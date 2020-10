Esto Es Lo Que Los Candidatos Al Concejo De Austin Piensan Sobre El Referéndum Del Transporte

Read this story in English.

KUT y Austin Monitor realizaron una serie de foros esta semana con los candidatos a cinco puestos en el Concejo de la Ciudad. Entre los temas que se discutieron estuvieron las posturas de los candidatos en dos medidas de votación relacionadas con el transporte.

La “Propuesta A” pide a los votantes que aumenten los impuestos a la propiedad para ayudar a pagar por Project Connect, un plan de expansión de tránsito. La “Propuesta B” autorizaría a la ciudad a pedir dinero prestado para pagar mejoras en las calles, nuevas ciclovías y caminos urbanos, así como para continuar construyendo o reparando las aceras de la ciudad.

Las opiniones de los candidatos al Concejo sobre las propuestas reflejan el debate que se estaba produciendo en toda la ciudad. Si se aprueba, el Concejo tendrá un papel en la forma en que se distribuyan los fondos para las propuestas. La financiación e implementación del Proyecto Connect sería supervisada por una nueva corporación de gobierno local, la Asociación de Tránsito de Austin.

La junta de cinco miembros estaría compuesta por un miembro del Consejo de la Ciudad de Austin y uno de la junta de Capital Metro. Ambos cuerpos también tendrían que aprobar a los otros tres miembros: expertos en finanzas, ingeniería y construcción, y planificación comunitaria y sostenibilidad.

El Concejo también participaría en discusiones sobre cómo utilizar $300 millones de financiación para ayudar a evitar que cualquier nuevo desarrollo a lo largo de las líneas de tránsito obligue a la gente a mudarse de sus barrios.

Esto es lo que los candidatos tenían que decir sobre esas propuestas.

DISTRITO 2

El único puesto libre en el Concejo es el Distrito 2, que cubre el sureste de Austin. La alcaldesa interina Delia Garza, que también es vicepresidenta de la junta de Capital Metro, deja el concejo para convertirse en fiscal del condado de Travis.

Según el plan de inversión inicial del Proyecto Connect, el tren propuesto de la Línea Naranja terminaría cerca del límite occidental del distrito en Stassney y Congress, mientras que el servicio extendido de paradas de autobús limitadas de MetroRapid bajaría hasta Southpark Meadows.

La Línea Azul correría hasta el aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom, que está en el Distrito 2. También habría una nueva línea de autobuses MetroRapid a lo largo de Pleasant Valley Road. Múltiples servicios circulares vecinales, como el Servicio de Recogida de Cap Metro, servirían a varias zonas del distrito.

Dos candidatos, Vanessa Fuentes y David Chincanchan, apoyan la “Propuesta A”, mientras que Casey Ramos y Alex Strenger se oponen.

Chincanchan: "Para mí, el transporte, especialmente el transporte público, no es sólo [sobre el tránsito]. Se trata de justicia social y del acceso a las oportunidades. Se trata de si la gente puede acceder a los centros de empleo, escuelas, centros de salud, supermercados. ... Y en Austin, invertir seriamente en un sistema de tránsito que sirva a la gente que depende del tránsito o a las familias trabajadoras es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Y si no actuamos ahora, sólo va a ser más caro, más costoso hacer esto en el futuro".

Fuentes: "En nuestro distrito, la parte occidental del Distrito 2 se beneficiará inmensamente del Proyecto Connect. Sin embargo, no creo que el Proyecto Connect sea lo suficientemente bueno para el cuadrante sureste de nuestra comunidad y especialmente para nuestra comunidad en Del Valle. Necesitamos ver más accesos al ferrocarril y a los puntos de servicio en Del Valle, y hago un llamado a nuestros líderes del condado y a Cap Metro para garantizar la equidad en el tránsito y asegurarnos de obtener un servicio equitativo para nuestros residentes del sureste de Austin".

