Healthcare.gov Está Disponible Para Las Personas Que Perdieron Su Trabajo, Pero Hay Excepciones

A diferencia de la última vez que hubo una recesión nacional, la gente que pierde su trabajo durante la pandemia del coronavirus - y el seguro médico que venía con su empleo - puede tener una opción.

Healthcare.gov, el mercado de seguros en línea creado por la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare, permite a las personas que pierden el seguro brindado por su empleador obtener un plan en cualquier momento. Por lo general, las personas tienen que inscribirse durante un corto período al final del año.

Esta podría ser una herramienta importante a medida que los estados comienzan a sobrellevar los efectos financieros de la pandemia de COVID-19. En Texas, se presentaron 275,597 solicitudes de desempleo durante la semana que terminó este sábado. La semana anterior, se habían presentado otras 155,426 solicitudes, según el Departamento de Trabajo de EE.UU..

Anne Dunkelberg, directora asociada del equipo de salud y bienestar del Centro de Prioridades de Políticas Públicas, dijo que las recientes pérdidas de empleos probablemente aumentarán el número de personas sin seguro en Texas.

"Con tanta gente que pierde su empleo o sus horas de trabajo, no hay duda de que algunas personas están perdiendo su seguro médico en ese proceso", dijo Dunkelberg.

Texas ya tiene el índice y el número más alto de personas sin seguro del país. Un aumento en el número de personas que carecen de seguro médico podría convertirse en un problema a medida que el coronavirus se propaga y más personas necesitan atención médica.

"Definitivamente tenemos nuevos desafíos", dijo Dunkelberg. "Para la gente que tenía cobertura proporcionada por el empleador o que la adquiría directamente por sí misma a través del mercado y... para la gente que no tiene seguro y está entrando en esta crisis", explicó.

Hasta ahora, la administración Trump y los funcionarios de Texas no han tomado medidas serias para ampliar la cobertura, pero Dunkelberg sostuvo que algunas personas podrían inscribirse en un plan médico inmediatamente.

Quien haya perdido un trabajo y el seguro médico que tenía a través de ese trabajo puede obtener un plan a través de Healthcare.gov, a menos que sus ingresos caigan por debajo de la línea de pobreza, detalló.

"[Esas personas] están en el grupo de brecha de cobertura", dijo Dunkelberg, "porque Texas no ha hecho la expansión de Medicaid; no calificas para el Medicaid de Texas".

El mercado del Obamacare se creó asumiendo que los estados ampliarían sus programas de Medicaid a más personas de bajos ingresos, por lo que no está abierto a personas que estén por debajo de la línea de pobreza. Texas es uno de los 14 estados que decidieron no expandir sus programas. Eso significa que muchos tejanos que son demasiado pobres para el mercado de seguros de salud a menudo no son lo suficientemente pobres para calificar para el Medicaid.

Debido a que es una emergencia nacional, Dunkelberg dijo que se debe hacer más para expandir la cobertura del cuidado de salud. Señaló que la administración Trump debería abrir el mercado de Obamacare para que la gente que antes no tenía seguro pueda inscribirse.

Según Dunkelberg, los legisladores de Texas deberían considerar expandir el programa estatal de Medicaid a más personas de bajos ingresos.

"En Texas, habrá mucha gente que quedará fuera si no ampliamos el Medicaid", destacó.

