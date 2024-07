El Presidente Biden y las autoridades de Texas debaten sobre la respuesta al huracán Beryl

Read this story in English

El Presidente Joe Biden y los dirigentes de Texas están enfrentados por la respuesta al huracán Beryl.

El martes, el Houston Chronicle informó que Biden dijo que tuvo que retrasar la distribución de servicios federales de emergencia a Texas porque estaba tratando de "localizar" al gobernador para asegurar la solicitud de declaración de desastre mayor necesaria para liberar la ayuda.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo al periódico que los funcionarios federales intentaron contactar a Abbott y Patrick múltiples veces. El presidente no proporcionó más detalles sobre sus intentos de contactarlos.

Biden le dijo al Chronicle que no se conectó hasta la tarde del martes con el vicegobernador Dan Patrick, quien funge como gobernador interino. El gobernador Greg Abbott está en un viaje oficial a Asia.

"He estado tratando de localizar al gobernador para ver — no tengo ninguna autoridad para hacer eso sin una solicitud específica del gobernador”, dijo Biden.

Pero el portavoz de Abbott acusó al presidente de mentir. Dijo que las agencias federales habían estado trabajando con los funcionarios estatales antes de la tormenta y que todas las declaraciones de desastre necesarias estaban listas con anticipación.

"Esto es una completa mentira del presidente Biden y, francamente, no tiene ningún sentido", dijo Andrew Mahaleris. "El presidente y su administración saben exactamente cómo contactar al gobernador y lo han hecho en numerosas ocasiones en el pasado. E incluso, tan reciente como el viernes, cuando la administradora de FEMA, Deanne Criswell, llamó y habló con él mientras estaba en una misión comercial".

Patrick emitió declaraciones de desastre estatal para 121 condados antes del 6 de julio. Beryl tocó tierra cerca de Matagorda como un huracán de categoría 1 temprano el lunes por la mañana. Después de evaluar los daños con funcionarios locales y federales, Patrick habló con Biden el martes y solicitó una declaración federal de desastre. “El presidente otorgó la solicitud del estado”, dijo Abbott en un comunicado de prensa el martes por la noche. “El estado de Texas puede hacer solicitudes adicionales a medida que se completen las evaluaciones de daños”.

Ernie Abbott, un abogado de recuperación de desastres desde hace mucho tiempo, fue consejero general de FEMA bajo la administración de Bill Clinton. Explicó que una declaración de desastre mayor permite al gobierno federal ayudar a los estados a pagar por la respuesta a las catástrofes como tormentas.

Para que esto suceda, el gobernador del estado debe hacer la solicitud. Solo el presidente puede aprobarla.

Ernie Abbott dijo que generalmente suceden varias cosas primero. Los funcionarios federales y estatales trabajan juntos para evaluar los daños inmediatamente después del evento. Luego, si encuentran suficiente evidencia de que se requiere ayuda federal, se puede argumentar para que se declare un desastre mayor.

FEMA evaluará el caso y decidirá si recomendarlo al presidente.

Si el presidente da su aprobación, el gobierno federal asume al menos el 75% del costo de servicios como la remoción de escombros.

Ernie Abbott dijo que los gobernadores pueden hacer solicitudes de declaración de desastre antes de que una tormenta toque tierra cuando saben de antemano que va a ser particularmente mortal. Pero esto es menos usual, añadió, porque los funcionarios locales generalmente quieren evaluar los daños primero.

Al pedir una declaración de desastre, los estados aceptan pagar hasta el 25% del costo y administrar la ayuda federal una vez que se distribuye.

Ernie Abbott dijo que, con la información que tenemos ahora, parece que se siguió el proceso.

"La ley requiere que el gobernador pida [una declaración de desastre mayor] y eso es lo que sucedió aquí, y el presidente la otorgó", dijo Ernie Abbott, quien es consejero en Baker Donelson.

Sin embargo, los funcionarios de Texas no siempre han esperado para pedir ayuda federal.

Antes del huracán Hanna en 2020, otra tormenta de categoría 1, así como el huracán Ike en 2008 y Harvey en 2018, el gobernador solicitó una declaración de desastre mayor antes de tiempo, según el Chronicle.

Biden, un demócrata, ha tenido frecuentes enfrentamientos con los líderes del Partido Republicano de Texas sobre políticas relacionadas con el aborto, la inmigración, los derechos de las personas LGBTQ y más. Después del reciente desempeño inestable de Biden en un debate electoral, Patrick criticó al presidente y su capacidad para liderar.

Patrick dijo que el presidente estaba convirtiendo a Beryl en “un tema político” y tomando prestada una de las ocurrencias favoritas de Biden, calificó sus quejas como un “montón de tonterías".

“[Biden] me está acusando falsamente de que no estaba disponible,” publicó Patrick en X, la red social antes llamada Twitter. “¡Obviamente no sabía que sus propios empleados de FEMA estaban a mi lado durante 3 días! Todo lo que tenía que hacer era llamarlos y hacer que me pasaran el teléfono. ¡Incluso me tomé una foto con ellos!”

En una conferencia de prensa, Patrick dijo que no hubo "ningún retraso" y que hubo "trabajo en equipo total" entre los funcionarios federales y estatales, según el Chronicle.

“La verdad es que, antes de que puedas pedir una declaración, tienes que reunirte con la gente en las áreas afectadas para ver qué se necesita y el nivel de necesidad”, dijo Patrick.

Nim Kidd, quien encabeza la agencia de manejo de emergencias del estado, dijo que la asistencia federal ayudaría a cubrir la remoción de escombros y medidas de protección de emergencia, incluidos generadores.

El huracán trajo vientos de más de 80 mph y fuertes lluvias. Siete personas en la región de Houston murieron debido a la tormenta, incluidas dos que murieron después de que árboles cayeran sobre sus casas.

En su declaración del martes por la noche, el gobernador dijo que la seguridad de los texanos seguía siendo su prioridad número uno.

"Nuestros corazones están con todos los texanos afectados por el huracán Beryl, incluidos nuestros compañeros texanos que trágicamente perdieron la vida o resultaron heridos", dijo Abbott.