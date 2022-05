El empeño de Texas de prohibir la atención médica para la afirmación de género pone a los niños trans, a sus familias y doctores en una 'zona gris'

Read this story in English

Kari no recordaba que Nueva Orleans fuera tan cara.

"Estoy segura de que cobran un recargo sólo por respirar oxígeno en esa ciudad", dice la madre de Austin, reflexionando sobre el viaje de su familia a Luisiana a principios de este mes.

Dice que estacionar el auto en el hotel le costó 50 dólares al día, que gastaron cientos de dólares sólo para alimentarse y que la gasolina para el viaje de ida y vuelta de 18 horas también supuso un gran gasto. Teniendo en cuenta el hotel, Kari calcula que pagó más de 2,000 dólares por todo el viaje.

Pero valió la pena para poder conseguir que su hijo adolescente trans recibiera atención médica que afirmara su género. Kari ha pedido a KUT que no revele su nombre completo, porque conseguir esa atención para su hijo podría ponerla en riesgo de investigación por parte de la agencia de bienestar infantil de Texas.

En todo el estado, el tratamiento de afirmación de género ha sido objetivo de líderes estatales del GOP, que lo han tildado de "abuso infantil". En febrero, el gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton ordenaron a los Servicios de Protección de Menores (CPS, por sus siglas en inglés) que investigaran a las familias que buscan cuidados de afirmación de género para menores y a los médicos que los proporcionan.

La orden ha empujado a los padres y a los doctores a luchar por el tratamiento que se considera el estándar de atención para los niños con disforia de género. Actualmente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Texas y Lambda Legal han presentado una demanda para impedir que el Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas aplique las órdenes de Abbott. Mientras tanto, algunas familias de Texas, como la de Kari, se han visto obligadas a buscar atención médica en otras partes.

El tratamiento de afirmación de género es una forma de atención médica que ayuda a las personas con disforia de género a realizar la transición al género con el que se identifican. Esta atención abarca toda una gama de opciones, desde el tratamiento de afirmación social y de apoyo hasta la atención médica, como la terapia de sustitución hormonal. También puede incluir hormonas para detener la pubertad en el caso de los adolescentes en transición. La atención médica de afirmación de género está aprobada por prácticamente todas las asociaciones médicas importantes, y los médicos y las familias aseguran que salva vidas.

Kari, que se llama a sí misma "mamá oso" -término que han adoptado las madres de niños trans para representar su inquebrantable vigilancia necesaria para garantizar los derechos de sus hijos- dijo que se interesó inmediatamente por el tratamiento cuando su hijo se identificó como trans a los 14 años.

"Mi hijo dijo: 'Esto es lo que quiero'", afirma.

Kari le puso inyecciones de testosterona. A continuación, quiso una operación de masculinización de su pecho.

"Dijo: 'Sé exactamente dónde quiero que estén mis pezones. Lo sé todo. Sólo necesito que alguien me opere'", cuenta.

Tras meses de asesoramiento y consultas con su médico de cabecera, Kari concertó una cita con un cirujano de Austin que aceptó operar a su hijo en agosto, justo cuando los legisladores de Texas aprobaron un proyecto de ley para prohibir la atención a la afirmación de género.

El médico canceló la cita.

En febrero, Kari volvió a concertar una cita. A último momento, recibió una llamada del director de la consulta médica. Kari tuvo un mal presentimiento.

"Sé lo que va a pasar", le dijo a la mujer al teléfono. "Van a cancelar la operación, ¿no?".

La mujer dijo que sí. "El hospital se niega a permitir que se lleve a cabo la cirugía porque su hijo es transgénero y es un joven", dijo. "Es un joven trans".

Kari y su hijo quedaron destrozados.

A días de la operación, Abbott y Paxton presionaron a la agencia estatal de bienestar infantil para que investigara a las familias. El cirujano le dijo a Kari que "1,000%" habría hecho la cirugía, pero que ningún hospital de Austin le dejaría operar.

