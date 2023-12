10 eventos para celebrar las fiestas en Austin por 20 dólares o menos

Read this story in English

Austin tiene su lista de eventos caros, sobre todo en Navidad. (Un ejemplo: esta experiencia de iglú en la azotea del Hotel Van Zandt, en el centro de la ciudad, tiene un precio mínimo de 300 dólares por reserva, más comida y bebida).

Aunque te sientas presionado a gastar mucho, puedes encontrar muchas formas baratas de disfrutar de las fiestas. Desde patinaje sobre hielo hasta luces y música en directo, aquí tienes los eventos navideños en Austin -evaluados por la redacción de KUT- a los que puedes ir por 20 dólares o menos.

37th Street Lights

Esta pantalla de luz residencial en la calle 37 entre Guadalupe y Home Lane es gratuita y llena de arte funky. Los vecinos llevan décadas decorando la calle durante las fiestas navideñas. Este año puedes verlo desde el viernes hasta el día de Año Nuevo, desde el atardecer hasta las 10 de la noche. (PD: Si tienes curiosidad por saber cómo empezó todo esto, echa un vistazo a nuestro episodio ATXplained).

Recomendado por: Audrey McGlinchy, reportera de vivienda

"El nuevo club de moda en Austin es ... Erk. Espera. OK. ¿Anhelas una exhibición de luces navideñas que te haga sentir como si te hubieras bebido un tazón de ponche de huevo añejo y hubieras invitado a tus amigos a una noche de pintura con los dedos y canto gregoriano? Tengo el lugar perfecto para ti. La exposición 37th Street Lights te hará preguntarte: '¿Qué es el arte? ¿Qué es la vida? ¿He hecho suficiente de las dos?'.

El año pasado, unos amigos y yo nos contoneamos entre viejos CD colgados de los árboles, nos adentramos en una tienda pintada como las vacas y echamos un vistazo a un auto adornado con luces navideñas. Fue extraño. Glorioso. Confuso. Hermoso. Si la familia no te ofrece suficiente absurdo estas fiestas, te recomiendo que te des una vuelta por el centro de Austin".

Bazar de arte Blue Genie

Este mercado navideño, que se celebra desde hace tiempo cerca del campus Highland del Austin Community College, presenta obras de más de 200 artistas. La visita es totalmente gratuita y también hay pequeños regalos que puedes comprar sin arruinarte económicamente. La tienda abre todos los días de 10 a.m. a 10 p.m. hasta Nochebuena.

Recomendado por: Stephanie Federico, editora digital sénior

"Blue Genie Art Bazaar ofrece fila tras fila de regalos de vendedores locales, incluyendo la mezcla habitual de jabones, velas, paños de cocina, cerámica, artesanía en madera y camisetas con icónicos monumentos de Austin. Es difícil marcharse sin comprar al menos una tarjeta de felicitación, o quizá un cuadro bello de una musaraña elefante sobre un bloque cuadrado de madera. Pero si no tienes ganas de hacer regalos, no tienes por qué gastar dinero; el espacio es tanto una galería como una tienda. Me gusta pasear por el almacén mirando todas las obras de arte".

Gabriel C. Pérez / KUT La Ruta de las Luces de Austin cuenta con millones de luces y casi 100 árboles iluminados.

El Sendero de las Luces de Austin

Esta tradición navideña del parque Zilker, que celebra su 59ª edición, cuenta con más de 2 millones de luces, fotos con Santa Claus, una rueda de la fortuna, un carrusel y casi dos docenas de puestos de comida y bebida. Las entradas premium cuestan muy caras, pero hay muchos días de entrada gratuita o a 8 dólares en el calendario. Las luces están abiertas al público de 6 a 10 p.m. la mayoría de los días, desde el viernes hasta el 23 de diciembre.

Recomendado por: Chelsey Zhu, productora digital

"Sí, está abarrotado de gente, y algunos podrían considerarlo exagerado... pero no hay nada como estar justo debajo del Árbol Navideño de Zilker o caminar por un enorme túnel de hermosas cuerdas de luces. Fui en una noche libre y quizás esperé 40 minutos en la fila antes de entrar. Después, todo fue relativamente fácil. Mi parte favorita fue compartir un paquete de s'mores con un amigo y asarlos (a los s'mores, no al amigo) en una hoguera. Mi mejor consejo: usa un vehículo compartido para ir y volver, así evitarás el lío del estacionamiento".



