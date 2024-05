Una 'lowrider' rosa y brillante se hizo viral en Internet. Ahora está en un museo de Austin.

Read the story in English

Todos los domingos por la tarde, Mercedes Mata, de 20 años, conducía su Chevy Monte Carlo rosa brillante de 1984 por Jefferson Boulevard, en Oak Cliff, y por el centro de Dallas. Su “lowrider” personalizado, al que bautizó La Mera Mera, llamaba la atención de muchos en las calles de su ciudad e incluso de famosos en Internet. Pero en noviembre, su vehículo bajo dio su último paseo a baja velocidad por el asfalto de Dallas.

Al menos durante otros cuatro meses, dice Mata, porque La Mera Mera se exhibirá este verano en un museo de Texas.

"Es irreal", dice Mata. "Nunca pensé que llegaría tan lejos".

Bullock Texas State History Muse La Mera Mera estará expuesta en el museo hasta septiembre.

El Museo Bullock de Historia del Estado de Texas, en Austin, ha organizado su primera exposición dedicada al legado de los lowriders tejanos. La exposición "Autos y Cultura" rinde homenaje a los lowriders: los coches de la vieja escuela de la comunidad mexicano-americana y a las personas que los conducen. Entre los siete lowriders tejanos expuestos, Mata es la única mujer, la única de Dallas y la lowrider más joven de la exposición.

Kathryn Siefker, curadora senior, explica que la exposición muestra la relación entre el vehículo y la persona al volante, y las relaciones que esas personas mantienen entre sí y con su comunidad.

"Intentamos destacar al lowrider como una persona, como figura familiar fuerte, como líder de la comunidad, como activista", explica Siefker. "La persona es el corazón del lowriding".

Bullock Texas State History Muse Las nuevas mejoras de La Mera Mera incluyen un mural de la lowrider de Dallas Mercedes Mata rodeada de vistas de Dallas.

Para Mata, gastar dinero y tiempo en construir y personalizar su lowrider no es un hobby. Es un estilo de vida en el que nació.

Mata es miembro de los Dallas Lowriders, un club fundado por su difunto tío Ivy en 1979. En 1985, tras la muerte de su tío, el club se disolvió y estuvo inactivo hasta 2003, el año en que nació Mata. Su padre, Mark, se convirtió en portavoz de los Dallas Lowriders, pero un año después fue encarcelado. Permaneció entre rejas hasta que Mata y su hermana, Mariah, fueron preadolescentes.

"El Lowriding nos ayudó a conectar con él", dice Mata. "Es una historia más profunda que un simple auto".

En la década de 1940, el lowriding se convirtió en una salida artística para la autoexpresión y la identidad dentro de la comunidad mexicano-americana. Fue popular en California y luego se extendió a partes de Texas. La cultura lowrider se nutre del apoyo de la comunidad y la familia, y La Mera Mera de Mata es producto de ello.

Bullock Texas State History Muse Un vistazo al interior de La Mera Mera.

"Los autos son como una expresión de nosotros mismos", dice Mata. "Se trata de la familia y de unir a la gente, de la unidad".

Mata pasó cinco meses desmontando La Mera Mera y mejorándola para la exposición. Rehizo la instalación hidráulica, rediseñó las suspensiones cromadas, sustituyó el motor, actualizó el maletero rosado y mucho más.Lal reluciente lowrider de color oro rosado sigue luciendo la placa plateada de Dallas Lowriders en la ventanilla trasera, pero otro añadido muestra la verdadera mera mera.

En el capó del coche se ha pintado un mural rosa caramelo de su dueña. Mata, con la popular gorra de Dallas al revés, está rodeada de sitios de interés de Dallas. Algunas de las imágenes son el Texas Theatre de Oak Cliff, la señal de la calle Jefferson Boulevard, el icono de neón del Pegaso de Dallas y el horizonte del centro de la ciudad.

"Todos los que me conocen saben que tengo una gran personalidad", dice Mata. "Me dije: 'Vamos por todo'".

Junto con La Mera Mera, Mata también mostrará objetos personales en una vitrina que incluye una placa dorada original de Dallas Lowrider, su premio Dallas Lowrider del Año de 2023 y el primer volante que alguna vez estuvo en el lowrider de su padre de 2003.

El resto de la exposición del Museo Bullock incluirá motos lowrider, moda, música, fotografía y vídeos. Un mural interactivo con pantalla táctil permitirá a visitantes explorar las características que hacen que un vehículo personalizado sea un auto lowrider: hidráulica, tapicería y pintura.

"Es estupendo que la cultura en sí se dé a conocer", afirma Mata. "Está recibiendo lo que se merece".

La exposición se inauguró el sábado y permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre.