"Dijo que ninguno aprobaría la cirugía por lo que está pendiente, por esta zona gris", dice ella. "No sabemos qué va a pasar ahora mismo".

El mes pasado, ese cirujano remitió a Kari y a su hijo a un par de clínicas fuera del estado: una en California y otra en Nueva Orleans. El seguro cubrió la mayor parte del costo de la operación, que acabó siendo de unos 700 dólares del bolsillo de Kari

Dejando de lado la sorpresa, Kari dice que valió la pena.

"La alternativa era no hacerlo, ¿y qué significa eso para mi hijo y su salud mental? No se puede poner precio a eso. No tiene precio", dice. "Mirando a mi hijo ahora... es mucho más él mismo y lo que siempre ha sido de lo que nunca ha sido. Y fue gracias a esto, porque este cirujano [de Austin] intervino y nos ayudó".

Ahora, su hijo se está recuperando de la cirugía, haciendo un seguimiento vía llamadas de Zoom con el cirujano y recibiendo sus inyecciones semanales de testosterona en Austin. Su familia sigue en peligro.

A principios de este mes, el Tribunal Supremo de Texas dijo que las investigaciones del Servicio de Protección de Menores podían continuar, aunque el tribunal dijo que Abbott y Paxton no tenían la autoridad para ordenar las investigaciones directamente.

En una declaración a KUT, el Departamento de Servicios Familiares y de Protección, la agencia que supervisa el CPS, dijo que "trata todos los informes de abuso, negligencia y explotación con seriedad y continuará investigando cada uno con todo el alcance de la ley”.

Randa Mulanax renunció a su puesto como investigadora de CPS debido a la directiva del estado. Dice que este tipo de intervención estatal es "política".

"Es un territorio peligroso para que el gobierno lo pisotee", dijo.

Desde las órdenes de Abbott y Paxton, las clínicas han estado en el limbo, sin saber si su atención podría ser potencialmente prohibida por la intervención del estado.

Los pacientes transexuales de Houston se quedaron sin atención después de que una clínica del Texas Children's Hospital de Houston cerrara como resultado de la presión política.

La Clínica Genecis de Dallas, gestionada conjuntamente por la Universidad de Texas Southwestern y el Hospital Infantil de Dallas, sufrió una presión similar y cerró en noviembre del año pasado.

La doctora principal de la clínica, Ximena López, dijo que se vio obligada a dejar de aceptar nuevos pacientes porque el gobernador presionó a sus jefes. Demandó y una orden judicial permitió temporalmente la reapertura de Genecis a principios de este mes. Ayer, un juez la prorrogó.

La abogada Charla Aldous representa a López y dice que decenas de nuevos pacientes han buscado atención en las últimas semanas. Muchos de ellos padecen de ansiedad e incluso tienen tendencias suicidas. Además, Aldous dice que los pacientes también sienten el peso de las posibles investigaciones del Estado.

"Tienen miedo por las investigaciones del CPS", dijo. "Realmente ha traumatizado a las familias que ya han sido marginadas".

Aunque la decisión sobre Genecis es una buena noticia para las familias trans, la atención para la afirmación del género en Texas sigue siendo precaria. Los padres de todo el estado siguen sin saber a diario si podrán obtener la atención que sus hijos necesitan, siguiendo de cerca los casos judiciales y temiendo la posibilidad de que los legisladores estatales prohíban totalmente la atención de afirmación de género cuando se reúnan el próximo año.

De vuelta a Austin, Kari espera que las familias sigan llegando hasta el final, independientemente de lo que les espera.

"Puedo garantizarte que los padres de un niño transgénero no van a sentarse aquí y decir: 'Bueno, lo siento, cariño, ya no tienes tus hormonas'. Lo siento, el gobernador ha dicho que no'", dice. "No somos ese tipo de padres. Somos luchadores".

Kari dice que una cosa que no se debe hacer en Texas es molestar a una mamá oso.