Ramos: "Lo que propongo es sólo añadir más líneas de autobús. Por mil millones de dólares, podríamos añadir líneas de autobús para asegurarnos de que nuestras rutas de autobús lleguen cada cinco minutos y tengan el doble de rutas de buses en cada vecindario. Y además de eso, podríamos tener transporte complementario, vehículos metropolitanos más pequeños que vayan y vengan entre las paradas de autobús y vecindarios para llevar a personas como ancianos, mujeres embarazadas y niños a [los servicios] en sus vecindarios".

Strenger: "Ya estamos haciendo grandes avances con los vehículos eléctricos y van a ser mucho más asequibles para cuando [este proyecto] se termine. Así que, ya sabes, para cuando este ferrocarril se construya, ni siquiera va a ser útil. Y luego tienes en cuenta que más y más gente está trabajando desde casa como resultado de la pandemia. No vamos a conseguir lo que pagamos para cuando llegue. No es un buen uso del dinero".

DISTRITO 4

El concejal Greg Casar se presenta a la reelección en el Distrito 4, que cubre partes del norte y noreste de Austin. Partes de la Línea Roja ya sirven al Distrito 4, y tanto la Línea Azul como la Naranja correrían cerca del límite oeste del distrito. La Línea Dorada, que inicialmente sería una línea de autobuses con sus propios carriles exclusivos, también correría a través de partes del distrito.

Casar apoya la “Propuesta A”, al igual que su oponente Ramesses II Setepenre. Louis Herrin III está en contra.

Casar: "Podríamos tener el verdadero sistema de transporte masivo que nos merecemos, totalmente eléctrico, que te lleve en medio de la hora pico. ... No tendrás que sentarte en el tráfico y podrás llegar al centro del Distrito 4 en 20 minutos y salir al aeropuerto, no mucho más que eso. Eso es lo que necesita una gran ciudad. Es lo que nuestros trabajadores esenciales necesitan, y es lo correcto para nuestra ciudad".

Setepenre: "La principal razón por la que vivo en la estación Crestview es porque tengo acceso al MetroRail, así como a los autobuses exprés. Y durante años solía tomar los autobuses metropolitanos. Sin embargo, el tren era la ruta más rápida al centro y a otros lugares porque no se detiene. Así que, sí, estoy a favor ahora mismo. Sin embargo, tengo reservas sobre la financiación, y no tengo grandes esperanzas de que sea aprobada por los contribuyentes".

Herrin: "Estoy en contra de la forma en que está diseñada la Propuesta A, y es más porque la forma en la que nos la están dando. Están diciendo que el gobierno federal va a pagar por ella. No hay ningún compromiso de que el gobierno federal vaya a pagar ni un centavo. Veo la forma en que interrumpe el tránsito. No veo que un gran porcentaje de la gente lo use".

DISTRITO 6

El titular Jimmy Flannigan ha sido un gran defensor del tránsito, a menudo twiteando sobre sus desplazamientos en los autobuses del MetroExpress. Así que su apoyo al Proyecto Connect no es una sorpresa. La mejora de la Línea Roja, que atraviesa el distrito, sería uno de los trabajos realizados en el Proyecto Connect. El plan incluye más parques y paseos en el distrito, así como nuevas rutas de autobuses MetroExpress.

Sus contrincantes por el puesto de concejal, Dee Harrison, Mackenzie Kelly y Jennifer Mushtaler, se oponen.

Flannigan: "Trabajé duro representando a la ciudad y al distrito y a la región para asegurarme de que teníamos un plan construido para el futuro. No hemos visto un plan como este para los votantes de Austin, y proporciona un nivel de infraestructura que es una inversión multigeneracional para el futuro”.

"El mecanismo de financiación es innovador. Ayudará a resolver el problema en el que otras comunidades han fallado donde no se financia el mantenimiento y las operaciones futuras que se están llevando a cabo. Y una junta independiente [supervisará] el proyecto, para que podamos eliminar la política de esas decisiones futuras".

