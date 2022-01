Es hora de buscar un cubrebocas KN95 o N95, pero no tire sus mascarillas de tela

Puedes leer esta noticia en inglés haciendo click aquí

La variante ómicron, extremadamente contagiosa, ha facilitado la propagación del coronavirus, incluso entre personas con un esquema completo de vacunación y aun con el refuerzo.

Los expertos sugirieron recientemente que las mascarillas de alta calidad ahora son más críticas que nunca. Algunos han dicho que los cubrebocas de tela no deben usarse en absoluto en este punto de la pandemia.

Si bien no ha habido estudios directos sobre ómicron y el cubrebocas, la Dra. Katelyn Jetelina dijo que "definitivamente es hora de actualizar las mascarillas".

Jetelina es epidemióloga y profesora del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. También dirige el Substack "Su epidemiólogo local".

"Un N95 o KN95 será el mejor para proteger contra ómicron", señaló. "Las mascarillas de tela pueden funcionar contra ómicron, pero no funcionaban muy bien antes de ómicron".

Aun así, una mascarilla de tela es mejor que nada. Jetelina recomienda usar dos al mismo tiempo si no hay un N95 disponible.

Si usted desea aprovechar más sus mascarillas de tela, y al mismo tiempo que sean lo más seguras posible, puede usarlas sobre las N95. Si está listo para deshacerse de sus mascarillas faciales de tela, existen oportunidades para mantenerlas fuera de los vertederos de basura de una manera responsable.

Empresas de ropa sostenible como For Days reciclará la ropa, incluidos los paños para la cara, si se lavan de antemano. Las “bolsas para llevar” cuestan $10 dólares y pueden llenarse y enviarse por correo a sus instalaciones. Luego, ese dinero se podrá utilizar para obtener un crédito para comprar ropa en su sitio web.

Por supuesto, los cubrebocas N95 desechables representan un desafío ambiental aún mayor.

De acuerdo con las los Centros de Control y Prevención de Enfermedades las mascarillas N95 se pueden usar durante "un período prolongado" antes de desecharse. Jetelina indicó que no usaría un N95 más de tres veces.

No se recomienda reciclar los cubrebocas en contenedores azules. En cambio, empresas como Terracycle venden cajas cero residuos para reciclar adecuadamente los equipos de protección personal usados. Son caras, cuestan casi $200 dólares, por lo que se recomienda hacer que los N95 duren el mayor tiempo posible. Consulte con sus proveedores de reciclaje locales para ver qué programas de PPE están disponibles.

Si tiene dificultades para encontrar cubrebocas KN95, los minoristas en línea ofrecen suministros a precios asequibles. Nomad es una tienda de tecnología centrada en fundas para teléfonos, cargadores y correas de reloj. Al comienzo de la pandemia, agregaron máscaras KN95 y otros suministros de seguridad a precios razonables en su sitio web. Un paquete de 10 KN95 cuesta $10.

