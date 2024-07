Un preso tenía 107.5 grados de temperatura al morir. El estado de Texas dice que el calor no lo mató.

¿Tienes algo que quieras que investiguemos? Contáctanos en tips@kut.org.

Fue justo antes de las 11:00 p.m. cuando el compañero de celda de John Castillo alertó a los guardias.

Castillo estaba desmayado. Su respiración era superficial. El personal de la prisión lo llevó de urgencia a la unidad médica, donde intentaron realizarle RCP o reanimación cardiopulmonar y le administraron epinefrina, que se utiliza para tratar alergias severas y paros cardíacos.

Pero ya era demasiado tarde. Castillo estaba muerto. Tenía 32 años, según su autopsia.

Los médicos del estado determinaron que un trastorno convulsivo fue el culpable de su fallecimiento. La alta temperatura dentro de la prisión también fue un "factor contribuyente importante" en su muerte, dijeron.

La Unidad Hughes en Gatesville, a aproximadamente una hora de Waco, es una de las docenas de prisiones estatales que carecen de aire acondicionado completo. El día de agosto de 2023 en que Castillo fue encontrado inconsciente en su celda, la temperatura interior allí superó los 94 grados.

The Texas Newsroom obtuvo recientemente las autopsias de varios prisioneros, incluido Castillo, que están nombrados en una demanda contra el estado alegando que la falta de aire acondicionado en las prisiones equivale a un castigo cruel e inusual. Tres autopsias mencionan el calor como un posible factor contribuyente en las muertes de los reclusos. Todas ocurrieron el verano pasado.

Elizabeth Hagerty, de 37 años, se quejó de sarpullido por el calor días antes de morir. La noche en que fue encontrada en su celda, el aire a su alrededor registró 95.7 grados. Patrick Womack, de 50 años, tenía una temperatura corporal de 106.9 grados en el momento de su muerte. La de Castillo era de 107.5 grados.

Pero los funcionarios penitenciarios de Texas rechazan la idea de que el calor causó alguna de estas muertes.

“El Departamento de Justicia Criminal de Texas no cuenta esas muertes como muertes por calor porque la causa principal de la muerte se debió a otras razones, como trastornos médicos subyacentes, sobredosis, etc.,” dijo Amanda Hernandez, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, en respuesta a las preguntas de The Texas Newsroom sobre las autopsias.

Pero los expertos dijeron que esta explicación ignora cómo el calor puede exacerbar las enfermedades subyacentes, acelerando o incluso desencadenando la muerte. Los grupos de defensa de las personas que se encuentran en la cárcel dicen que los funcionarios de la prisión no quieren reconocer esto porque ahora están siendo demandados por esta misma cuestión.

Esta semana, llevan su caso de vuelta a los tribunales.

“Sugerir a la comunidad, a los ciudadanos de Texas, que el calor no está matando a personas en el sistema penitenciario de Texas es una absoluta falsedad,” dijo Jeff Edwards, el abogado principal del demandante. “Es indignante, está mal y de eso se trata nuestro caso”.



El calor

La ley de Texas requiere que las cárceles del condado se mantengan entre 65 y 85 grados. Los refugios de animales tienen reglas sobre el calor. Incluso los cerdos criados en granjas de prisiones tienen algún tipo de control climático.

Sin embargo, dos tercios de las 100 cárceles y prisiones estatales no están completamente climatizadas.

Esto continúa mientras el cambio climático provoca un clima más extremo. El año pasado fue el segundo verano más caluroso registrado en Texas.

Recientemente, los legisladores estatales comenzaron a hacer que el Departamento de Justicia Criminal de Texas, o TDCJ por sus siglas en inglés, registrara las temperaturas dentro de docenas de unidades. Según estas lecturas, la temperatura interior promedio en agosto superó los 85 grados en más de 50 prisiones estatales.

La prisión más calurosa del estado — por mucho — fue la Unidad Garza West en Beeville. Durante 11 días consecutivos el verano pasado, la temperatura detrás de sus muros no bajó de los 100 grados, según las lecturas de calor internas de la prisión.

El año pasado, los reclusos presentaron casi 5,000 quejas sobre el calor. El personal penitenciario también se enferma cada verano debido al calor extremo.

Un estudio de 2022 encontró que un promedio de 14 muertes por año estaban asociadas con el calor en las prisiones de Texas sin aire acondicionado.

