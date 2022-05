Tribunal Supremo de Texas dictamina que pueden continuar las investigaciones sobre tratamientos de afirmación de género

Read this story in English.

El Tribunal Supremo de Texas anuló el viernes la prohibición estatal de investigar el cuidado de los jóvenes transgénero como si se tratara de un abuso infantil.

La decisión se produce después de que el Tercer Tribunal de Apelaciones de Texas detuviera a finales de marzo las investigaciones mientras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas y Lambda Legal es atendida por los tribunales estatales. Los grupos legales presentaron la acción en nombre de una familia que fue investigada por el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas por proporcionar atención de género a su hija adolescente.

Sin embargo, el tribunal superior del estado dejó en vigor la orden judicial para esa familia, pero dictaminó que la orden del tribunal inferior no podía aplicarse a otras familias que no forman parte del litigio.



"Algunas partes... de la orden exceden la autoridad del tribunal de apelaciones porque se aplican ampliamente a 'todas y cada una de las personas' que no son partes en este juicio. Esto ofrece alivio no a las partes, sino a 'todas y cada una' de las personas que no son parte y que pueden encontrarse en circunstancias similares a las de los demandantes", dice la orden.

Las investigaciones comenzaron luego de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitiera una opinión no vinculante en febrero, en la que declaraba que ciertos procedimientos de "cambio de sexo" y la prescripción de bloqueadores de la pubertad a ciertos niños son "abuso infantil" bajo la ley estatal.

A esto le siguió una orden del gobernador Greg Abbott al Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas "para que lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva de todos los casos denunciados de estos procedimientos abusivos en el Estado de Texas".

Pero el Tribunal Supremo de Texas también dijo en su opinión el viernes que el DFPS de Texas no estaba obligado a actuar ni por la opinión de Paxton ni por la orden de Abbott porque la Legislatura de Texas otorga la "responsabilidad" de investigar las denuncias de abuso infantil al DFPS en su lugar.

"No se nos indica ninguna fuente de derecho que obligue al DFPS a basar sus decisiones de investigación en la carta del Gobernador o en la opinión del Fiscal General", escribieron los jueces. "El Gobernador y el Fiscal General estaban ciertamente en su derecho de exponer sus opiniones legales y políticas sobre este tema, pero el DFPS no estaba obligado por ley a seguirlas".

Las investigaciones fueron detenidas por primera vez por la jueza del distrito estatal del condado de Travis, Amy Clark Meachum, el 11 de marzo, quien dijo que Abbott actuó más allá del alcance de su autoridad cuando emitió la orden. Pero Paxton apeló inmediatamente contra ese fallo.

Familias bajo intensa presión

Las familias con hijos transgénero dicen que han sufrido estrés y angustia inconmensurables por las tácticas del estado. Amber Briggle, que invitó a Paxton y a su esposa a cenar en 2016, dijo recientemente a NPR que tenía mejores cosas que hacer que ser un objetivo político. Ella dijo que pensaba que la visita con los Paxton habría cambiado su opinión.

"No estoy en un buen momento. No", dijo a NPR. "Estoy preocupada. Estoy enfadada".

La directriz no sólo ha provocado preocupaciones sobre cómo se investigará a las familias, sino que también ha causado inquietud por sus posibles efectos en la salud mental de los niños transgénero.

Carter Brown, director ejecutivo de la National Black Trans Advocacy Coalition, con sede en Carrolton, dijo que los esfuerzos del estado podrían ser estigmatizantes para algunos.

"Si todo el mundo te dice que estás equivocado o que no encajas, o incluso más, que serás castigado junto con tus padres por vivir como eres, ¿qué mensaje es ese para un niño? ¿Cómo puede no ser perjudicial para la salud mental de alguien?". dijo Brown recientemente a KERA News.