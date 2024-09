Los murciélagos de Austin, una maravilla natural, son un éxito de la fauna urbana

Read this story in English

Los 1.5 millones de murciélagos mexicanos de cola libre que en el verano viven bajo el puente de la avenida Congress de Austin son una historia de éxito de la conservación de la fauna urbana. Alguna vez considerados una plaga, pero la ciudad ha llegado a aceptarlos como aliados en la lucha contra los mosquitos y como generadores de ingreso económico cuando se trata de atraer turistas.

En la actualidad, las criaturas generan hasta 10 millones de dólares anuales debido a turistas que vienen a ver a los murciélagos, según Texas Parks and Wildlife. Se calcula que alrededor de 140,000 personas acuden a ver a los murciélagos salir debajo del puente en sus espectaculares vuelos nocturnos.

Pero hay un problema. Los murciélagos no siempre salen.

Algunas noches abandonan su nido cuando ya obscureció y no se les puede ver bien. Otras noches, ni siquiera abandonan el puente.

El momento en que los murciélagos deciden volar depende de muchos factores, como la época del año, el tiempo y los patrones climáticos a largo plazo.

¿Qué condiciones mejoran las posibilidades de ver volar a los murciélagos de Austin?

Esa es la pregunta que KUT planteó a algunos de los expertos en murciélagos más respetados de Texas. Esto es lo que dijeron:

El verano es la mejor época para los murciélagos

Los murciélagos que ocupan el puente de la avenida Congress, también llamado puente Ann Richards, son animales migratorios. Suelen llegar al centro de Texas desde sus hogares invernales en Centroamérica y Sudamérica alrededor de marzo. Tienen crías y crían en Texas y luego regresan al sur en noviembre.

“Muchos de los grandes conglomerados [de murciélagos] que vemos son en realidad colonias de maternidad”, dice Sarah Fritts, profesora e investigadora de murciélagos en la Universidad Estatal de Texas. “Todas se juntan para dar a luz, normalmente a una cría cada una, y crían en conjunto”.

Las crías de murciélago suelen nacer en junio, pero tardan entre cuatro y cinco semanas en emprender el vuelo. Esto significa que es probable ver más murciélagos a finales de verano, cuando madres y crías salen juntas a cazar insectos por la noche.

En agosto, si las condiciones son las adecuadas, se pueden ver alrededor de 1.5 millones de murciélagos o más saliendo del puente en enormes oleadas de aleteo.

Patricia Lim / Kut News Los murciélagos mexicanos de cola libre, como éste que sujeta un científico en la Bracken Cave Media Event, son animales migratorios. Las colonias de la zona de Austin parten en noviembre hacia el sur para pasar el invierno.

La lluvia es mala para ver murciélagos (pero buena para ellos)

Como a la mayoría de los humanos, a los murciélagos no les gusta salir cuando llueve. Una de las razones es que no es tan fácil conseguir comida.

“Son insectívoros. Persiguen insectos por la noche”, explica Fran Hutchins, de Bat Conservation International. “Si está lloviendo, básicamente, la comida no está volando alrededor, por lo que los murciélagos no salen”.

Aunque a los murciélagos no les guste volar cuando llueve, el tiempo húmedo es beneficioso para ellos. Esto se debe a que el tiempo lluvioso aumenta la población de insectos. Así, hay más insectos para picar cuando los murciélagos salen de sus dormideros en las noches más secas.

Pero hay un inconveniente. Cuando tienen la barriga llena, los murciélagos tienden a esperar hasta más entrada la noche para salir a cazar insectos. Si están muy satisfechos, a veces ni siquiera salen.

Eso significa que en primaveras o veranos especialmente lluviosos, los murciélagos suelen quedarse en casa o salir al atardecer, cuando es más difícil verlos.

La gente me llama y me pregunta: “¿Qué pasa? ¿Se han muerto los murciélagos? Este año no los vemos”, dice Merlin Tuttle, experto en murciélagos y conservacionista de fama mundial. “¡No! Los murciélagos no han muerto. Se están dando un banquete maravilloso, ¡y simplemente no necesitan salir antes este año!”.

Este fenómeno tiene su lado opuesto.

La sequía, o incluso un clima más seco, significa que hay menos comida para los murciélagos. Los murciélagos hambrientos abandonan sus dormideros cuando todavía hay sol para tener más tiempo de cazar insectos.

Eso es bueno para la observación de murciélagos, porque se les puede ver cuando hay luz, pero no es necesariamente bueno para ellos. Tienen más hambre y son más vulnerables a depredadores como halcones y búhos.