Harrison: "Todos los datos que se recabaron para la realización del Proyecto Connect fueron reunidos antes del COVID. En este momento, estamos viendo un cambio monstruoso en la forma en que la gente trabaja y se mueve. Todo el mundo está trabajando desde casa. Vamos a tener un montón de negocios, un montón de gente de negocios que dicen que podemos seguir haciendo eso. Algunas personas no podrán trabajar desde casa. Y esas son las personas a las que tenemos que dirigirnos. Pero nuestros datos están sesgados. Nuestros datos en este momento están equivocados debido al impacto del COVID-19".

Kelly: "No apoyo el Proyecto Connect en su forma actual. No ofrece mucho que digamos al Distrito 6. De hecho, podríamos ayudar a resolver los problemas de las zonas muertas de transporte con diferentes rutas de autobús distribuidas en todo el distrito, mejor de lo que podemos servir a nuestra gente aquí con el Proyecto Connect. No debería ser financiado con impuestos de propiedad. Es demasiado caro y la economía está en una seria recesión".

Mushtaler: "Está en la boleta que los votantes decidan. Definitivamente tengo preocupaciones con el Proyecto Connect. ... Hay mucho que considerar aquí. En lo que respecta al Distrito 6, creo que el titular no abogó por nosotros. Realmente no sacamos mucho de este proyecto en absoluto".

DISTRITO 7

Ambos participantes en el foro del Distrito 7 apoyan firmemente el Proyecto Connect. La concejala Leslie Pool se enfrenta a Morgan Witt.

Las paradas de la Línea Naranja y Azul servirían al distrito, con el servicio de autobuses MetroRapid continuando hasta Tech Ridge. La línea MetroRapid de Burnet que se propone también serviría a partes del distrito. La expansión del servicio MetroRapid también sería uno de los primeros proyectos completados bajo el plan.

Pool: "Apoyo el Proyecto Connect y la Propuesta A. Y hay tres elementos en ella: el plan del sistema, la estructura de gobierno, y el plan de financiación, que son los 8,75 centavos de los que hablaste. [La Propuesta A pide a los votantes que aumenten los impuestos de propiedad en 0,0875 dólares por cada 100 dólares de valuación, o aproximadamente $538 anuales en una casa valorada en $500.000]

"Quiero señalar que algunas personas están informando mal sobre el aumento de impuestos. La tasa de impuestos está subiendo un 25%, pero tus impuestos no están subiendo un 25%. Y eso es porque la ciudad de Austin es sólo una de las cinco entidades fiscales. Y nuestra parte representa alrededor del 22 al 23% de la factura total. Y todos sabemos que el AISD [Distrito Escolar Independiente de Austin, en español] tiene la mayor parte con más del 50%".

Witt: "En el Distrito 7 específicamente, tenemos muchas comunidades en las zonas del norte alrededor de Tech Ridge, Palmer y Lamar, pero aún más al sur a lo largo del corredor de Burnet donde necesitamos más infraestructura de transporte público, especialmente en los límites exteriores de la ciudad. Esas personas tienden a depender más del transporte público y tienen menos acceso a él”.

"Pero si también vamos a hacer esto de manera efectiva, tenemos que asegurarnos de construir nuestras viviendas alrededor, para que la gente esté conectada al transporte que está usando y se le incentive a usarlo".

DISTRITO 10

Además del Distrito 6, el mayor escepticismo sobre el Proyecto Connect y la “Propuesta A” vino de los candidatos del Distrito 10. Es comprensible, ya que ambos tienen algunas de las áreas menos densamente pobladas de la ciudad, con una topografía que puede hacer que el tránsito sea un desafío.

Ninguna de las nuevas líneas ferroviarias propuestas funcionaría en el distrito, pero habría dos nuevos parques y atracciones, así como nuevos servicios de cercanías de MetroExpress. También habría servicios circulares adicionales en el vecindario, que Cap Metro dice que pueden servir como una alternativa en las zonas que no son propicias para las líneas de autobús tradicionales.

