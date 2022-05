¿En qué consiste la atención a los niños transexuales para afirmar su género? Aclaremos algunas informaciones erróneas

Read this story in English.

Una advertencia: Esta historia contiene referencias a la ideación suicida. Si estás luchando contra la depresión o los pensamientos suicidas, puedes ponerte en contacto con el National Suicide Prevention Lifeline. Si eres un joven LGBTQ+ con problemas de salud mental, puedes acudir al Proyecto Trevor.

Las autoridades de Texas están tratando de investigar activamente a las familias que buscan atención de afirmación de género para sus hijos transgénero, luego que las autoridades lo calificaran de abuso infantil.

El asunto, que está siendo considerado por los tribunales, ha dejado a muchos tejanos haciéndose preguntas sencillas sobre los fundamentos de la atención sanitaria a los transexuales.

Estamos aquí para responder a esas preguntas.

¿Qué es la disforia de género?

En pocas palabras, es cuando una persona no se siente cómoda en su propio cuerpo y no se identifica con su sexo asignado al nacer. La disforia de género provoca ansiedad, angustia y tiene una serie de consecuencias negativas para la salud mental y conductual. Es importante empezar por aquí, porque ese diagnóstico clínico es el primer paso para que las personas trans y no binarias reciban atención sanitaria para pasar del sexo asignado al nacer al que se ven a sí mismas.

Formalmente, la Asociación Americana de Psiquiatría define la disforia de género como "el malestar psicológico que resulta de una incongruencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género".

Pero el término "disforia de género" es relativamente nuevo.

Durante décadas, las directrices clínicas de la asociación para los profesionales de la psiquiatría definían este sentimiento como un "trastorno de identidad de género", una clasificación que las personas trans, intersexuales y no binarias consideraban estigmatizante. Mientras que la APA rechazó la clasificación como un "trastorno" y creó el término disforia de género en 2013, los investigadores LGBTQ+ argumentan que la definición no debería estar en el mismo libro que describe los trastornos de salud mental.

Jonah DeChants, investigador de The Trevor Project, una organización sin fines de lucro centrada en la salud mental de las personas LGBTQ+, dice que es un arma de doble filo. La gente necesita referencias de profesionales de la salud mental y del comportamiento para recibir atención médica para la transición.

"El hecho de que tu identidad sea un diagnóstico se siente como un nivel de patologización que puede parecer que se trata como algo inherentemente negativo o desordenado o enfermo", dijo. "Sin embargo, también necesitamos tener acceso a una atención sanitaria que afirme el género. ... Así que ese tipo de diagnóstico creo que ... puede ser considerado una herramienta que permite a la gente acceder a la atención médica, pero, al mismo tiempo, puede sentirse muy asqueroso e incómodo al ser incluido en una lista de trastornos mentales"

La opinión legal no vinculante que el Fiscal General Ken Paxton emitió el mes pasado sugiere que la disforia de género es "novedosa", comparando los diagnósticos con "Munchausen por poder", un concepto en el que un padre entrena efectivamente a un niño para que finja los síntomas de una condición o enfermedad.

La Dra. Jane Wray, endocrinóloga pediátrica que ejerce en el centro de Texas desde 1978, dice que no es una opción para los niños.

"No es algo que el niño elija", dijo. "No piensan simplemente: 'Bueno, déjame hacer mi vida más complicada fingiendo ser del otro sexo'".

Wray añade que los niños y adolescentes con disforia de género se enfrentan a tasas sustancialmente más altas de ideación suicida, intentos de suicidio, depresión y ansiedad que sus compañeros.



¿Qué es exactamente la atención de afirmación del género?

IEs la atención sanitaria que ayuda a las personas con disforia de género a realizar la transición al género con el que se identifican. Esta atención abarca desde el tratamiento de afirmación social y apoyo hasta la atención médica que sigue las directrices establecidas por la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero.

