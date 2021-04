St. Edward's University Requerirá En El Otoño Que Estudiantes Y Personal Estén Vacunados Contra COVID-19

Read this story in English .

St. Edward's University es una de las universidades en los Estados Unidos que ha dicho que sus estudiantes y a su personal que tendrán que haber sido vacunados contra el COVID-19 para regresar al campus en el otoño.

El nuevo lineamiento de St. Edward's dice que los estudiantes y el personal deberán tener documentación sobre su inmunización, pero hay excepciones para esta regla.

Individuos pueden ser exentos por motivos de creencias religiosas o si tienen una condición médica que podría empeorar debido a la vacuna. También pueden obtener una exención si se rehusan a obtener una vacuna de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Todas las vacunas contra el COVID-19 que se usan actualmente en los Estados Unidos fueron aprobadas bajo este tipo de autorización.

Los estudiantes que no provean prueba de haber obtenido la vacuna o de estar exentos no podrán regresar a residir en las viviendas del campus, podrían no poder entrar a ciertos edificios en el campus y podrían tener limitaciones para acceder a todas las clases.

El gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva diciendo que las agencias estatales no pueden requerir “pasaportes de vacunación” o algún tipo de prueba de inmunización.

“Los gobiernos no deberían requerir a cualquier texano que muestre una prueba de haber sido vacunado y revelar información de salud privada solo para poder seguir con su vida diaria,” dijo Abbott en una declaración. “Por eso fue que emití una orden ejecutiva que prohíbe pasaportes de vacunación requeridos por mandatos gubernamentales en Texas. Continuaremos inmunizando a más texanos y protegiendo la salud pública, y lo haremos sin pisar las libertades personales de texanos.”

St. Edward’s, una universidad privada, puede seguir requiriendo este tipo de documentación.

“En cumplimiento con la orden ejecutiva GA-35 del gobernador de Texas … la política de la universidad no negará servicios a quienes provean documentación o una excepción calificada,” dijo la universidad en una declaración.

La política de St. Edward’s entrará en efecto el 1 de septiembre. Iniciando en esa fecha, los estudiantes y el personal tendrán 60 días para proveer su documentación de la vacuna.