Las tormentas y los fuertes vientos, incluso lejos del puente, pueden retenerlos.

Los murciélagos que salen del puente de la avenida Congress pueden volar cientos de millas en una noche en busca de comida, pero no quieren hacerlo con mal tiempo.

Los expertos afirman que si los murciélagos perciben que se avecina una tormenta, incluso lejos de su lugar de descanso, pueden quedarse a pasar la noche.

“Aunque no la veamos en la zona de observación de murciélagos, saben que hay tormenta”, explica Lee Mackenzie, del Refugio de Murciélagos de Austin. “Así que no van a arriesgarse a salir si pueden ser golpeados por el granizo y romperse las alas”.

Si por casualidad encuentras un murciélago herido, puedes llamar al Refugio de Murciélagos de Austin para que te aconsejen qué hacer a continuación. Empieza por este sitio web, donde la organización ofrece multitud de consejos e información de contacto.

El Refugio de Murciélagos también comparte previsiones diarias en su sitio web en las que aconseja sobre el estado de las condiciones para una buena aparición de murciélagos.

“Recogemos 100 puntos de datos por noche”, explica Mackenzie. “No tenemos un algoritmo sofisticado. Observamos las tendencias durante la semana y las sopesamos con el clima diario”.

Gabriel C. Pérez / KUT News Grandes multitudes se reúnen en torno al puente de la avenida Congress, en el centro de Austin, para ver a los murciélagos mexicanos de cola libre salir volando por debajo del puente como parte de su rutina nocturna de alimentación.

El calor es mejor para ver murciélagos, sobre todo en el puente

A los murciélagos no les gusta el frío, ni siquiera el tiempo fresco.

“Los murciélagos pueden entrar en torpor cuando la temperatura oscila entre los 50 y, para algunas especies, los 70 grados”, explica Fritts.

El torpor es “un pequeño y breve periodo de hibernación que ralentiza su metabolismo”, explica.

Significa que los murciélagos no salen del puente.

Según Tuttle, las temperaturas más bajas también pueden hacer que algunos murciélagos del puente de la avenida Congress busquen refugios más cálidos, como la famosa Bracken Bat Cave Preserve, a las afueras de San Antonio.

Pero cuando las temperaturas suben, los murciélagos también pueden calentarse demasiado.

Tuttle cree que cuando las temperaturas de verano alcanzan niveles peligrosamente altos, más murciélagos abandonan la cueva de Bracken y se trasladan a dormideros en puentes como el de la avenida Congress.

“Vienen aquí [a Austin] cuando el calor es constante”, afirma.

Los murciélagos siguen ofreciendo un gran espectáculo al atardecer, si se les observa desde el lugar adecuado.

Si visitas el puente de la avenida Congress una noche en la que los murciélagos vuelan al anochecer, no te desesperes.

Michael Minasi / KUT News Peatones y barcos de gente esperan a que los murciélagos salgan de debajo del puente de la avenida Congress.

La vista puede seguir siendo impresionante si se observa desde abajo.

Lo habitual es situarse en lo alto del puente para observar a los murciélagos. Esto tiene sentido los días en que salen cuando aún hay luz. La vista desde el puente permite observar los millones de murciélagos que serpentean río abajo en gigantescas cintas de vida.

Pero los días en que los murciélagos emergen cerca del anochecer, el puente no es el lugar adecuado, dice Mackenzie.

“No verás muchos murciélagos, sólo verás murciélagos oscuros contra el agua oscura”, explica.

Una vez que se pone el sol, dice, es mejor ir por debajo del puente a lo largo de las orillas del lago Lady Bird.

La colina del lado sureste del puente es un lugar popular para observar.

Otras personas se suben a kayaks, canoas y tablas de paddle surf para estar justo debajo del puente. Aunque la vista, de nuevo, depende de dónde se sitúe cada persona.

Otra forma de salir al agua es comprar un boleto para una excursión en barco.

“Los murciélagos se pueden ver a contraluz con la luz del cielo, las farolas o los edificios, y aun así se obtiene una buena vista”, explica.

El puente de la avenida Congress no es el único lugar de Austin desde el que se puede observar el vuelo de los murciélagos.

Desde la Bracken Bat Cave Preserve, que requiere reserva previa, hasta el McNeil Bat Bridge, en la I-35 en Round Rock (Texas), hay muchas oportunidades para verlos.

Sea cual sea el lugar que elijas para verlos, seguro tendrás una historia que contar. Incluso si se trata de aquella vez que te dejaron plantado 1.5 millones de murciélagos en una lluviosa noche de verano.

Nathan Bernier, de KUT, ha contribuido con este reportaje.