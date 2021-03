¿Conoces Tus Derechos? Revisa Qué Puedes Hacer Si Eres Inquilino Y Necesitas Reparar Tu Hogar Tras La Tormenta Invernal

Read this story in English.

Cascadas de agua caían a través del techo. Estalactitas de hielo colgaban de ventiladores. Azoteas colapsaron debido al peso de la nieve y el hielo. Imágenes y videos virales se compartían tras la llegada de la tormenta invernal Uri, la cual demostró lo destructiva que puede ser la nieve y el hielo en un estado que no está acostumbrado a temperaturas tan bajas.

Lidiar con reparaciones es un reto para cualquiera, pero para un inquilino texano, además puede ser confuso. Navegar problemas de mantenimiento es complicado debido a las frágiles protecciones legales con las que cuentan los arrendatarios en Texas, dice Sandy Rollins, directora ejecutiva de Texas Tenants Union.

“Sí contamos con leyes que dicen que el arrendador está obligado a darle mantenimiento y hacer reparaciones a una propiedad cuando la salud y seguridad del inquilino se ponen en riesgo,” explica Rollins. “Pero hacer que esto suceda para que el arrendatario goce de sus derechos no es algo automático bajo estas leyes.”

Así que si eres un inquilino y sigues en necesidad de hacer reparaciones, puedes considerar lo siguiente para informar tus próximos pasos, de acuerdo a Rollins.

Primero lo primero: Asegúrate de estar al día con el pago de tu renta

En algunas jurisdicciones, los inquilinos tienen la capacidad de retener el pago de su alquiler si es que el arrendador de la propiedad no da mantenimiento y deja que esta se haga “inhabitable.” Texas no cuenta con estas protecciones. Los dueños de propiedades sí tienen que hacer reparaciones cuando “afectan materialmente la salud física y seguridad de un inquilino ordinario.” Además tienen que hacer esto dentro de un “marco de tiempo razonable,” que normalmente se entiende como siete días (pero hay una advertencia sobre esto más adelante). Sin embargo, los inquilinos primero deben cumplir con ciertas condiciones, como lo es estar al día con la renta.

“Puede que haya a quien le digan que no tiene que pagar la renta si las condiciones lo hacen inhabitable. Desafortunadamente ese no es el caso en Texas. El arrendador no está obligado a hacer reparaciones si es que el arrendatario debe dinero.”

Rollins destaca que en estos momentos puede ser difícil cumplir con el requisito.

“Yo sé que hay quienes quieren que no se deba pagar la renta en el mes que viene. Pero para algunos, esto no es posible,” dijo. “Han tenido que usar sus recursos limitados para comprar comida preparada o quedarse en hoteles para no morir de hipotermia. Algunos no pudieron ir a trabajar para obtener sus cheques.”

Después, haz una solicitud por escrito

No solo lo hagas por correo electrónico, teléfono o por un portal en línea dedicado a arrendatarios. Rollins indica que aunque esas sean las vías de comunicación regulares entre caseros e inquilinos en la era de la información, por motivos legales como reparaciones, los inquilinos deben cubrir todos los flancos haciendo solicitudes por correo certificado además de haberlo hecho ya por otras vías. Es una buena idea que revises los detalles especificados en el contrato de arrendamiento, pero Rollins indica que la mayoría de los contratos estandarizados sí requieren de comunicación escrita.

“[Los inquilinos] tienen que dar una solicitud formal de reparación, y las solicitudes formales de reparación casi siempre tienen que ser por escrito, en una hoja de papel firmada y fechada en la cual el inquilino hace expresa su petición de que las reparaciones son necesarias y además informar al arrendador sobre las condiciones que exigen reparación o arreglo,” indica Rollins. “Y esta tiene que ser una petición que se envía por correo certificado, con recibo de devolución o alguna otra forma de entrega monitoreada a través del Servicio de Correo Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) o algún servicio de correos privado. De no ser así, se tienen que mandar dos notificaciones.”

“Y claro, en la actualidad, nada de esto tiene que ver con cómo se comunica la mayoría de la gente con sus caseros. Digo, obviamente sigue siendo importante llamar, mandar correos electrónicos, notificar a través de portales en línea o cualquier otra vía de comunicación que el arrendador haya proporcionado. Pero una solicitud formal debe ser enviada lo más pronto posible para que arranque el contador.”

Hay que tomar en cuenta que esto puede demorarse

¿Recuerdas la advertencia sobre el hecho de que las reparaciones se tienen que hacer dentro de un “marco de tiempo razonable?” Eso no aplica necesariamente para las situaciones relacionadas al daño de tormentas. Mientras que algunos arrendadores necesitan hacer esas reparaciones, la ley de Texas permite que puedan esperar para arreglar los daños hasta después de que el reclamo por los daños haya sido pagado por una compañía de seguros. Si un arrendador no ha hecho las reparaciones en el marco de siete días después de haber hecho la solicitud formal, puede que esta sea la razón.

“Claramente, es un problema que no tengan que arreglar los daños hasta que hayan recibido la indemnización por parte de la aseguradora,” dice Rollins. “Y además, yo no sé qué tan rápido estén mandando los reclamos o qué tan rápido puede responder una compañía de seguros. Pero sí sé que nuestros teléfonos no dejan de sonar, con llamadas de gente que sigue padeciendo por la tormenta de la semana anterior, y sigue sin tener agua, sigue con tapetes mojados debido a las tuberías rotas.”

Si sigues teniendo problemas, pide ayuda legal independiente

Si llegara a suceder lo peor, el próximo paso es que haya que involucrar a expertos legales. Si tu situación económica no te permite pagar por un abogado, hay múltiples organizaciones en Texas que pueden ayudar, incluyendo defensores legales que se especializan en temas de vivienda.

“Texas cuenta con tres organizaciones de ayuda legal que juntas cubren el estado. Lone Star Legal Aid cubre Houston, el área del Golfo y el Este de Texas. Rio Grande Legal Aid tiene cobertura en el área central y desde el lado Sur hasta el Valle del Río Grande. Y Legal Aid of Northwest Texas tiene una cobertura que incluye a Dallas, Fort Worth, el “Mango” y regiones en el Oeste, y además cuentan con líneas directas debido a desastres. Y por supuesto, el Gobierno Federal ha declarado que muchos condados en Texas son área de desastre, habilitando la capacidad de inquilinos para solicitar ayuda debido a desastres.”

Organizaciones locales como Austin Tenants Council, Fair Housing Council of San Antonio y Houston Apartment Association también ofrecen asistencia a inquilinos que buscan resolver problemas con sus caseros o compañías de arrendamiento a cargo de administrar la propiedad.

