, para que te hagas tu análisis de sangre y, posiblemente, obtengas algunos medicamentos y esperemos que te lleven a la supresión del virus, ese es nuestro objetivo”, dijo Snipes.

Después de una cita, Snipes dijo que AHF trabajará con los pacientes para proporcionar servicios integrales cuando sea necesario, tales como la conexión con los administradores de casos y asesores de beneficios de salud.

Snipes dijo que Out of the Closet, la tienda de segunda mano de la clínica, es un recurso importante para que los pacientes entren por la puerta. Dijo que, aunque algunas personas temen el estigma que puede suponer entrar en un establecimiento orientado al tratamiento del VIH y el SIDA, atravesar la entrada de una tienda de segunda mano de colores vivos intimida menos.

Nadie sabe lo que estás haciendo cuando entras por la puerta de una tienda de segunda mano, porque el “thrifting es muy popular”, afirma. “Así que, en esencia, mientras compran, si deciden que quieren ir a hacerse una prueba, pueden hacerlo”.