Pero el departamento penitenciario del estado insiste en que ni un solo recluso ha muerto por el calor en una docena de años. También parece haber cambiado la forma en que se refiere a las muertes de prisioneros, y no explicará por qué.

El año pasado, Hernandez dijo que no había habido “muertes relacionadas con el calor” desde 2012. Esta misma frase se ha utilizado antes para cuestionar la causa de estas muertes.

Ahora, el portavoz del departamento dice que no ha habido “muertes por calor” en ese tiempo.

Cuando The Texas Newsroom preguntó sobre la diferencia en la redacción y si el departamento define “muertes relacionadas con el calor” de manera diferente a “muertes por calor”, Hernandez reiteró la postura de la agencia: “No ha habido muertes causadas por el calor desde 2012”.

Hannah Haney, otra portavoz de la agencia, dijo: “La salud y la seguridad del personal y los reclusos es una responsabilidad que la agencia toma en serio. El TDCJ toma numerosas precauciones para disminuir los efectos de las altas temperaturas en nuestras instalaciones”.

Hernandez declinó una solicitud de entrevista grabada.



La demanda

El calor extremo en las prisiones estatales no es solo un problema de Texas. Se han presentado demandas en estados de todo el sur y el suroeste, incluida una última la semana pasada en Georgia, argumentando que los reclusos están siendo cocinados vivos tras las rejas.

Jeff Edwards es el abogado principal en un caso que desafía las políticas de calor del departamento penitenciario de Texas. Bernie Tiede, el asesino convicto inmortalizado en la película homónima de Richard Linklater, es el demandante principal junto con varios grupos de defensa.

Esta no es la primera vez que Edwards lucha contra el Departamento de Justicia Criminal de Texas. Representó a un grupo diferente de demandantes que demandaron después de que una docena de reclusos murieron por el calor en 2011 y 2012.

El departamento llegó a un acuerdo en 2018 y acordó instalar aire acondicionado en una prisión. También implementó nuevos procedimientos de mitigación del calor, incluyendo proporcionar ventiladores y agua, y agregó miles de camas adicionales “frescas”. Las reglas ahora dicen que los reclusos vulnerables tienen prioridad para la vivienda con aire acondicionado.

Sin embargo, los defensores de los derechos de los reclusos dicen que estos protocolos no se están siguiendo. Aunque recientemente se inyectaron $85 millones en fondos estatales en la agencia, que se destinarán a agregar más camas frescas, no hay intención de instalar aire acondicionado en todo el sistema en este momento.

Edwards dijo que esta es la solución que busca la demanda actual. Las autopsias de los reclusos, entre otras pruebas, serán fundamentales para el caso que presentará en el tribunal federal a partir del martes.

“La definición de indiferencia es conocer un problema, saber que hay una solución y no arreglar las cosas. Saben que el calor pone en peligro a los reclusos”, dijo Edwards a The Texas Newsroom.

Añadió que la agencia ahora está jugando un “juego de palabras” para minimizar la letalidad del calor.

“Puede haber múltiples causas de muerte”, dijo Edwards. “Un niño entendería eso”.

En su respuesta a la demanda, los abogados de la Oficina del Fiscal General argumentaron que el departamento de prisiones no podía ser demandado porque, como entidad gubernamental, goza de inmunidad. Dijeron que los reclusos no pueden probar que los líderes de la prisión están ignorando el problema porque el departamento ha implementado protocolos de calor, y argumentaron que sus preocupaciones de golpe de calor o muerte eran “hipotéticas y especulativas”.

“El estándar de indiferencia deliberada no se basa en resultados. Si fuera así, entonces cualquier prisión con una enfermedad relacionada con el calor podría ser culpable de indiferencia deliberada”, escribieron los abogados del estado en una reciente presentación judicial.

Hernandez declinó hacer más comentarios sobre la demanda.



Las autopsias

En Texas, las muertes que ocurren bajo custodia de las autoridades se reportan a la Oficina del Fiscal General. Estos informes públicos son independientes de las autopsias y típicamente incluyen solo una breve narrativa que describe lo que sucedió antes de la muerte.

Las autopsias pueden proporcionar una imagen más completa.

Estos exámenes se ordenan para todas las muertes de reclusos, excepto las de aquellos que son ejecutados, según el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

En abril, The Texas Newsroom presentó una solicitud de registros públicos para las autopsias de 10 reclusos mencionados en la demanda. Después de múltiples demoras, el Departamento de Justicia Criminal de Texas liberó nueve de ellas. Las autopsias fueron realizadas por médicos de la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston, que también proporciona atención médica a los reclusos.

