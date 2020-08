Crisis De Rehenes En Cedar Park Termina De Manera Pacífica

La policía de Cedar Park dice que el sospechoso que habría disparado contra tres oficiales que respondieron a una llamada de emergencia durante la tarde del domingo se entregó de manerra pacífica y liberó a todos los miembros de su familia que mantenía secuestrados.

Los oficiales baleados no están en peligro de perder sus vidas, de acuerdo al jefe interino de la policía de Cedar Park, Mike Harmon, quien dijo que uno de los oficiales estaba siendo operado en la mañana del lunes y otros dos fueron dados de alta del hospital.

Justo antes de las 8 a.m. del lunes el sospechoso liberó a su hermano y hermana de la casa en Natalie Cove, dijo Harmon. Alrededor de las 9 a.m. la policía dijo que el sospechoso salió de la casa de manera pacífica junto a la última rehén, su madre.

Oficiales de la policía dijeron a los residentes de la calle ubicada en el barrio de Heritage Park que permanecieran dentro de sus hogares durante la crisis, que duró 16 horas.

Harmon dijo en una conferencia de prensa el domingo por la noche que negociadores estaban hablando con el sospechoso y que la casa donde el hombre se había refugiado pertenece a su madre, quien llamó a la policía alrededor de las 3:10 p.m.

La madre reportó que su hijo había tumbado la puerta a patadas y estaba siendo "muy agresivo," dijo el jefe de la policía. Los oficiales que respondieron a la llamada fueron recibidos a balazos cuando entraron a la casa, dijo Harmon. Los policías respondieron con disparos antes de salir de la vivienda.

El sospechoso, quien tendría entre 20 y 30 años, se refugió dentro de la vivienda y tomó como rehenes a tres de sus familiares, dijo la policía. Harmon dijo que los oficiales habían estado en contacto con el sospechoso y los familiares.

"Por lo que hemos visto hasta ahora en conversaciones con él y otros miembros de la familia, hay problemas de salud mental," dijo Harmon. "Lo que queremos es que esta situación termine de manera pacífica y que esta persona reciba la ayuda que necesita."

El jefe de policía, quien ha estado en el departamento por 22 años, dijo que esta es la situación más compleja que ha visto en su carrera.

Vea la conferencia de prensa que dio el jefe de policía de Cedar Park a las 8:30 p.m. del domingo