Afirmación social

La afirmación social es tan sencilla como apoyar a una persona por ser quien quiere ser y permitirle expresar su identidad de género. Esto implica apreciar que lleven el pelo como quieran, apoyar que lleven la ropa que quieran y que usen sus pronombres preferidos; básicamente, dejarles ser quienes quieren ser, dice DeChants.

“Creo que lo que la gente no se da cuenta es que toda la parte de la salud, toda la parte médica, no ocurre hasta mucho más tarde, hasta que son preadolescentes.” Lindsey, mamá de una niña transexual

"Eso es presentar tu identidad al mundo y pedir a otras personas que afirmen esa identidad usando ese nombre correcto y ese pronombre", dijo. "Y esa es, para los jóvenes transexuales y especialmente para los niños transexuales, la forma más común de transición. De hecho, para los niños antes de la edad de la pubertad, esa es realmente la única forma de transición que está disponible para ellos. Porque, en ese momento, la intervención médica no es apropiada ni necesaria para ellos".

La afirmación social ayudó a la hija de Lindsey, de 8 años, a salir de una situación de enfado y ansiedad. La niña, que se declaró como trans a los 5 años, se aficionó a la película de Disney Frozen, se dejó crecer el pelo para parecerse a Elsa y dijo que los vestidos la hacían sentir mágica y poderosa, dijo la madre de Austin.

"Muchos de los problemas de agresividad que había tenido y de ansiedad -es decir, todo lo que un niño de 5 años puede tener de ansiedad- desaparecieron", dijo. "Creo que lo que la gente no se da cuenta es que toda la parte de la salud, toda la parte médica no ocurre hasta mucho más tarde, hasta que son preadolescentes".

Atención médica

La atención médica de afirmación del género incluye bloqueadores de la pubertad, tratamiento hormonal o procedimientos quirúrgicos para permitir a una persona la transición a su identidad de género. Esta atención comienza con la supresión hormonal, conocida coloquialmente como bloqueadores de la pubertad.

Cabe destacar que no existe una línea recta de tratamiento sanitario para los jóvenes trans y no binarios. La progresión de lo social a lo médico y a lo legal (es decir, el cambio de nombre) puede seguir cursos diferentes para cada persona.

En general, los expertos coinciden en que la atención para la afirmación del género salva vidas. Los jóvenes trans y no binarios se enfrentan a tasas desproporcionadas de ideación suicida y depresión. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association reveló que los jóvenes trans que se someten a la atención médica de afirmación de género muestran una disminución del 60% en la depresión y del 73% en los pensamientos suicidas al año de su terapia.

¿Qué hacen exactamente los bloqueadores de la pubertad?

El nombre lo dice todo. El régimen de supresión hormonal detiene la pubertad, dando a la persona tiempo para explorar su identidad de género. Por ejemplo, puede detener el desarollo muscular o el crecimiento del vello facial.

Primero es necesario que un profesional de la salud mental lo derive. A continuación, los endocrinos pediátricos prescriben y administran los tratamientos, controlando el crecimiento del niño. Se realizan análisis de sangre con frecuencia para asegurarse de que la medicación es eficaz.

Es un régimen de atención médica que ha sido apoyado rotundamente por casi todas las asociaciones médicas importantes para los jóvenes con disforia de género, pero la opinión de Paxton sugiere que el tratamiento esteriliza efectivamente a los niños y es irreversible.

Wray y otros profesionales médicos dicen que eso no es cierto.

"Se trata de una forma de terapia muy reversible. Lo que hacemos es, en el momento de la pubertad, apagar esas hormonas, para que la persona no se convierta al sexo que no es", dijo. "Y luego, en el momento en que son mayores y siguen estando seguros de su identidad de género, podemos detener los bloqueadores de la pubertad y comenzar la transición".

Esa transición implica una terapia hormonal, que no es tan reversible.

DeChants dice que el marco de esta discusión - que el bloqueo de la pubertad debe ser criminalizado - contradice el hecho de que hay ciertos desarrollos durante la pubertad que no se pueden deshacer para las personas que pueden estar experimentando disforia de género, como el crecimiento del vello corporal y los pechos.

