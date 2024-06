¿Ofidio peligroso u ofidio amigo? Una guía de las serpientes del área de Austin.

Read this story in English

Tímida y delicada.

Dos palabras que quizá no asocies con las serpientes. Pero así es exactamente como las describe Gary Geiler, un entusiasta de las serpientes de toda la vida que también es conocido como u/serpentarian en Reddit.

Geiler ha pasado la mayor parte de su vida estudiando serpientes, buscándolas en la naturaleza y educando a los habitantes de Austin sobre cómo reaccionar si se encuentran con una.

Es muy probable que veas una serpiente este verano. Las condiciones más húmedas provocadas por el fenómeno climático de El Niño de esta primavera pueden hacer que las serpientes estén más activas, explica Geiler.

Tabitha Blewett, experta en reptiles desde hace 25 años, está de acuerdo. Blewett es propietaria y operadora de Austin Reptile Service, donde imparte clases de seguridad sobre reptiles y responde a llamadas de rescate de reptiles.

"Es una época del año bastante común en la que se produce un repunte de avistamientos de serpientes", afirma Blewett.

La temporada de cría de serpientes empieza en abril y dura hasta octubre, o hasta que empieza a hacer frío fuera.

Tendrás más suerte (o menos, según tu personalidad) si ves una serpiente al amanecer o al atardecer. Durante el día, cuando las temperaturas veraniegas se acercan a los 100 grados o más, las serpientes se refugian en los árboles, bajo tierra o a la sombra.

Si ves una serpiente en el centro de Texas, Blewett tiene buenas noticias.

"De todas las llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto que recibo preguntando por la identificación de serpientes, es muy raro que me lleguen fotos de especies venenosas", afirma.

Pero luego están las noticias no tan buenas. La identificación de serpientes no es tan sencilla como se enseñó en la escuela. Blewett desaconseja utilizar la forma de la cabeza o de los ojos para identificar una especie o seguir cualquiera de las rimas infantiles comunes.

"La mayoría de esas cosas no son aplicables a ninguna de nuestras especies", afirma.

En su lugar, hay que aprender con esfuerzo y familiarizarse con las especies de la región. Las más comunes en el centro de Texas son nueve. Vamos a repasarlas.

Primero, los tipos no venenosos.

Serpiente rata de Texas (Elaphe obsoleta lindheimeri)

Texas Parks and Wildlife Department Las serpientes rata de Texas suelen medir 4 pies de largo y tienen la piel negra, a veces salpicada de amarillo o naranja.



Con mucho, el tipo más común de serpiente que se encuentra en el centro de Texas es la serpiente rata de Texas. También se les llama la serpiente pollo porque les encanta comer huevos y se encuentran a menudo robando de un gallinero o nido de pájaros. Son grandes trepadoras y pueden escalar edificios y árboles.

Las serpientes rata de Texas suelen medir 4 pies de largo y tienen la piel negra, a veces salpicada de amarillo o naranja.

Serpiente de agua de vientre claro (Nerodia erythrogaster)

Adam Dawson Las serpientes de agua de vientre claro miden alrededor de tres pies de largo, y pueden ser de color marrón con rayas tenues a través de su cuerpo o de un color sólido verde grisáceo.

Estas serpientes miden alrededor de 3 pies de largo y pueden ser de color marrón con rayas tenues a través de sus cuerpos o de un color sólido verde grisáceo. Se encuentran en cada sistema de agua en el condado de Travis, dijo Geiler, y son a menudo confundidas como una serpiente boca de algodón.

En cuanto a la boca de algodón, Blewett dijo que no son comunes en el área de Austin.

"Nunca he visto una aquí en el condado de Travis, pero recibo muchas llamadas de personas que creen haber visto una, y siempre ha sido una serpiente de agua", dijo. "Nunca se han registrado en el condado de Williamson".

Serpiente listonada manchada (Thamnophis marcianus)

Tabitha Blewett Las serpientes listonadas manchadas tienen la piel marrón con dos largas rayas que van de la cabeza a la cola y un dibujo a cuadros negros en el lomo.

Son pequeñas y miden entre 30 y 45 cm de largo. Tienen la piel marrón con dos largas rayas que van de la cabeza a la cola y un dibujo a cuadros negros en el dorso. Les gusta comer peces y anfibios, por lo que suelen encontrarse cerca de estanques, arroyos y jardines. También se las conoce como sochuate.