Bee Cave on Ice

Si buscas algo activo, ve a patinar sobre hielo a la Plaza Central de la Hill Country Galleria, en Bee Cave. Las entradas cuestan entre 10 y 15 dólares por persona para los patines más una hora de patinaje, dependiendo del día. La pista está abierta desde ahora hasta el 15 de enero. Consulta el sitio web para conocer el horario de funcionamiento en fechas concretas.

Recomendado por: Sangita Menon, reportera de información general

"Me gusta patinar sobre hielo con mis hijas en la pista de hielo de temporada de Hill Country Galleria. Es una pista relativamente pequeña, perfecta para los que nos parecemos menos a la olímpica Michelle Kwan y más a Bambi sobre hielo. Hay soportes (imagínate un andador, pero para hielo) para que los niños pequeños se empujen hacia adelante si necesitan ayuda para mantener el equilibrio. Hay luces y adornos para hacer unas bonitas fotos que demuestren que, por un momento, aún estabas de pie”.

Inscríbete a una hora determinada y completa los formularios de exención con antelación para poder mostrar los códigos QR cuando llegues. Acuérdate de llevar calcetines largos y gruesos para proteger los tobillos de los patines. Mis hijas y yo dimos una vuelta tras otra con grandes sonrisas. Espero que tú también".

Chelsey Zhu / KUT Longhorn Lights estará abierto hasta el 1 de enero.

Longhorn Lights

Como novedad este año, Longhorn Lights es un espectáculo gratuito con temática de la Universidad de Austin que incluye luces naranjas y blancas que cubren 24 robles históricos en el lado este de Guadalupe, entre las calles 21 y 24. Si pensabas que la Universidad de Texas no podía tener más orgullo universitario, las luces titilarán al ritmo de la música de la Longhorn Band. Puedes ver las luces a lo largo de The Drag desde ahora hasta el día de Año Nuevo, de 5 a 10 p.m.

Recomendado por: Meghan James, becaria digital

"Esta semana The Drag iluminará las lágrimas de los estudiantes que se apresuran a llegar al campus para terminar los exámenes finales. Longhorn Lights hace honor a su nombre: los árboles brillan en naranja y blanco al ritmo de la canción de lucha de la Universidad de Texas. Pasé por allí el sábado por la noche antes de ir a ver la nueva película navideña de Alexander Payne, The Holdovers. Aunque no se trata de un sendero de luces ni de un espectáculo elaborado, no dejan de ser luces y es divertido mirarlas. No es algo para lo que necesites salir del auto, pero si vas a ver una película navideña como yo o vas a hacer alguna otra cosa festiva por la noche, no estaría de más pasar por esta vibrante exposición para entrar en ambiente navideño. Si eres estudiante y los exámenes finales te están privando de la alegría navideña, tómate un descanso, un chocolate caliente y pasea un rato por The Drag".

Mozart’s Holiday Light Show

Hay muchas formas diferentes de disfrutar del espectáculo anual en Mozart's Coffee Roasters, junto al lago Austin. Algunas entradas son más caras que otras, pero hay opciones para disfrutar de la máxima flexibilidad. Los asientos reservados cerca de las luces cuestan 40 dólares por una mesa de cuatro personas y $60 por una de seis, es decir, $10 por persona durante una hora. También puedes reservar una entrada general gratuita. El espectáculo durará hasta el 6 de enero.