Mientras que la actual concejala Allison Alter y la aspirante Pooja Sethi están a favor del Proyecto Connect, los otros tres candidatos que participaron en el foro de KUT -Belinda Greene, Ben Easton y Robert Thomas- están en contra.

Alter: "Me tomó cerca de tres años de trabajo, muchos cientos de horas, pero creo que proporciona el sistema integral que las iniciativas de votación anteriores no tenían. Proporciona un mecanismo de financiación que nos permite ser transparentes con una elección de tasa de impuestos, que costará menos que los bonos”.

"Y creo que es el momento de avanzar, de abordar los embotellamientos, de abordar el cambio climático, de ser fieles a nuestros objetivos de equidad y de proporcionar puestos de trabajo. ... Pero depende de los votantes. Y si los votantes deciden no hacerlo, entonces tendremos que idear otro plan."

Easton: "No confío en la Propuesta A. No, voy a votar en contra como ciudadano y no la apoyaría. Así que no confío en una burocracia de la ciudad que ni siquiera puede mantener e-scooters y predios de manejo, estaciones de bicicletas en la calle. Si quieres un transporte abierto, entonces presta atención a las pequeñas cosas".

Greene: "Sabes, dicen que el 45% será financiado por el gobierno federal. Pero eso no está garantizado todavía. No sabemos si será totalmente financiado por el gobierno federal".

Sethi: "Apoyo la Propuesta A. Y también apoyo la oportunidad de preguntar a los residentes del Distrito 10 en qué quieren invertir, en qué queremos invertir como distrito. Y entiendo que para muchos de nuestros residentes del Distrito 10 pagar impuestos por un sistema que no funciona completamente en el distrito es una tarea difícil. Pero también sé que necesitamos un plan de transporte en Austin que elimine la congestión de nuestras carreteras y barrios, que haga que la gente trabaje, que lleve a los niños a la escuela y que lleve a nuestros residentes a la atención médica".

Thomas: "No creo que la Propuesta A. haya sido bien pensada. Ya sabes, la he mirado extensamente. La he investigado. La he leído. He mirado toda la bibliografía. La he seguido a lo largo del tiempo. Y la realidad es que una vez más, esta es otra versión de la Línea Roja de Leander. ... El alcalde está indicando que habrá fondos federales que serán igualados. Eso no es cierto. No puedes prometer eso. La conclusión es que hace muy poco y es irresponsable".

Nota: Capital Metro ha señalado varios proyectos en todo el país que han recibido fondos federales en los últimos años. Un proyecto de tren ligero en Minneapolis recibió la luz verde hace unas semanas. Capital Metro ya ha comenzado el proceso para obtener fondos federales para la extensión de MetroRapid.

Propuesta B



La “Propuesta B”, que financiaría mejoras en la infraestructura, también surgió en algunos de los foros.

El concejal del Distrito 4, Casar, apoya la propuesta. Sus oponentes, Setepenre y Herrin la apoyaron en general, pero expresaron sentimientos encontrados.

"Una de las cosas que más escucho de los miembros de la comunidad y los electores es, '¿Por qué no tenemos aceras en Austin?'", dijo Casar. "Y es porque durante demasiado tiempo no hemos reunido los fondos y puesto las cosas en la boleta electoral para que nuestros barrios tengan las comodidades básicas que merecemos”.

Los dos candidatos del Distrito 7 apoyan la “Propuesta B”. Mientras que el apoyo varió en el Distrito 10. Alter se unió a algunos de sus oponentes para objetar el proceso que llevó a la propuesta, pero dijo que las inversiones son necesarias.

Otros, como Robert Thomas, se opusieron por completo.

"Mira, la realidad es que todavía tenemos tanto dinero de los bonos que se dedica al transporte que no se ha gastado. Podemos hacer mucho de lo que está en la Propuesta A y en la Propuesta B con los bonos existentes que ya hemos aprobado", dijo Thomas.

Los votantes tendrán su oportunidad de opinar en las elecciones al concejo, y en el referéndum sobre las propuestas de transporte pronto. La votación temprana comienza el martes.