Serpiente de tierra (Haldea striatula)

Tabitha Blewett Las serpientes de tierra rugosa son pequeñas serpientes de color gris parduzco que miden entre seis y diez pulgadas.

Son pequeñas serpientes de color gris parduzco que miden entre seis y diez pulgadas. Les gusta pasar el rato en el césped de la gente y comer insectos y gusanos.

Serpiente ciega de Texas (Rena dulcis)

Jared Gorrell Las serpientes ciegas de Texas no parecen realmente serpientes. Podrías confundirlas con un gusano grande de color rosa plateado.

Las serpientes ciegas de Texas no parecen serpientes. Podrías confundirlas con un gusano grande de color rosa plateado. Pasan la mayor parte del tiempo bajo tierra, alimentándose de termitas. Los búhos a menudo las recogen, las llevan a sus nidos y las utilizan para deshacerse de los parásitos que viven en las crías de búho.

Chirrionera roja o serpiente látigo (Masticophis flagellum)

Adam Dawson Las serpientes látigo son largas, delgadas, de color canela y tienen "gigantescos globos oculares", dice Tabitha Blewett, propietaria de Austin Reptile Service.

Las serpientes látigo son largas, delgadas, de color canela y tienen unos "gigantescos ojos saltones", explica Blewett, propietaria de Austin Reptile Service. Están hechas para la velocidad y a menudo se las encuentra deslizándose por la hierba alta. Se les llama así porque su cola se parece al látigo trenzado que utilizaban las carretas antiguas.

Ahora, las razas venenosas. (O los "ofidios peligrosos")

Serpiente de coral (Micrurus fulvius)

Texas Parks and Wildlife Department Estas serpientes miden unos dos pies de largo y tienen bandas rojas, amarillas y negras.

Estas serpientes miden unos dos pies de largo y tienen bandas rojas, amarillas y negras. Suelen encontrarse en jardines, ya que les gusta alimentarse de lagartos y serpientes más pequeñas, como las serpientes listonadas manchadas, que frecuentan los jardines. Blewett dijo que si crees que has encontrado una serpiente de coral, probablemente lo has hecho, ya que no hay muchas razas de aspecto similar en el centro de Texas.

Geiler dijo que las serpientes de coral son más comunes de lo que uno desearía, pero normalmente no son peligrosas. Aunque son venenosas, sus cabezas pequeñas y colmillos cortos impiden que causen heridas graves a las personas.

Serpiente de cascabel de diamante occidental l (Crotalus atrox)

Texas Parks and Wildlife Department La serpiente de cascabel de diamante occidental mide entre tres y cuatro pies de largo y tiene la piel de color marrón claro con un dibujo de rombos marrón oscuro y blanco en el lomo.

La serpiente de cascabel de diamante occidental mide entre tres y cuatro pies de largo. Su piel es de color marrón claro con un dibujo de rombos blancos y marrones oscuros en el lomo. Y, por supuesto, tienen un cascabel al final de la cola.

Como a la mayoría de las serpientes, a la cascabel diamantina occidental no le gusta estar cerca de los humanos.

"Cuando veo una serpiente de cascabel, veo algo muy asustado que dice 'por favor, no me pises, por favor, no me pises'", dice Geiler.

Pero pueden acabar en tu jardín en busca de roedores y pájaros. Tanto Blewett como Geiler recomiendan deshacerse de los montones de madera o piedras y cortar la hierba alta en la que viven los roedores para mantener alejadas a las serpientes de cascabel.

Cabeza de cobre de bandas anchas (Agkistrodon laticinctus)

Gary Geiler Las cabezas de cobre de bandas anchas miden entre dos a tres pies de largo y presentan bandas de color canela claro y naranja.

Las cabezas de cobre de bandas anchas miden de dos a tres pies de largo y tienen bandas de color canela claro y naranja. Blewett dice que no son comunes en el condado de Travis, pero no es raro verlas.

Si te encuentras con una serpiente, Geiler y Blewett ofrecen consejos similares.

Si ves a una serpiente no venenosa confirmada en tu propiedad, lo mejor que puedes hacer es dejarla en paz.

Si crees que puede ser venenosa, mantén la calma. Las serpientes sólo son peligrosas si te acercas a ellas, y la mayoría de las mordeduras de serpiente se producen porque una persona intenta matarlas.

O bien déjalas ser o llama a alguien como Blewett o Austin Animal Center, y van a removerla por ti.