El Consejo aprueba sustituir el puente peatonal destruido en el parque Roy G. Guerrero

En un popular parque del este de Austin, una acera conduce a un barranco por una orilla empinada y rocosa. Al otro lado del barranco, la acera continúa como si desafiara a la gente a dar un salto imposible.

Un puente peatonal solía conectar las aceras del parque Roy G. Guerrero sobre un canal de desviación de inundaciones conocido oficialmente como Country Club Creek West.

Pero el cruce resultó dañado el fin de semana del Día de los Caídos de 2015 por unas inundaciones tan graves que se cobraron 14 vidas y dañaron más de 2,000 viviendas.

Departamento de Parques y Recreación de Austin El puente peatonal resultó dañado tras las graves inundaciones del fin de semana del Día de los Caídos en 2015.

Después de las inundaciones alrededor de Halloween más tarde ese año, el puente se derrumbó.

Departamento de Parques y Recreación de Austin Las inundaciones del fin de semana de Halloween de 2015 dañaron aún más el puente peatonal.

Durante años, la ciudad ha aconsejado a la gente que tome un desvío de hasta cuatro millas por Pleasant Valley Road, Riverside Drive y hasta Grove Boulevard para llegar al otro lado del parque.

En lugar de ello, algunas personas se limitan a pasar por encima de una valla de eslabones rota y a arrastrarse por un lado del desfiladero y por el otro.

Renee Dominguez / KUT Los restos del puente destruido en las inundaciones de 2015.

"Es un poco peligroso a veces, especialmente si está mojado. Probablemente no deberías estar aquí si está mojado. Definitivamente he resbalado en él antes", dijo Michael Wagoner, que se estaba desplazando cuidadosamente por un sendero precipitado a través de rocas afiladas en su camino hacia el campo de golf de disco este miércoles. "Personalmente, me gustaría que lo sustituyeran".

El jueves, el Consejo de la Ciudad de Austin aprobó un proyecto para instalar un nuevo puente peatonal de estructura de acero. La sustitución del puente se ha retrasado durante años debido a un reto más caro: estabilizar el canal que se está desintegrando.

Departamento de Protección de Cuencas Hidrográficas de Austin Este "modelo de arcilla" del puente peatonal se utilizó para ayudar a decidir su aspecto. El puente real también tendrá un patrón ondulado abstracto en la pasarela de hormigón. Las plantas y los árboles rodearán el canal.

La rápida erosión que atraviesa el arroyo ha ido ampliando la huella del canal, devorando hectáreas de terreno adyacente e incluso derribando altos árboles de Cottonwood, según explican los responsables municipales.

"Es realmente un sistema hecho por el hombre que ahora se está deshaciendo, y 2015 fue realmente un punto de inflexión para ese sistema", dijo Janna Renfro, una ingeniera supervisora del Departamento de Protección de Cuencas Hidrográficas de Austin. "De repente tuvimos una erosión muy rápida que se desplazaba por el parque hasta ese canal. Esa erosión era muchísimo más rápida de lo que veríamos en los arroyos normales".

Nathan Bernier / KUT El Country Club Creek West comenzó a erosionarse rápidamente después de que las inundaciones abrieran un camino más corto a través del río.

Las empresas geotécnicas contratadas por la ciudad para examinar el suelo perforaron el terreno y descubrieron arena limpia a 40 pies de profundidad "como la que se vería en una cancha de voleibol", dijo Renfro. "Describimos este problema como si tuviéramos una manguera en un arenero".

La ciudad ha intentado realizar reparaciones temporales, incluida una para proteger una línea de aguas residuales de 54 pulgadas de ancho que pasa por debajo del arroyo. Pero nada ha detenido la erosión.

Departamento de protección de cuencas hidrográficas de Austin La ciudad llevó a cabo una reparación temporal en 2019 y 2022 para proteger una línea de aguas residuales de 54 pulgadas que corre a lo largo del lecho del arroyo. La tubería parece estar cubierta de hormigón plano.

Finalmente, los ingenieros de la ciudad crearon un pequeño modelo del arroyo en un laboratorio para determinar si el diseño que proponían mantendría el sistema de canales en su lugar. El experimento de la maqueta les indicó que debían ampliarlo.

El proyecto de 25,2 millones de dólares aprobado por el Ayuntamiento es el resultado de ese trabajo. Tres estructuras de descarga de hormigón de 150 pies de ancho eliminarán la energía del agua a medida que se desplaza río abajo. Grandes rocas de piedra caliza estabilizarán los bordes del canal. El arroyo seguirá siendo natural entre las estructuras.

El nuevo puente discurrirá por encima de la mitad de las tres estructuras. El paso de peatones se elevará por encima de la franja de inundación de 100 años, por lo que no debería cerrarse durante la mayoría de las lluvias fuertes.

El puente tendrá una longitud de 164 pies y una anchura de 14 pies, según los planos de ingeniería incluidos en la solicitud de ofertas de la ciudad para el proyecto.

Ciudad de Austin El dibujo de ingeniería incluido en la solicitud de ofertas de la ciudad incluye algunos detalles sobre la pasarela peatonal.

Está previsto que la construcción comience en julio o agosto y finalice en 2024.