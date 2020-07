'Where Is Here', El Proyecto Que Honra A Los Vecinos De East Austin

Read this story in English.

El año pasado, la gente de la galería Northern-Southern comenzó un proyecto llamado "Where Is Here" (Dónde es aquí), que es tanto un documento como una celebración de los residentes de East Austin. Es una gran exposición de fotografías, incluyendo retratos de residentes del este de 0 a 100 años.

"Es básicamente una oda a East Austin, a la gente que vive, trabaja o frecuenta East Austin", dice la co-curadora Keyheira Keys. "Sólo para rendir homenaje al pasado, al presente y al futuro de la comunidad. A medida que continúa cambiando y evolucionando, puede parecer diferente pero sigue siendo una comunidad. Y creo que cuando vemos lo rápido que la ciudad se construye y cambia, tenemos que ser intencionales en la construcción de la comunidad... y de eso se trata esta exhibición".

Varios fotógrafos trabajaron en el proyecto, con el grueso de las obras realizadas por Arius Holifield, Tyeschea West y el Padre Bertie Pearson. "Ha sido muy emocionante escuchar las historias de todos y conectar de esa manera", dice Holifield. "Sí, ha sido increíble".

La fotografía no es el único trabajo de Pearson, también es un sacerdote episcopal, pero dice que ha sido una pasión de toda la vida. "He vivido en East Austin, fui a la escuela en East Austin", dice Pearson. "Así que cuando [el co-curador Phillip Niemeyer] me habló de este proyecto, para mí fue muy emocionante trabajar codo con codo con otros fotógrafos y ver su visión [y] escuchar las historias de la gente de este barrio que he visto cambiar tan radicalmente en los últimos 35 años".

West tomó muchas de las fotografías de “Where Is Here”, incluyendo una que era muy especial para ella. "De hecho, tuve el honor de fotografiar a una persona de 100 años", dice West. "Su nombre es Señorita Heartha y era muy atractiva. Fuimos a su casa y... me sentí como si estuviera alrededor de un libro de historia viviente".

Holifield también se conmovió al fotografiar a algunos de los residentes más ancianos de East Austin. "Lo que más me gustaba era ir al centro de actividades para ancianos", dice. "Me encantó esa experiencia. Nos invitaron a su espacio para hablar de las fotos en sus paredes y de cómo están conectadas. Fue muy agradable y [una lección] de humildad".

Keys dice que espera que “Where Is Here” ayude a recordar a la gente el valor de la comunidad. "A medida que East Austin continúa cambiando y evolucionando, necesitamos conocer a nuestro vecino", dice. "Y creo que eso es más o menos lo que [Where Is Here] fue para mí, ver la humanidad en la gente".

Desafortunadamente, la pandemia de coronavirus obligó a la galería Northern-Southern a cerrar sus puertas, lo que significa que actualmente no es posible visitar la galería para ver las fotografías en persona. Pero el personal de la galería dio un giro y encontró nuevas formas de compartir la exhibición con la gente de Austin. Se puede ver en su sitio web, donde también encontrarás una versión en vídeo de la exposición con un solo de trompeta de la leyenda del jazz de East Austin, Kenny Dorham.

También puedes conseguir una copia física de "Where Is Here" esta semana, ya que toda la exposición se imprimirá en la edición del 16 de julio del Austin Chronicle, que estará disponible de forma gratuita en las tiendas de toda la ciudad. Esa es una apuesta con la que el co-creador Niemeyer está particularmente entusiasmado. En un correo electrónico reciente que envió informando sobre la noticia, escribió: "No se necesita un teléfono. No tengo que ir a ningún lugar en especial. Arte para toda la gente que va a donde está [la gente]. Tiene que gustarte eso".

"Where Is Here" se puede ver en el sitio web de Northern-Southern y también se imprimirá en su totalidad en la edición del 16 de julio del Austin Chronicle, disponible en las tiendas de toda el área de Austin.

