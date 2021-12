Reguladores de red eléctrica de Texas aprueban revisión inicial del mercado energético del estado

Read this story in English.

La Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUC, por sus siglas en inglés) aprobó el jueves cambios en la forma de comprar y vender electricidad en la red eléctrica del estado. El objetivo es aumentar la fiabilidad eléctrica pagando a los generadores de energía para que hagan disponible más energía y creando nuevos mecanismos financieros para equilibrar la oferta y la demanda en la red.

La votación se llevó a cabo en medio de una ola de protestas de activistas y objeciones de algunos expertos en energía que dicen que la revisión puede ser un error costoso.

En el mercado energético competitivo de Texas, los generadores de electricidad suelen cobrar sólo por la energía que venden en la red. El precio de esa energía viene dictado por la oferta y la demanda.

Entre otras cosas, los cambios en el mercado aprobados el jueves aumentarán lo que los generadores de energía pueden cobrar por la electricidad antes de que se produzca una escasez extrema de energía, y reforzarán los programas que pagan a los consumidores industriales para que dejen de usar la electricidad cuando el suministro se reduce en la red. En conjunto, la serie de cambios aprobados se conoce como "fase 1" de la revisión del mercado prevista por la PUC.

"Lo fundamental es ofrecer recompensas económicas en nuestra estructura de mercado para la producción deseada", dijo el presidente de la PUC, Peter Lake, antes de la votación del jueves. "Trasladar los ingresos a fuentes de energía fiables".

"Lo único que sabemos realmente es que hay una gran bolsa llena de cambios en el mercado y que se está retorciendo. Pero no sabemos si esa bolsa contiene un cerdo, o serpientes de cascabel o gatitos.” Alison Silverstein, consultora de energía

Un grupo de expertos en energía instó a la comisión a "tocar los frenos" antes de aprobar la revisión. Dijeron que la lógica subyacente a los cambios no se había hecho pública y advirtieron que los consumidores de Texas podrían acabar con facturas más altas sin mejorar la fiabilidad eléctrica.

"Acaban de comprar un cerdo en un charco", dijo tras la reunión la consultora energética Alison Silverstein, ex funcionaria de la PUC y de la Comisión Federal de Regulación de la Energía. "Pero lo único que sabemos realmente es que hay una gran bolsa llena de cambios en el mercado y que se está retorciendo. Pero no sabemos si esa bolsa contiene un cerdo, o serpientes de cascabel o gatitos".

Tras aprobar la fase 1, la comisión retrasó la decisión final sobre la fase 2 de su reforma del mercado.

"No voy a decir aquí que apoyo [la fase 2] al 100%, porque no lo sé", dijo el comisario Jimmy Glotfelty. "Para mí la gran mayoría depende de un análisis basado en un modelo analítico".

Los cambios de la fase 2 tardarían más tiempo en aplicarse, dijo Lake. La comisión solicitó más análisis a los operadores de la red del Electric Reliability Council of Texas, el operador de la red del estado, antes de aprobarla.

Después de la reunión, Tim Morstad, director estatal asociado de AARP Texas, dijo que se alegraba de que la PUC buscara más información sobre algunas de sus propuestas, pero que los consumidores de electricidad seguían sin participar en el proceso.

"Hacer alguna investigación, más análisis, está bien. Pero no veo una oportunidad de voz del público allí", dijo. "Por eso queremos tener estas garantías de que, sea lo que sea lo que se traiga a Estados Unidos, se articule y se exponga claramente para el público y haya una oportunidad para que la gente opine".

La reunión de la PUC contó con una inusual asistencia de decenas de personas que se anotaron para hacer comentarios públicos, muchos de ellos animados por el Lone Star Sierra Club. Antes del debate sobre el rediseño del mercado, compartieron sus historias sobre el apagón de febrero e instaron a la comisión a centrarse en la creación de mejores normas de eficiencia energética para reducir la presión sobre la red sin aumentar los costes de la energía.

“In the next storm, the wealthy will be ready with generators while the rest of us will literally be left out in the cold,” said Daniela Silva, who volunteers with Community Resilience Trust, a group that helped homeless people find shelter during the freeze.