Miedo A No Poder Trabajar Hace Que Algunos Residentes de Austin Eviten Hacerse Prueba de COVID-19

Mucha gente tiene miedo durante esta pandemia. Y en algunos casos, tienen más miedo de quedarse sin trabajo y de no poder mantener a sus familias que del propio coronavirus.

El Dr. Mark Escott, autoridad sanitaria provisional de Salud Pública de Austin, dijo que esto es una "barrera sustancial" que "creará desafíos al tratar de controlar el brote de COVID-19 en el Condado de Austin-Travis mientras reabrimos las cosas (negocios y otros locales)".

En particular, dijo a los miembros del Consejo de la Ciudad de Austin en su sesión de trabajo este martes, que "hay algunos desafíos asociados con las pruebas en las obras en construcción".



Según Escott, hay más focos de contagio en la construcción que en cualquier otro campo, excepto en los lugares de cuidados a largo plazo, como las residencias de ancianos. Dijo que Salud Pública de Austin ha identificado nueve "investigaciones de grupos relacionados con contratistas en general".

El condado de Austin-Travis ordenó la paralización de la construcción a finales de marzo, pero luego esa orden fue anulada por otra del gobernador Greg Abbott que consideraba al trabajo de la construcción como "esencial".

Tenemos que trabajar duro para romper estas barreras y este desánimo si queremos ser capaces de mantener el control y mantener los negocios abiertos

Desde entonces, el Departamento de Salud Pública de Austin comenzó a realizar pruebas específicas en las obras en construcción. En dos sitios la semana pasada -dijo Escott- 127 personas se hicieron los análisis con resultados positivos de 7.8% y 7.9%. En comparación, la tasa positiva entre el público en general en el sitio de pruebas de drive-thru o auto-servicio de la agencia "en el vecindario es del 2.3%", dijo Escott.

"Francamente, hay una traba en este momento para que la gente se haga la prueba, porque si dan positivo, entonces se quedan sin trabajo, y en algunas circunstancias, no tienen la seguridad de recibir un pago", dijo a los miembros del consejo. "Y esto no es sólo en la construcción; esto va para toda nuestra fuerza de trabajo".

El tema es algo que debería preocupar a la comunidad, dijo Escott. "Realmente tenemos que trabajar duro para romper estas barreras y este desánimo si queremos ser capaces de mantener el control y mantener los negocios abiertos".

Central Health, que proporciona atención médica a los residentes del Condado de Travis que de otra manera no podrían pagarla, ha estado intensificando sus propias pruebas y trabajando para hacer correr la voz.

Ted Burton, vicepresidente de comunicaciones de la agencia, dijo a los miembros del consejo este martes que la próxima fase de la campaña mediática de Central Health tendrá "un fuerte enfoque en la comunidad latina y en los trabajadores de bajos ingresos, incluyendo a los trabajadores de la construcción".

Burton dijo que la campaña informará a la gente sobre cómo hacerse los análisis y qué pasa si alguien da positivo en la prueba del coronavirus.

"También queremos abordar algunas de estas barreras críticas que podrían impedir que alguien se haga la prueba, reconociendo que existe el temor a dar positivo y no poder trabajar, no poder ganarse la vida y cuidar de su familia", dijo. "Queremos hablar de eso y explicar lo que puede suceder si te haces la prueba, cómo proteger a tu familia, cómo aislarte para no infectar a tu familia, especialmente para las familias que pueden ser multigeneracionales, viviendo bajo un mismo techo".

A medida que aumenta la capacidad de pruebas, Salud Pública de Austin está animando a más personas a llenar el formulario de evaluación. Escott dijo este martes que el objetivo es poder hacer pruebas a las personas que no tienen síntomas e incluso a quienes desconocen si han tenido contacto con personas que tienen el virus. Dijo que el nivel de las pruebas es uno de los próximos pasos hacia una mejor comprensión de la propagación del virus en el área de Austin.

Corrección: Una versión anterior de esta historia decía que 27 personas se habían realizado las pruebas en dos sitios de construcción. Se trata de 127 personas.

