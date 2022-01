Austin gasta casi un millón de dólares en resolver demandas que alegan mala gestión de los casos de agresión sexual

Read this story in English.

La ciudad de Austin ha llegado a un acuerdo para resolver dos demandas en las que se alega que ha violado los derechos de sobrevivientes de agresiones sexuales al no haber gestionado correctamente la investigación de sus casos.

La ciudad acordó pagar 825,000 dólares en compensación, que se repartirán entre 15 demandantes, y 50,000 dólares para los abogados de los demandantes. La ciudad también emitirá una disculpa formal y ya ha realizado o se ha comprometido a realizar varios cambios en sus políticas, incluyendo entrenamiento adicional para los miembros de su Unidad de Delitos Sexuales y la apertura de una división de casos sin resolver para investigar las agresiones más antiguas.

Con un voto unánime en su reunión del jueves, los miembros del Concejo Municipal de Austin finalizaron el acuerdo. Los demandantes interpusieron una demanda similar contra el condado de Travis por su supuesta incapacidad para perseguir los casos de agresión sexual, y este verano el condado llegó a un acuerdo por 580,000 dólares.

"Nadie debería sufrir una agresión sexual. Empecemos por ahí", dijo la alcaldesa pro tempore Alison Alter antes de la votación. "Nadie debería sufrir una agresión sexual y luego tener que pasar años y años abogando para que se le crea, para que se le escuche. Debemos arreglar el sistema que tenemos".

En 2018, tres mujeres presentaron una demanda federal alegando que la Ciudad de Austin, el Condado de Travis, el Departamento de Policía de Austin y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Travis investigaron inadecuadamente sus casos de agresión sexual. Los demandantes argumentaron que varias fallas, incluida la acumulación de kits de ADN no probados de APD, violaron sus derechos como mujeres y como sobrevivientes de asalto sexual.

Un juez acabó desestimando el caso original, pero los abogados apelaron y luego presentaron una segunda demanda con más demandantes en un tribunal estatal.

La ciudad de Austin resolvió ambas demandas el jueves.

"No dormía, no comía, no iba a clase", dijo Marina Garrett, sobreviviente de una agresión sexual y una de las demandantes, a los miembros del consejo en su reunión del jueves. "Me sentaba en mi habitación, toda la noche, mirando la puerta esperando que mi violador viniera a buscarme de nuevo. Para violarme de nuevo o incluso para matarme".

"Acudí a todos ustedes, pidiendo ayuda", dijo Garrett. "Renuncié a disfrutar de mis 20 años para hacer aquello para lo que todos ustedes fueron elegidos. Ustedes eran los líderes de mi ciudad, pero en su lugar tuve que liderar yo".

Las fallas de APD cuando se trata de manejar los casos de agresión sexual han sido bien documentadas en los últimos años.

En 2019, los auditores estatales concluyeron que APD había clasificado erróneamente alrededor de un tercio de los casos de violación que el departamento manejó durante un período de tres meses. Los auditores descubrieron que la policía había utilizado indebidamente la "autorización excepcional", que es cuando el departamento cierra un caso después de haber identificado a un sospechoso pero no puede arrestar a esa persona por razones fuera de su control. Tres años antes, el Departamento de Policía de Austin cerró su laboratorio de criminalística después de que los auditores estatales se opusieran a la forma en que se manejaban las pruebas.

Uno de los abogados de la Ciudad de Austin dijo el jueves que el jefe del APD, Joseph Chacon, estaba dispuesto a tener una reunión con cualquiera de los demandantes en los casos resueltos. En un comunicado, Chacon dijo que su departamento está haciendo cambios para "proteger mejor" a los sobrevivientes de asalto sexual.

"Estamos dedicados a dar prioridad a estar centrados en las víctimas en nuestro enfoque de las investigaciones y los servicios a las víctimas", dijo Chacon. "Este acuerdo destaca los métodos que hemos actualizado para servir mejor a las víctimas de agresiones sexuales".

Mary Ruth Reyes, la principal demandante en el caso federal que se presentó con el seudónimo de Amy Smith, habló en la reunión del consejo el jueves.

"He tardado un minuto en encontrar mi voz, y cuando digo un minuto, en realidad me ha llevado más de una década de angustia insuperable, dedicación, resistencia y una cantidad inimaginable de lágrimas", dijo Reyes, que habló de haber sido secuestrada y violada. "Soy sólo una de muchos, la ciudad de Austin me falló repetidamente: emocional, sistémica y traumáticamente".

En un comunicado, la ciudad de Austin dijo que emitiría una disculpa a los demandantes, pero a partir de la votación del jueves no había publicado una copia de esa disculpa.

La ciudad todavía está esperando los resultados de una auditoría de terceros sobre la forma en que el APD maneja las investigaciones de agresión sexual; la publicación del informe final se ha retrasado, y ahora el personal de la ciudad espera que se haga este mes de mayo.