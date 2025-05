Un programa nuevo conecta a residentes y puestos de trabajo mientras Austin inicia grandes construcciones

Read this story in English

Antes de convertirse en electricista, Jennifer Cobb trabajaba como recepcionista en un consultorio médico de Austin. Ganaba cerca de 16 dólares la hora y criaba a dos niños, lo que significaba que el dinero escaseaba. Tenía que recurrir a la ayuda del gobierno para llegar a fin de mes.

“A veces no sabía cómo iban a comer mis hijos”, dice Cobb. "Me ponían notificaciones de desalojo en la puerta. Casi me embargan el auto un par de veces. De hecho, me embargaron otros autos".

Pero de repente, en su trabajo la dejaron ir y eso supuso una oportunidad. Su hermano, que es electricista, le había hablado del aumento de sueldo y las oportunidades de crecimiento.

Sin darse cuenta, se encontró en Skillpoint Alliance, que ofrece formación gratuita en construcción e infraestructuras, incluido un programa para convertirse en electricista en pocas semanas.

Una vez completada la capacitación, la escuela la puso en contacto con un puesto de trabajo. Seis años después, sigue trabajando como oficial electricista en Facility Solutions Group, una empresa de electricidad comercial.

“Tengo mi propio equipo”, dice. "Los dirijo durante el día. Es mucho papeleo. Son muchas reuniones. Y cuando es necesario, tomo las herramientas y subo a hacer el trabajo igual que mis aprendices".

Skillpoint Alliance es uno de los muchos socios con los que trabaja la ciudad a través de la nueva Academia de Infraestructura de Austin. Este año presupuestario, la ciudad ha destinado 5 millones de dólares al programa, un centro en el que los habitantes de Austin pueden acceder a formación en oficios como electricista, plomero y carpintero. El programa también ayuda a la gente a encontrar trabajo en estos rubros.

Austin necesitará cada vez más trabajadores de la construcción durante los próximos años, a medida que la ciudad vaya realizando grandes proyectos, como la remodelación del Centro de Convenciones de Austin, la ampliación del aeropuerto y el plan de transporte Project Connect. Se espera que los próximos proyectos creen 10 mil nuevos puestos de trabajo al año.

Según un estudio de la consultora local CivicSol, a Austin le faltarían unos 4 mil trabajadores al año a medida que avancen estos proyectos.

Laura Huffman, quien ayudó a realizar el estudio, dijo que los datos ayudaron a la ciudad a darse cuenta de que algo tenía que cambiar para ayudar a cubrir esos puestos de trabajo.

“Si no pensáramos en cómo reclutar, formar y conectar a trabajadores con las empresas de forma diferente, nunca resolveremos la brecha”, dijo. “Así de sencillo”.

Huffman, quien también ayudó a la ciudad a crear la academia, dijo que eso significaba eliminar las barreras que impiden a la gente trabajar: cosas como la falta de transporte, el acceso a guarderías y el tiempo y dinero que implica formarse.

“Si un joven llega y el primer problema que tiene que atacar es el cuidado de los niños”, dijo, “entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en contacto con los recursos que están disponibles para proporcionar apoyo para guarderías”.

Otra pieza del rompecabezas es conectar a las personas con puestos de trabajo una vez que terminan la formación y obtienen su certificado. A través de la Academia de Infraestructura de Austin, la ciudad está trabajando para hacer ambas cosas.

Renee Dominguez Mia Wood, aprendiz de electricidad, aprende a conectar un enchufe.



Crear trayectorias profesionales fiables

En marzo, la ciudad inauguró la academia con una feria profesional en Workforce Solutions Capital Area, en el norte de Austin. Decenas de empleadores estaban allí para ayudar a la gente a informarse sobre las oportunidades de empleo.

Dylan Russell estaba reclutando trabajadores para Cleared Direct, la empresa que gestiona la terminal sur del aeropuerto. Habló con las personas sobre los diferentes puestos de trabajo que ofrece, desde seguridad y protección hasta mantenimiento de edificios.

"Muchos de nuestros trabajos no requieren mucha experiencia", dijo Russell. "Tenemos un programa de formación muy completo. Así que lo que buscamos es alguien fiable y constante".

Stacy Morgan Torres acudió a la feria de empleo con grandes esperanzas. En marzo, había estado trabajando detrás de la barra en Rodeo Austin, pero estaba buscando un cambio. Recurrió a Workforce Solutions Capital Area y a la Academia de Infraestructura de Austin en busca de ayuda.

"Ahora tengo un asesor profesional que me va a ayudar", dijo Torres. "Quiero hacer HVAC (ventilación y aire acondicionado). Quiero tener eso bajo la manga, y es algo nuevo que me gustaría empezar a hacer ".

Había un montón de oportunidades para que las personas consideraran, incluyendo opciones para quienes quieren aprender y trabajar al mismo tiempo. El Austin Community College (ACC) desempeñará un papel muy importante a la hora de ofrecer estas oportunidades de aprendizaje.

El rector Russell Lowery-Hart dijo que la institución ya ofrece programas que conducen a títulos en oficios calificados, incluida la construcción. Pero ahora esos programas se integrarán en la Academia de Infraestructura de Austin. Incluso, la academia tendrá su propio espacio dedicado en el campus del ACC en el sureste del condado de Travis.

“Será un campus de última generación de entre 200 y 250 millones de dólares que albergará todos estos programas de infraestructuras”, explicó Lowery-Hart.

Además de las aulas, el campus dispondrá de espacio para que los sindicatos y las empresas colaboradoras pongan en contacto a los estudiantes con puestos de trabajo y otros recursos, como guarderías, alimentación y transporte.

Renee Dominguez El Centro de Formación y Tecnología de Skillpoint Alliance es un espacio para que las personas aprendan oficios cualificados como electricidad y climatización.

Crear una mano de obra sólida

Desde que asumió el cargo en 2023, el alcalde de Austin, Kirk Watson, prometió abordar los problemas relacionados con la asequibilidad. Afirmó que la clave es crear mano de obra calificada y fuerte. Pero afirma que la ciudad no puede hacerlo si la gente no tiene oportunidades para ganarse la vida y prosperar.

Ahí es donde entra en juego la Academia de Infraestructura de Austin.

"Queremos que Austin sea asequible para todos", dijo Watson. "Para que podamos ser una ciudad completa, y que la gente pueda permitirse vivir aquí, quedarse aquí y criar a sus familias aquí".

Cobb afirmó que su decisión de cambiar de profesión les ha cambiado la vida a ella y a sus dos hijos, y eso es exactamente lo que Watson espera repetir.

En los últimos seis años, el salario de Cobb se ha duplicado y está en camino de convertirse en maestra electricista. Por la noche, trabaja como instructora de electricistas.

"Ahora ya no me pregunto de dónde vienen las comidas de mis hijos", dice. "Si necesitan algo, lo tienen. Ya no tengo que depender del Estado. Mi auto está pagado. Tengo una casa. ... Ha sido estupendo. No tengo que depender de nadie y mis hijos saben que pueden contar con su madre".

Watson dijo que el objetivo es hacer más difusión para que más gente conozca los programas de la academia. Sin embargo, como la ciudad se enfrenta a un déficit presupuestario estimado en 33 millones de dólares el próximo año fiscal, su financiación futura es incierta. Watson dice que la ciudad está trabajando con socios de la comunidad para encontrar maneras de mantener los programas en marcha.