"Hay estos cambios irreversibles que se producen cuando los jóvenes no tienen acceso a la terapia hormonal de afirmación de género que son a la vez irreversibles y profundamente angustiantes para los jóvenes trans y no binarios", dijo, "Y [esos] tienen graves impactos en su salud mental".

El dictamen de Paxton clasifica el cuidado que bloquea la pubertad como abuso infantil, apoyándose selectivamente en investigaciones revisadas por pares para hacer su afirmación. Pero varios autores de estudios citados en la opinión de 13 páginas del fiscal general dijeron al Fort Worth Star-Telegram que él caracterizó mal sus investigaciones.

Paxton citó específicamente las normas de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero para sugerir que los bloqueadores de la pubertad no eran apropiados para los jóvenes tejanos. La organización dijo que su inclusión de sus normas fue "completamente en desacuerdo con la orientación WPATH", ya que citó la sección de las normas para la cirugía - no bloqueadores de la pubertad.

Wray señala que la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Endocrinología Pediátrica, la Academia Americana de Médicos de Familia, la Sociedad de Endocrinología, la Academia Americana de Endocrinología y todas las principales organizaciones médicas de Texas también se han pronunciado en apoyo de la atención de afirmación del género.

"No creo que muchos médicos lo recomendaran si no fuera lo mejor para los niños", dijo.

¿La terapia hormonal es permanente?

Los tratamientos hormonales suelen seguir al uso de bloqueadores de la pubertad, cuando el paciente tiene alrededor de 16 años. Los niños y adolescentes no pueden recibir esta terapia.

Los médicos deben obtener el consentimiento de los padres y asegurarse de que la persona se compromete a recibir una terapia hormonal feminizante o masculinizante.

Algunos efectos son reversibles, mientras que otros -como el crecimiento de los pechos al tomar estrógenos o el engrosamiento de la voz al tomar testosterona- no lo son.

¿Cuándo puede alguien someterse a una cirugía de afirmación del género?

Cuando tengan 18 años, y sólo con la remisión de un médico una vez que hayan completado la terapia hormonal, un proceso que dura un año.

El dictamen de Paxton y un memorando de seguimiento emitido por el gobernador Greg Abbott mencionan repetidamente la "mutilación genital" en relación con la atención sanitaria a los jóvenes trans, sugiriendo que la cirugía está disponible para los menores en Texas.

Las directrices clínicas de WPATH desaconsejan esta práctica.

Aunque Wray no quiso comentar la opinión de Paxton o la directriz de Abbott, ella y DeChants señalan que existe una ignorancia generalizada sobre la atención a los jóvenes para la afirmación del género.

"No hacemos esa cirugía a menos que sean adultos, dijo. "En cuanto a la cirugía genital [se refiere], eso no ocurre a menos que sean adultos".

DeChants dice que Paxton y Abbott se están aprovechando de la ignorancia que rodea a la atención sanitaria a los transexuales.

"Creo que es una especie de táctica de miedo, para utilizar el tipo más dramático de la afirmación de género [atención], que en realidad muchos, muchos, muchos jóvenes menores de 18 años no tienen acceso a y tipo de malinterpretarlo como una forma de causar miedo o la construcción de la ignorancia de la gente", dijo. "Los niños pequeños, antes de la edad de la pubertad, no requieren ningún tipo de intervención médica. Por lo tanto, no reciben hormonas. No se operan".

Vale la pena subrayar que es extremadamente raro que alguien se arrepienta de su transición sanitaria y busque revertirla.

La última encuesta sobre transexualidad en EE.UU. del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero reveló que el 0,4% de los encuestados decidieron "des-transicionarse" porque decidieron que "la transición de género no era para ellos".

Los términos utilizados en esta historia están contenidos en el "Glosario de términos LGBT para equipos de atención de la salud" del National LGBT Health Education Center.