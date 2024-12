El fan de Texas que se hizo famoso en medio de un mar de Aggies se prepara para la Peach Bowl

Read this story in English

El miércoles, cuando Texas, N° 5, se enfrente a Arizona State, N° 4, en los cuartos de final de los playoffs de fútbol universitario, un aficionado de los Longhorns aclamado en Reddit como una “leyenda” estará en las gradas.

Un vídeo de Ruslan Burns, de 18 años, se hizo viral después de que las cámaras lo enfocaran durante el partido del fin de semana de Acción de Gracias entre la Universidad de Texas y su eterno rival, Texas A&M. Burns era un faro de estoicismo naranja aislado en un mar de Aggies en el partido del 30 de noviembre, que marcó la primera vez que los equipos se enfrentaban en 13 años.

¿Cómo acabó Burns varado con los aficionados Aggie en el Kyle Field? Totalmente por casualidad.

Burns, que vive en Houston, es aficionado de Texas de toda la vida. Su padre, que estudió ingeniería en la Universidad de Texas en Austin, tiene abonos de temporada y empezó a llevar a Burns a los partidos de fútbol americano cuando tenía 4 años.

“Desde entonces, he asistido a 110 partidos de Texas”, dijo. “No me he perdido un partido en casa desde 2015”.

Burns dijo que cuando él y su padre hacen el viaje de Houston a Austin para los juegos, ve caras familiares, especialmente cuando se detiene en gasolineras como Hruška's Bakery en el camino.

“Simplemente está lleno de fanáticos de Texas los sábados antes del partido”, dijo.

Courtesy of Ruslan Burns Burns, que compró una entrada para el partido UT-Texas A&M en Facebook, dijo que no sabía dónde estaba el asiento en el estadio.

En realidad, el fanatismo de Burns lo ha llevado por todo Texas y por todo Estados Unidos., a lugares como Ann Arbor (Michigan) y Tuscaloosa (Alabama). Burns dijo que sabía que no podía perderse el regreso del histórico partido de Acción de Gracias entre UT y A&M, ahora que ambos formaban parte de la Conferencia del Sureste. Pero conseguir una entrada era un reto, y no iba a ser barato.

“Vi los precios de las entradas, como todo el mundo, casi mil dólares para las entradas del piso inferior, 700 dólares para pasar por la puerta”, dijo. “Pensé que iba a ser difícil entrar”.

Burns recurrió a Facebook y acabó encontrando a alguien que vendía una entrada por 500 dólares. A pesar de que no sabía en qué parte del estadio estaba el asiento, se hizo con la entrada. Cuando se abrieron las puertas el día del partido, Burns se dirigió a su asiento. A medida que la gente iba entrando, se dio cuenta de que estaba rodeado de miembros del Cuerpo de Cadetes de la Texas A&M.

“Me di cuenta de que estaba completamente rodeado por el Cuerpo. ¿Cómo ha podido pasar esto?”, dijo.

Pero los miembros del Cuerpo respetaron su fanatismo y él vivió una experiencia que calificó de “única”.

Burns dijo que el servicio de telefonía móvil no era muy bueno en el estadio, pero que cuando mejoró su teléfono empezó a recibir mensajes de familiares y amigos que lo habían visto por televisión. No se dio cuenta hasta después del partido, cuando se cruzó con una familia que le dijo: “¡Eres famoso!”

Y ése fue el primer momento en el que me dije: “Esto es genial”.

Burns dijo que la primera persona a la que llamó después del partido fue su padre, la persona que lo hizo fanático de Texas. Su padre pudo ver su fama de primera mano a principios de este mes, cuando asistieron al partido de la primera ronda de los playoffs de fútbol universitario en el estadio Darrell K. Royal-Texas Memorial, en el que los Longhorns derrotaron a Clemson por 38-24.

“Creo que fue genial para él ver, como, 'Oh, mira eso, está siendo reconocido'”, dijo. “Fue muy cool tener ese momento con él”.

El padre de Burns también viajará con él al partido del miércoles en la Peach Bowl de Atlanta. Decir que está emocionado por el partido es quedarse corto.

“Sólo te prometen 12 [partidos de la temporada regular], así que cualquier extra siempre me alegra verlo”, afirmó.

La Peach Bowl comienza el miércoles a mediodía, hora central.