ISD De Austin Busca Un Nuevo Líder Durante La Pandemia. Algunos Padres Lo Encuentran Preocupante.

Hay mucho que no sabemos sobre el futuro de los estudiantes en Austin: ¿Los edificios escolares del Distrito Escolar Independiente de Austin (ISD, en inglés) estarán abiertos en agosto? ¿Seguirán las clases por Internet? ¿Habrá eventos deportivos o reuniones de cualquier tipo?

La comunidad del ISD de Austin tampoco sabe quién dirigirá el distrito cuando comience el próximo año escolar.

En febrero, el superintendente Paul Cruz anunció que se marchaba para ocupar un puesto en la Universidad de Texas en Austin. Aunque su contrato está vigente hasta diciembre de 2021, la junta escolar ha dicho que quiere contratar a un nuevo superintendente para agosto.

Pero esta es una búsqueda de superintendente muy diferente. La pandemia del COVID-19 ha cambiado cada paso del proceso, haciendo que muchos se pregunten si ahora es el momento adecuado para encontrar un nuevo líder.

UNA BÚSQUEDA ALTERADA

El presidente de la junta escolar del ISD de Austin, Gerónimo Rodríguez, dijo que contratar a un superintendente es uno de los trabajos más importantes de la junta escolar.

"El superintendente es el líder de toda la organización", dijo. "En este caso, una entidad de $1.6 billones, con más de 130 sitios y 12,500 empleados. El mayor terrateniente del condado de Travis y somos el mayor empleador del condado de Travis".

El superintendente también es el empleado mejor pagado del distrito. Cruz actualmente gana más de $300,000 al año.

"La sola idea de que se está avanzando [en la búsqueda] cuando la gente está lidiando con asuntos más urgentes realmente excluye a muchas personas"

La importancia del puesto significa que quienes contratan suelen pasar tiempo en persona con los miembros de la comunidad para discutir lo que quieren de un nuevo superintendente. El COVID-19 ha eliminado esa posibilidad.

El presidente y CEO de la firma de búsqueda de candidatos, JG Consulting, dijo que ha estado realizando llamadas por la plataforma Zoom para escuchar a la gente de Austin.

James Guerra dijo que la opinión de la comunidad, de los padres, estudiantes y personal de la escuela, es crucial. Debido a la pandemia, no ha cerrado el período de comentarios públicos y la gente puede enviar comentarios durante toda la búsqueda.

"Es muy importante para nosotros involucrar a la comunidad", dijo Guerra. "El perfil de liderazgo que estamos desarrollando ahora incorpora las voces de aquellos a quienes hemos escuchado".

El "perfil de liderazgo" es básicamente una descripción del puesto que JG Consulting utilizará para elegir a los candidatos finalistas.

Durante una conferencia de prensa a través de Zoom en mayo, los padres y miembros de la comunidad expresaron su preocupación de que el proceso se esté llevando a cabo durante una pandemia.

"Me siento muy incómoda con el compromiso de la comunidad en torno a la búsqueda del superintendente, porque me parece muy elitista", dijo Roxanne Evans, residente de Austin desde hace mucho tiempo. "Sólo la idea de que se está avanzando [en la búsqueda] cuando la gente está tratando con asuntos más urgentes realmente excluye a muchas personas".

Ella y muchos otros mencionaron que muchas familias del ISD de Austin no tienen WiFi en sus hogares o dispositivos, por lo que participar en las llamadas de Zoom y completar las encuestas en línea es excluyente.

"Muchas incógnitas”

Algunas personas en la llamada también expresaron su preocupación por el plazo para contratar al sustituto de Cruz.

"[Cruz] fue contratado al final de un proceso de nueve meses", dijo Cuitlahuac Guerra-Mojarro, un padre del ISD de Austin. "Así que el distrito está pidiendo a la comunidad que pase por un proceso que dura la mitad del tiempo, durante la pandemia, cuando tiene un legado de no involucrar a la comunidad, de no priorizar la equidad y de no ser transparente. Todo esto es demasiado".

Guerra, el consultor que lleva a cabo la contratación, dijo que cuatro o cinco meses no es algo atípico y que es el plazo con el que su empresa suele trabajar. Dijo que en términos de reclutar a otro superintendente, es importante trabajar dentro del calendario escolar. Su empresa está tratando de contratar a alguien para comenzar a principios del año escolar 2020-2021.

Kevin Foster, un padre que vive en el norte de Austin, dijo que le preocupa la pandemia y que el calendario podría cambiar las prioridades de la empresa consultora.

"¿Cómo puedes definir lo que un buen superintendente va a ser cuando hay tantas incógnitas?", dijo Foster. "Es cierto que contratamos diferentes personas para diferentes épocas. El COVID nos deja en el punto en que, ¿se está contratando a un superintendente para el momento de la crisis, o se está contratando a un superintendente para la post-crisis inmediata cuando estamos lidiando con mayores lagunas de aprendizaje que nunca antes?".

Guerra dijo que poder manejar el distrito durante la pandemia es uno de los criterios que la firma tiene en cuenta para encontrar candidatos, además de las necesidades académicas que la comunidad ha expresado.

'Mesas redondas'

La junta revisará el "perfil de liderazgo" propuesto por JG Consulting en su reunión del 22 de junio. De acuerdo con su cronograma, la firma comenzará las entrevistas a fines de julio.

Los padres aún pueden llenar una encuesta en el sitio web del ISD de Austin, dejando saber a la firma de reclutadores lo que quieren del nuevo superintendente.

Guerra dijo que la gente también puede enviarle un correo electrónico con sus comentarios a james@jgconsulting.us.

El distrito está organizando lo que llama "mesas redondas" a través de Zoom a finales de este mes. Aquí está el programa e información adicional:

Enlace para unirse a la reunión Identificación de la reunión: 928 4720 8844 Contraseña: AISD Únete por teléfono: 1 346 248 7799

8 de junio: 12-1:30 p.m. (Prevista para los profesores y el personal, en inglés)

9 de junio: 12:00-1:30 p.m. (Prevista para los padres y las familias, en inglés)

9 de junio: 6-7:30 p.m. (Prevista para los padres y las familias, en español)

10 de junio: 10-11:30 a.m. (Prevista para los padres y las familias, en español)

10 de junio: 6-7:30 p.m. (Prevista para los profesores y el personal, en español)

11 de junio: 2-3:30 p.m. (Prevista para los estudiantes, se lleva a cabo en inglés con traducción al español)

11 de junio: 6-7:30 p.m. (Prevista para los padres y familias de estudiantes de educación especial, con traducción al inglés y al español)

13 de junio: 11:30 a.m.-1 p.m. (Prevista para los padres y las familias, se llevará a cabo en español con traducción a múltiples idiomas)

