Más Gente En Austin Ha Recibido la Vacuna Contra COVID-19. Te Explicamos Por Qué Debes Seguir Protegiéndote Contra El Virus.

Read this story in English.

Conforme las vacunas comienzan un año después de que iniciara la pandemia, pareciera que podemos ver la luz al final del camino. Sin embargo, esto aún no ha terminado.

Jennifer Stayton, anfitriona de Morning Edition, habló con Ashley Lopez, la reportera de salud de KUT, sobre cómo se podrían ver nuestras vidas conforme la gente vaya recibiendo sus vacunas contra el COVID-19.

Esta conversación ha sido ligeramente editada para facilitar su lectura.

STAYTON: La semana pasada, el Gobernador Greg Abbott eliminó la orden sobre uso de cubrebocas en lugares públicos y límite de cupo en negocios a pesar de que médicos y oficiales de salud pública han dicho que aún no es seguro. ¿Cuándo será seguro reabrir, considerando una perspectiva de salud pública?

LOPEZ: Si vives en Austin, probablemente has estado escuchando sobre los distintos niveles para reabrir la ciudad, que se determinan considerando la opinión de expertos en salud pública. En el nivel 1, los hospitales deben registrar un promedio de zero casos en siete días de admisiones de pacientes por COVID-19. Desde una perspectiva de salud pública, ese es el momento en que la situación es segura: cuando dejas de tener un flujo constante de hospitalizaciones de gente enferma con COVID-19. Eso nos podría llevar a que reabran al 100% bares, restaurantes, etc.

¿Qué porcentaje de personas necesitan ser vacunadas antes de que sea seguro para la gente no tener que usar cubrebocas? ¿Qué porcentaje de personas necesitan ser vacunadas antes de que podamos llegar a la inmunidad colectiva?

Aún no lo sabemos. No existe todavía una investigación que apunte a que cuando todos estén vacunados ya no vamos a correr el riesgo de propagar la enfermedad. Para las vacunas que hemos visto funcionar, en el caso del polio y del sarampión por ejemplo, la inmunidad colectiva fue posible cuando se llegó al 80% y 95% de inmunizaciones de la población, respectivamente. Necesitamos más información, pero es posible que para el COVID-19, sea un rango similar.

Los expertos han dicho que una vez que las vacunas limiten las transmisiones del COVID-19 y alrededor de tres cuartas partes de la población haya sido inoculada, estaremos en una buena posición para hablar sobre reabrir y que la gente se quite sus cubrebocas, y así poder encaminarnos a un estilo de vida que se sienta más normal.

En este momento estamos escuchando que aún podrías contraer COVID-19 incluso si ya fuiste vacunado, solo que puede que no te enfermes lo suficiente para ser hospitalizado. ¿Pero las vacunas podrán ayudar a que la gente inmunizada no propague la enfermedad? Esas son dos preguntas muy diferentes pero muy importantes para considerar.

Correcto, y estamos en esta especie de situación temprana de saber cómo se ve esa segunda parte. No sabemos cómo nos pueden ayudar estas vacunas contra las otras variantes, por ejemplo, y en poblaciones grandes. Nos tomará un tiempo tener la ciencia necesaria para eso.

¿Hay preocupación entre la comunidad de oficiales de salud pública de que, por enfocarnos tanto en las vacunas, la población ya no esté haciéndose pruebas para detectar el COVID-19?

Todo lo que nos ha salvado antes seguirá siendo necesario conforme la gente se vaya vacunando, incluyendo las pruebas para detectar el COVID-19. Incluso si ya fuiste inmunizado y estás afuera de tu casa, rodeado de gente, deberías usar cubrebocas, de preferencia doble cubrebocas. Creo que todas esas medidas importantes seguirán siendo necesarias.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.