Venezolanos en Austin sienten incertidumbre sobre regresar a su país tras la captura de Maduro

Read this story in English.

Betty Nava se regresó a la cama tras escuchar la noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados por Estados Unidos. Betty dice que le estaba dando un ataque de pánico. No quería pensar en la posibilidad de que su país la desilusionara una vez más.

“Yo pensaba que Maduro salía a las horas, [que] Maduro regresaba”, dice Nava. Días después, todavía no está lista para celebrar, porque dice que es difícil creer que las cosas en su país van a cambiar en un futuro cercano.

Nava, su esposo y sus dos hijos han vivido en Austin desde 2021. Nava dice que su familia tuvo que salir huyendo de Venezuela ya que empezaron a sufrir persecución política tras protestar contra el gobierno de Maduro. Nava fue despedida de su trabajo a un mes de su jubilación, su esposo fue amenazado por empleados gubernamentales y ella había recibido llamadas anónimas en las que le decían exactamente la ubicación de sus hijos que en ese entonces eran universitarios.

En 2018 su familia se fue a vivir a Perú. En 2021 vinieron a Austin con visas de turista. Pero Nava y su familia decidieron quedarse en Estados Unidos y pidieron asilo. Mientras esperaban la respuesta de esa petición, la administración de Biden anunció que los venezolanos en el país podían aplicar al Estatus de Protección Temporal, conocido como Temporary Protected Status en inglés o TPS. Pero la administración de Trump canceló el programa el año pasado.

Ahora, la administración federal quiere que su familia y otros cerca de 600 mil venezolanos regresen a su país. Tras la detención de Maduro, algunos funcionarios federales han dicho que los venezolanos que habían estado bajo TPS ya podían regresar a un país pacífico.

Pero para Nava, y para muchas otras personas de Venezuela, no es tan simple.

Algunos venezolanos esperaban que se retirara a todo el gabinete de Maduro en turno. Pero la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tomó protesta como presidenta interina a días de la captura de Maduro. Esto ha provocado que muchos venezolanos se cuestionen si las cosas realmente van a cambiar.

Leany, una abogada venezolana que vive en Austin, asegura que mientras la gente de Maduro siga en el poder, los venezolanos exiliados en el extranjero no pueden regresar a su país de manera segura. KUT está usando solo el primer nombre de Leany porque ella todavía tiene familia en Venezuela y teme que existan represalias contra ellos.

“A pesar de que siguen insistiendo en que en Venezuela las cosas se arreglaron, sabemos que no es así,” dice Leany. “Cuando esta transición se adelante y se clarifique un poco, todavía va a faltar tiempo para saber qué está pasando, qué va a pasar o cuánta seguridad va a tener uno de no ser perseguido”.

Leany era juez en Venezuela y dice que todas las instituciones fueron corrompidas en las últimas dos décadas. Asegura que para que los venezolanos en el extranjero puedan regresar, será necesario renovar todos los poderes del estado a nivel nacional, estatal y municipal.

Por el momento, Leany no puede hablar con personas al interior del país sobre lo que está sucediendo. Sus amistades y familiares que están en contra del gobierno de Maduro tienen miedo de decir sus opiniones en voz alta, incluso por mensaje de texto.

“Pero falta mucho por hacer todavía para lograr la libertad de Venezuela”, dice Leany. “Cuando veas a la gente adentro de Venezuela celebrando, y a los presos políticos [libres], es porque llegó la libertad a Venezuela”.

Nava también siente miedo por algunos de sus familiares dentro del país, les dice que borren todos los mensajes de texto en los que se muestran en contra de Maduro. Pero sabe que aunque ella pudiera regresar a Venezuela, no sería lo mismo que cuando se fue. Su familia ha sido dividida por ideas políticas. De sus hermanos que siguen en Venezuela, algunos apoyan al gobierno de Maduro, mientras que otros están en contra.

“A veces yo les pregunto por qué siguen apoyando a un proceso y a un grupo de gente que destruyó nuestro futuro y que nos separó", dice Nava. Nunca ha recibido una respuesta clara. Pero aún así, Nava le da dinero a sus hermanos cuando puede.

Además, desde que Maduro fue capturado, los venezolanos en Estados Unidos han recibido mensajes confusos respecto al tema migratorio.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security en inglés), Kristi Noem, dijo en una entrevista que los venezolanos con TPS podrían aplicar para tener estatus de refugiados, pero el mismo departamento después negó esa declaración en redes sociales.

De cualquier forma, Leany dice que no queda muy claro cómo es que los venezolanos en Estados Unidos podrían aplicar a estatus de refugiados, ya que para poder aplicar, uno de los requisitos es estar fuera de Estados Unidos.

Esto implica que familias como la de Nava continúan esperando sus casos de asilo o cualquier otra forma de protección.

Nava dice que ella preferiría dejar Estados Unidos antes que estar en el país sin un estatus legal. Asegura que por mucho que le guste Austin, si en algún momento llegara a estar sin estatus legal, preferiría mudarse a un cuarto país.

Para Nava lidiar con temas migratorios y adaptarse a otro país no es nada fácil.

“Aspiro estar tranquila hasta que yo pueda regresar a mi país” dice Nava. “Porque nadie sale de donde feliz, y yo era muy feliz en Venezuela”.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés y ha sido traducida al español por KUT News.

