A medida que surgen más detalles sobre el tiroteo de Uvalde, aumentan los llamados al control de armas

Read this story in English

El pistolero que disparó y mató a 19 niños y dos adultos en una escuela primaria de Uvalde se encerró así mismo en un aula llena de alumnos de cuarto grado y comenzó a disparar, dijeron las autoridades policiales.

La agencia de noticias The Associated Press informó que los oficiales finalmente irrumpieron en el aula y mataron al tirador, que ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años. El gobernador Greg Abbot dijo este martes que Ramos era nativo de Uvalde.

Las autoridades también dijeron que todas las víctimas han sido identificadas, aunque no está claro si sus identidades se han hecho públicas. Algunas de las familias de los que han sido identificados han descrito a sus seres queridos fallecidos como niños hermosos y de ojos brillantes que estaban "llenos de vida". Entre ellos, se encuentra Xavier López, un niño de 10 años cuya madre le dijo que estaba orgullosa de él apenas unas horas antes del tiroteo, informó The Washington Post. Una foto facilitada al periódico muestra a López sosteniendo un certificado que proclama que había entrado en el cuadro de honor.

"Le encantaba cualquier actividad en la que pudiera ser creativo y especialmente llegar a dibujar", dijo la madre de López, Felicha Martínez, a The Washington Post.

Amerie Jo Garza, también de 10 años, fue identificada por su padre como una de las víctimas después de que pidiera ayuda para encontrarla en las redes sociales, informó la cadena de noticias CNN.

"Gracias a todos por las oraciones y la ayuda para tratar de encontrar a mi bebé. La han encontrado. Mi pequeño amor está ahora volando alto con los ángeles de arriba. Por favor, no den ni un segundo por sentado", publicó.

El tiroteo se produjo apenas tres días antes de que la Asociación Nacional del Rifle celebre su reunión anual en Houston, la primera que organiza la entidad desde la pandemia. La lista de oradores incluye al ex presidente Donald Trump, a Abbott y al senador estadounidense Ted Cruz, republicano de Texas. El estadounidense John Cornyn también había sido anunciado, pero se retiró debido a un conflicto de calendarios.

El ex congresista de El Paso Beto O'Rourke, el candidato demócrata que desafiará a Abbott este noviembre, imploró al gobernador que cancelara su presentación tras el tiroteo en Uvalde.

"Gobernador Abbott, si tiene algo de decencia, se retirará inmediatamente de la convención de la NRA de este fin de semana y les instará a celebrarla en cualquier lugar menos en Texas", tuiteó O'Rourke.

Las oficinas de Abbott o Cruz no han confirmado a The Texas Newsroom si los legisladores planean asistir.

Cruz es uno de los pocos republicanos de Texas que ya ha defendido sus políticas a favor de las armas tras el tiroteo y las críticas de demócratas y tejanos que le siguieron.

"Inevitablemente, cuando hay un asesino de este tipo, ves que los políticos intentan politizarlo, ves que los demócratas y mucha gente en los medios de comunicación cuya solución inmediata es intentar restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley", dijo Cruz. "Eso no funciona. No es eficaz".

Los comentarios de Cruz suscitaron un duro reproche por parte del representante demócrata de Arizona Rubén Gallego, que arremetió contra el senador en Twitter.

"Que te j…. @tedcruz te preocupas por un feto pero dejas que nuestros niños sean masacrados. Lleva tu trasero a Cancún. Eres un inútil", tuiteó.

El miércoles, representantes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, estuvieron en Uvalde. David Cruz, portavoz de la organización, dijo que continuará presionando por medidas de control de armas tras el tiroteo.

"¿Quién tiene que morir para que se den cuenta de que hay que actuar? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Es porque no es su hijo el que ha fallecido? No lo sé", dijo a la Radio Pública de Texas.

David Cruz dijo que LULAC ha establecido un fondo para ayudar a las familias de las víctimas y a la comunidad como lo hicieron después del tiroteo en un Walmart de El Paso que mató a 23 personas.

El senador Cruz, el gobernador Abbott, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, y el vicegobernador Dan Patrick tenían previsto hablar con los periodistas a las 12:30 horas en Uvalde.