Si bien las autopsias proporcionaron nueva información sobre los medicamentos de los reclusos, sus condiciones médicas subyacentes y las causas de muerte, una gran cantidad de información fue tachada en negro. Todos los informes, que tienen entre 12 y 26 páginas, fueron cubiertos en negro en gran parte, excepto por unos pocos párrafos.

Dos expertos que revisaron las autopsias para The Texas Newsroom expresaron preocupaciones sobre el enfoque del departamento en estos casos.

"Varios de estos casos que me has mostrado tienen condiciones que se saben son exacerbadas por las temperaturas extremas," dijo Benika Dixon, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas A&M, quien coescribió un estudio sobre el calor extremo en las prisiones de Texas.

Dixon dijo que los prisioneros tienen más probabilidades de tener mala salud. Muchos toman medicamentos que los hacen más susceptibles a enfermedades relacionadas con el calor o golpes de calor. Añadir calor a esta mezcla puede ser mortal, dijo.

Según las autopsias, los médicos atribuyeron la muerte de Castillo a un "trastorno de epilepsia/convulsiones, con una alta temperatura ambiental (estrés por calor/hipertermia) como un factor importante contribuyente".

Womack murió de "hipertermia" o una temperatura corporal anormalmente alta, debido a un síndrome que resulta en un exceso de serotonina en el cuerpo. También estaba tomando medicación para su salud mental. Su autopsia indicaba que "el calor ambiental es un posible factor contribuyente".

La muerte de Hagerty se debió a una hiponatremia severa, es decir, niveles de sodio anormalmente bajos en el cuerpo, debido a una enfermedad gastrointestinal probablemente relacionada con una infección por COVID-19, según su autopsia. Los médicos también determinaron que la obesidad, la diabetes y "la elevada temperatura ambiental (estrés por calor)" pudieron haber contribuido a su muerte.

Particularmente preocupante para Dixon fue cómo los reclusos que tenían asma, diabetes o estaban tomando antidepresivos parecían no estar alojados en instalaciones con aire acondicionado.

A pesar de sus riesgos de salud subyacentes, Amanda Hernandez del TDCJ dijo que Hagerty no tenía una restricción médica que la prisión considerara que requería que estuviera en alojamiento con aire acondicionado.

A ojos del estado, ninguna de estas tres muertes cuenta como muerte por calor.

"Aunque se citaron temperaturas elevadas en estas autopsias como un posible factor contribuyente, sus muertes no fueron causadas por el calor", dijo la portavoz de la agencia Hannah Haney.

La Dra. Judy Melinek, una patóloga forense que ha sido testigo experta en demandas que involucran sistemas penitenciarios estatales, dijo que esta interpretación "muestra una falta de comprensión" sobre cómo múltiples factores pueden contribuir a una muerte.

"El hecho de que la causa de la muerte sea un proceso de enfermedad natural, no significa que el calor no haya jugado un papel", dijo.

Melinek también cuestionó por qué los investigadores aparentemente no tomaron la temperatura de algunos reclusos al momento de la muerte, una medida que podría ayudar a probar si el calor fue un factor.

Ninguno de los expertos dijo que podían determinar categóricamente si las muertes en cuestión fueron causadas por el calor porque las autopsias tenían gran parte de la información cubierta en negro.

Los seres queridos de Elizabeth Hagerty dijeron que quieren más respuestas.

Según la autopsia de la mujer de 37 años, Hagerty le dijo al personal médico el 27 de junio que no había podido retener alimentos ni agua durante días. En una escala del 1 al 10, dijo que su dolor abdominal era un 8. La enviaron de regreso a su celda, le dijeron que bebiera más líquidos y que regresara para más tratamiento si empeoraba.

Al día siguiente, Hagerty envió un correo electrónico a la madre de su pareja desde la prisión.

"He estado enferma", escribió Hagerty a Martha Romero, según una captura de pantalla del correo electrónico que Romero proporcionó a The Texas Newsroom. "He estado tratando de dormir para recuperarme, pero hace mucho calor".

Hagerty murió dos días después. Su fecha de liberación estaba a un mes de distancia.

"Solo un poco más y estoy fuera", escribió Hagerty a Romero en su correo electrónico del 28 de junio. "No veo la hora".