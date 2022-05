El Gobernador Abbott afirma falsamente que las verificaciones de antecedentes no habrían impedido el tiroteo en Sutherland Springs

Read this story in English.

En un esfuerzo por corregir sus declaraciones mal informadas sobre el tiroteo que cobró la vida de 19 niños y dos adultos en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, el Gobernador Greg Abbott nuevamente informó mal al público, esta vez sobre otro tiroteo masivo en Texas.

El 5 de noviembre de 2017, un hombre armado irrumpió en la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, matando a 26 personas e hiriendo a otras 22.

En respuesta a una pregunta sobre las verificaciones de antecedentes en una conferencia de prensa el viernes, Abbott dijo que creía que estos procedimientos de seguridad no habrían impedido que sucediera la tragedia de Sutherland Springs.

“Mira lo que pasó en el tiroteo en Sutherland Springs. Se realizó una verificación de antecedentes. Se hizo de una manera errónea que permitió al tirador obtener un arma”, comentó.

Un abogado de las víctimas de Sutherland Spring dijo que la caracterización de Abbott de que los eventos de Sutherland Springs prueban que las verificaciones de antecedentes no son una solución viable es engañosa.

“Eso no es cierto. Lo contrario es cierto”, afirmó el abogado Jamal Alsaffar a TPR. “La corte federal encontró después de escuchar meses de evidencia, miles de páginas de pruebas documentales que, de hecho, el gobierno federal era responsable en el caso de Sutherland Springs. porque las verificaciones de antecedentes habrían funcionado".

Momentos después de escuchar la opinión de Abbott sobre Sutherland Springs, Alsaffar recibió una avalancha de llamadas pidiéndole que corrigiera el discurso.

Intencionalmente o no, Alsaffar recalcó que Abbott nuevamente está desinformando al público.

A principios de este año, el juez federal Xavier Rodriguez encontró al gobierno responsable por $230 millones en daños por el tiroteo de Sutherland Springs porque la Fuerza Aérea no envió los antecedentes penales del tirador, un ex aviador, al FBI.

Relacionado: Víctimas, familiares del tiroteo en Sutherland Springs reciben $230 millones

El caso en sí reveló un problema sistémico dentro de la Fuerza Aérea y otras agencias gubernamentales de no proporcionar esos datos al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales.

Después del tiroteo de 2017, el también Senador Republicano de Texas John Cornyn copatrocinó una legislación bipartidista llamada Arreglar la Ley NICS , cuyo objetivo era asegurarse de que las agencias gubernamentales informaran adecuadamente el récord criminal al sistema de verificación de antecedentes de la nación.

Las verificaciones de antecedentes universales son inmensamente populares entre la sociedad. Una encuesta reciente mostró que el 88% del público aprueba la medida. . Al intentar disminuir su eficacia, no está claro si Abbott los apoyaría. La oficina de Abbott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

A dos horas en auto al este de Uvalde, las familias de Sutherland Springs todavía lloran y esperan una resolución en torno a ese asesinato masivo.

El gobierno federal debe decidir a principios del próximo mes si apelará el fallo de $230 millones del juez Rodriguez contra la Fuerza Aérea.

“Se trata de responsabilidad y rendición de cuentas, absolutamente. Y cuando tienes la culpa, como la tiene el gobierno federal, del tiroteo en la iglesia de Sutherland Springs, asumes la responsabilidad”, puntualizó Alsaffar.

Alsaffar llamó a la administración de Biden y dijo que no apelar el fallo es una forma en que el presidente puede actuar para detener la violencia armada en los Estados Unidos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.

