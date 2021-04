Texanos Vulnerables Que Quieren Testificar Para Que No Se Limite Su Derecho Al Voto Se Exponen A Riesgos De Salud Al Ir Al Capitolio, Explican Activistas

Read this story in English.

Grupos de defensores del derecho al voto dicen que, durante las últimas semanas, las condiciones en el Capitolio del estado no han sido seguras para texanos con discapacidades o vulnerabilidad médica que quieren testificar sobre legislaciones que podrían afectarlos seriamente.

La iniciativa de ley apoyada por republicanos añade restricciones al voto por correo, que es usado en gran medida por votantes de 65 años de edad o más y por personas con discapacidad. Y la iniciativa, además crea nuevas reglas y penalizaciones contra gente que apoye, en ese contexto, a personas con discapacidades.

Defensores dicen que durante los debates sobre las iniciativas de leyes, los protocolos de seguridad como el uso de cubrebocas fueron muy poco ejercidos. Además, las personas que querían testificar, tenían que hacerlo en persona.

“Las personas con discapacidad tuvieron que escoger entre su salud y alzar la voz para proteger sus derechos fundamentales,” dijo Hani Mirza, un abogado con Texas Civil Rights Project.

Charlie Bonner, un portavoz para el grupo de organización del voto, MOVE Texas, dijo que ha habido “un claro desdén por las reglas” conforme los legisladores consideran algunas de las legislaciones más controversiales del año sobre el voto.

“La Cámara de Representantes tiene ahora en su lugar reglas muy claras donde supuestamente las audiencias de comité deberían ser espacios de uso de cubrebocas para proteger la seguridad de aquellos que van a testificar,” dijo Bonner.

Pero esas reglas fueron ignoradas por gente en el cuarto del comité, dice, así como por personas en habitaciones dedicadas esta semana para ver la audiencia de la iniciativa HB 6.

“En varios y diferentes momentos, miembros de la comunidad del derecho al voto y aquellos preocupados por su seguridad le pidieron a los sargentos en el cuarto que hicieran que se aplicaran las reglas sobre el uso de cubrebocas,” dijo Bonner.

Dijo que las preocupaciones fueron, en gran medida, ignoradas.

Wesley Story, gerente de comunicaciones para Progres Texas, una organización de medios sin fines de lucro, dijo que fue a testificar sobre una de las iniciativas de ley sobre el voto la semana pasada, pero se fue del lugar rápidamente.

“Se hizo extremadamente aparente para mi que habían montones de personas caminando por ahí sin usar cubrebocas,” dijo. “No esperaba [que esto] fuera tan rampante.”

Story dijo que decidió dejar su comentario sobre la ley por escrito y se fue a casa porque no se sentía seguro.

A pesar de que el derecho al voto es un asunto primordial para este grupo, Story dijo que decidió que sería mejor para él y su equipo no testificar sobre la HB 6 esta semana.

“Este es un gran tema para los texanos que creen en la ciencia y están tratando de proteger su salud y seguridad,” dijo. “Esta es una barrera para las personas participando en el proceso democrático.”

Grupos defensores del derecho al voto han estado pidiéndole a líderes republicanos en la Legislatura de Texas que permitan el testimonio virtual este año.

Los grupos mandaron una carta a sus líderes en la Casa de Representantes y el Senado esta semana, advirtiendoles que requerir testimonios presenciales con reglas relajadas sobre el uso del cubrebocas no solo son una amenaza contra la salud pública; también son una violación de las leyes federales.

“La inadecuada implementación de protocolos contra COVID-19 y el fracaso para proveer la opción de hacer un testimonio remoto, por parte de la Legislatura, viola un número de leyes federales, incluyendo la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Ley de Rehabilitación, y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos,” escribieron los grupos, entre los que se incluye a Texas Civil Rights Project, League of Women Voters of Texas y Disability Rights Texas.

Mirza dijo que los legisladores continúan haciendo “acomodaciones no razonables” para personas con discapacidad y texanos médicamente vulnerables.

Bonner dice, que desafortunadamente, estos son algunos de los votantes que más necesitan ser escuchados por los legisladores al tiempo en que consideran votar por la iniciativa de ley.

“Aquellos que parece que van a perder más, en términos del derecho al voto, bajo esta legislación que suprime el voto son quienes no deberían de estar en el Capitolio en este momento, porque no es seguro para ellos,” dijo. “Y tenemos serias preocupaciones de que sus voces no están siendo escuchadas en el proceso.”

