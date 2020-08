Adolescentes De Texas Ofrecen Tutoría Virtual y Mentoría A Hijos De Los Trabajadores De La Salud

Read this story in English.

Cuando la pandemia lo obligó a quedarse en casa, Amruth Nandish de 16 años de Houston descubrió que tenía mucho tiempo libre.

La escuela se había vuelto virtual y él seguía escuchando a sus familiares, muchos de los cuales son profesionales de medicina, luchando y hablando sobre qué hacer con sus hijos, que estaban en casa todo el tiempo.

"Decían, 'Oh Dios mío, mi hija está viendo la televisión todo el día. No está haciendo nada", dijo Nandish, que asiste a la Escuela Kinkaid en Houston.

Estas preocupaciones lo llevaron a crear Telementors, un servicio de tutoría que brinda apoyo educativo y emocional a los hijos de trabajadores de salud y de primera línea de respuesta. El programa conecta a estos niños con estudiantes de escuela secundaria voluntarios que se reúnen virtualmente con ellos, juegan a las cartas, dibujan y dan clases particulares.

Cuando a Nandish se le ocurrió la idea de crear el programa, llamó a los departamentos de recursos humanos del Hospital Metodista de Houston y a los hospitales del Sistema de Salud Memorial Hermann, diciéndoles que él y sus amigos de la escuela secundaria podrían ayudar a su personal.

"Primero contacté a un par de personas. Ellos dijeron que sí. A todos les gustó y siguieron desde ahí", dijo Nandish.

Cuando comenzó a correrse la voz, Nandish llamó a su amigo, Saathwik Saladi, de 17 años, que vive en Dallas y le pidió ayuda.

"Como hemos estado refugiándonos en nuestros hogares por la cuarentena, los trabajadores de salud, y los trabajadores de primera línea tienen que trabajar largas horas, pero sus hijos están atrapados en casa", dijo Saladi.

Estos dos estudiantes de secundaria de Texas se conocieron durante el verano de 2018 en un campamento de verano de matemáticas en la Universidad del Norte de Texas en Denton. En el campamento, se vincularon por su herencia india y su infancia.

"Tanto Amruth como yo de niños, nuestros padres eran trabajadores de primera línea y nos compadecemos de cómo los niños pueden sentirse descuidados al no ver mucho a sus padres", dijo Saladi.

Nandish pasó muchos veranos solo en casa cuando era niño. Sus padres trabajan largas horas en sus campos de odontología cosmética e ingeniería civil.

Más que un servicio de tutoría

Desde junio, Nandish ha estado dando clases particulares a Jovan Hebbar de 10 años, que está en quinto grado. Jovan ha estado estudiando para el Examen de Ingreso a la Escuela Independiente (ISEE, en inglés), un examen para poder asistir a una escuela privada.

"¿Estás nervioso por la escuela? ¿Cómo te sientes? Estoy un poco nervioso porque nadie ha tenido una escuela virtual nunca", dijo Nandish durante una sesión de tutoría virtual.

Durante la sesión, Jovan habló con Nandish acerca de su verano en la piscina y de cómo no le gusta el chocolate.

"¿Sabes que no me gusta el chocolate? A mi primo tampoco le gusta", le dijo Hebbar a Nandish. "Por fin, alguien a quien no le gusta el chocolate".

Después de ponerse al día con los planes de verano, Nandish abrió una hoja de cálculo en su computadora, compartió la pantalla y luego trabajó con Hebbar en un problema de matemáticas. Hebbar tomó su cursor y escribió en la pantalla.

"Así que tu madre me pidió que repasara algunas cosas básicas. Creo que no terminamos las páginas que empezamos hace dos semanas... déjame sacar una hoja de cálculo para eso ¿ok?", dijo Nandish. "Bien, ¿entonces 1/2 por 5/4?".

La madre de Jovan, Sushma Hebbar, una pediatra de Houston, tiene a sus tres hijos participando en el programa.

"Enseñar a los niños nunca es una carga, pero es quitarme algo de encima", dijo Hebbar. "Lo hace un poco menos estresante para mí porque durante este tiempo es estresante para todos, ya sea que estés en la primera línea o no".

Dijo que inscribió a sus hijos en el servicio porque quería evitar el “summer slide,” una pérdida de conocimiento para los niños que dejan de estudiar durante el tiempo libre de las vacaciones.

Desde mayo, Telementors ha inscrito a 60 niños de Texas, California, Carolina del Norte, Florida e Idaho. Han reclutado 45 mentores de secundaria que ganan horas de servicio comunitario y crean conexiones con niños más pequeños.

"Le encanta Peppa Pig y nos encanta dibujar Peppa Pig juntos y dibujamos atardeceres y plantas", dijo Ria Pawar, de 14 años, voluntaria de Telementor.

Pawar es tutora de dos niños a la semana, uno de los cuales tiene 3 años. Están unidos por el arte.

"Tengo que pensar maneras de hacer que se concentre y quiera hacer su trabajo, a veces se distrae porque una clase de 45 minutos es realmente larga", dijo Pawar.

Una gran parte del programa es la oportunidad para que los mentores construyan una conexión con los niños que podrían sentirse solos durante la pandemia. Pero Saladi cree que la tutoría no sólo ayuda a los niños.

"La soledad es algo que damos por sentado, especialmente durante el coronavirus", dijo Saladi. "Si se trata de una sesión de 30 a 45 minutos o una hora, creo que es muy beneficiosa no sólo para el niño sino también para los mentores de la escuela secundaria".

A los fundadores Saladi y Nandish, les gustaría que Telementors siguiera funcionando incluso después de que termine la pandemia, pero quieren cambiar su enfoque y ofrecer su programa no sólo a los niños que están en casa, sino a los niños que están enclaustrados en los hospitales a largo plazo.

