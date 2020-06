Experta Advierte: No Está Claro Si Las Protestas Recientes Van A Aumentar Los Casos De Coronavirus

Read this story in English.

Las manifestaciones contra la violencia policial se están llevando a cabo durante una pandemia. Muchos manifestantes llevan máscaras, pero no todos cumplen estrictamente con las recomendaciones de distanciamiento social. Aún así, la Decana Asociada para la Equidad en Salud de la Escuela de Medicina Dell de la Universidad de Texas en Austin dice que debemos ser cuidadosos al sacar conclusiones sobre los nuevos casos de coronavirus.

"No somos precisos en la forma en que entendemos el riesgo de lo que estamos observando", dijo la Dra. Jewel Mullen. "Nos han dicho durante semanas y meses que estar afuera es menos arriesgado que estar adentro cuando estás cerca de la gente, por ejemplo. Me preocupa. Pero, una vez más, tengo mucho cuidado de no sacar conclusiones".

Por un lado, Mullen dijo que las protestas también se están produciendo a medida que las economías se están reabriendo.

"Los expertos han tratado durante meses de darnos los mejores cálculos sobre lo que se necesita para reabrir con seguridad la economía aquí en Texas y en muchas otras partes del país", dijo Mullen. "La gente también ha reconocido que los negocios han reabierto y las personas se está acercando más aunque no tenemos todas las medidas de protección en marcha".

Mullen recomienda a los que participan en las protestas que usen máscaras y se laven las manos regularmente. También dijo que la gente debería considerar hacerse las pruebas de coronavirus.

"Yo no diría que si vas a una protesta hoy por primera vez, mañana ve a hacerte una prueba", dijo Mullen. "Porque ya entendemos que uno no contrae o muestra síntomas de COVID tan rápidamente. Pero completa el cuestionario, habla con la gente, y luego pide consejo sobre cuándo hacerla".

Pero Mullen también subrayó que mucha gente está haciendo más que sólo protestar.

"Muchas de las personas que protestan también pueden ser trabajadores esenciales que han estado llevando un riesgo indebido durante meses", dijo Mullen. "Por lo que puede que sea no solo una razón por la que protestan, por una policía mejor y más justa, sino por mejores condiciones de trabajo, por mejores medios de vida. Así que tengamos eso en mente también".

