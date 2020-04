Este Artista de San Antonio Hizo Tarjetas de Lotería Inspiradas en el COVID-19

Click here to read this story in English

Si le cuesta ver algo remotamente gracioso sobre la crisis de COVID-19, hemos encontrado algo que al menos podría darle una o dos sonrisas inesperadas. El autor es Rafael Gonzales, Jr., cuya carrera profesional no es muy divertida.

"Soy director de laboratorio en una universidad local," dijo Gonzales.

Pero lo que Gonzales ha hecho con su arte es lo que es bastante gracioso. Su reciente enfoque: Tarjetas de lotería.

"La lotería mexicana es popular en México y, por supuesto, en las comunidades méxico-americanas de los Estados Unidos, crecemos jugando con las familias en diferentes eventos,", explicó.

Piense en el Bingo, pero con cartones, cada uno con un número, un dibujo y el nombre de lo que representa el cartón. Lo que Gonzales ha hecho -que es un poco retorcido- es crear una Lotería inspirada en el COVID-19.

"Sólo me gusta traer una nueva interpretación a las viejas imágenes durante esta pandemia," dice Gonzales, que ha tomado temas del coronavirus y los ha reimaginado en tarjetas de Lotería.

"La primera fue una imagen real del Coronavirus," contó.

Es ese distintivo aspecto circular con púas rojas. En el juego de palabras en su interior es donde reside el humor. Puede que necesite una traducción de Google (si está empezando a aprender el español). Y hay más.

"La gente estaba acaparando papel higiénico. La gente sigue teniendo problemas para encontrarlo", explicó Gonzales. "Así que junté un montón de rollos y lo llamé El Acaparador (The Hoarder)".

De “El Hoarder” vamos a “La Coping Mechanism” (mecanismo de supervivencia): una margarita congelada.

"Soy un amante de las margaritas y el tequila y, al no poder salir a disfrutar de una con papas fritas y salsa de restaurante, me he convertido en una especie de mixólogo aquí en casa," dijo.

“El Trabajo” muestra una computadora portátil conectada a la plataforma de videollamadas Zoom. En otras palabras, trabajando desde casa. “El Staple” (de primera necesidad en inglés) muestra una papa en la tarjeta, y “La Starbucks” muestra una cafetera.

Todavía. Gonzales no tiene las 54 cartas o tarjetas, que es lo que tiene una baraja estándar de la Lotería, pero hay ya grabados y camisetas disponibles.