Recomendado por: Luz Moreno-Lozano, periodista de la Ciudad de Austin

"Mozart's Holiday Light Show es una de mis tradiciones navideñas favoritas en Austin. No querrás perderte las luces acompañadas de bebidas calientes y dulces, todo ello con vistas al lago. Pero puede ser complicado cuando se trata de multitudes y el estacionamiento. En primer lugar, si puedes reservar una mesa en la cubierta principal, ésta es realmente la mejor vista. Pero si no se consigue, se puede disfrutar de las mesas de pie. Los estacionamientos al otro lado de la calle tienen espacios, pero hay que tener tiempo de sobra para encontrar uno e ir caminando. También hay estacionamiento en la calle a lo largo de Lake Austin Boulevard y Enfield Road. O Uber, porque ¿quién quiere las molestias? Si vas después de cenar, asegúrate de dejar algo de espacio para un capricho de la caja de postres (esas galletas son las mejores), y un chocolate caliente o té".

Buda’s Holiday Sip N Stroll: Plaid Tidings

Ya se han agotado las entradas de pago para este evento festivo en Buda, pero por suerte pasear por el centro decorado e impregnarse del espíritu navideño es totalmente gratis. Todavía puedes hacer algunas compras de regalos navideños, comer algo y vestirte con la camiseta autorizada para el evento. El paseo tiene lugar este viernes de 5:30 p.m. a 9 p.m.

Recomendado por: Ben Philpott, redactor jefe

"Si no te gustan las masas en el Trail of Lights de Austin, este evento navideño es para ti. Las tiendas son bonitas: hay algunas boutiques, un divertido almacén general y algunos restaurantes muy buenos. Mi parte favorita: un Santa Claus y un elfo para hacerse fotos en familia. Las fotos de Santa Claus en Buda son gratuitas, pero se sugiere hacer un donativo. Todo el dinero de Santa Claus se destina a la despensa de alimentos de Buda UMC ... y donar puede ayudar a mantenerte fuera de la lista de los traviesos".

Community First! Village of Lights

Este evento gratuito en el noreste del condado de Travis cuenta con 250,000 luces sincronizadas con música de temporada, un mercado para comprar regalos, food trucks, Santa Claus y películas navideñas. Se anima a hacer donaciones para apoyar a Community First! Village, que ofrece vivienda permanente y comunidad a los residentes de Austin que antes no tenían vivienda. Puedes asistir al espectáculo de luces este viernes y sábado de 17.30 a 21.00 horas.

Recomendado por: Olivia Aldridge, reportera de salud

“Fui al Community First! Village of Lights por primera vez el año pasado, y me encantó poder disfrutar de algunas de las fiestas tradicionales y, al mismo tiempo, echar un vistazo a una iniciativa única para frenar la falta de vivienda en Austin. Los residentes del barrio contribuyen con artículos hechos a mano a un mercado navideño que permite hacer divertidas compras de regalos. (El año pasado me hice con una fantástica salsa barbacoa). El espectáculo de luces en sí es genial, pero probablemente mis amigos y yo fuimos los que más disfrutamos de las películas navideñas en el cine al aire libre. Veo clásicos como Elf y The Muppet Christmas Carol en la programación de este año. Prepárate para dejar el auto en el Travis County Expo Center y tomar un autobús rápido hasta el evento".

Jorge Sanhueza-Lyon / KUT El desfile de Minor Mishap se celebra este año el 21 de diciembre.

Desfile de linternas del solsticio de invierno de Minor Mishap

Si tienes ganas de escuchar música, la Minor Mishap Marching Band organiza un desfile para celebrar el solsticio en Mueller Lake Park. Es gratuito, familiar e interactivo: se anima a los niños a hacer y traer farolillos sin llama para iluminar la noche. La música comienza a las 6 p.m. del 21 de diciembre.

Recomendado por: Mose Buchele, periodista de energía y medio ambiente

"El desfile de farolillos es una forma divertida y relajada de celebrarlo con amigos y familiares. Es apto para niños y tiene un ambiente muy DIY (hazlo tú mismo), con gente que trae todo tipo de iluminaciones y, a menudo, disfraces, para celebrar la noche más larga (¡o el día más corto!) del año". La banda de música Minor Mishap Marching Band siempre anima la fiesta, y todo ello fomenta un gran sentimiento de comunidad que te hace sentir bien de vivir en Austin".

Renee Dominguez / KUT Luces de colores y adornos decoran el interior de Lala's Little Nugget.

Lala’s Little Nugget

Este bar de la zona de Crestview, en Austin, se engalana con decoraciones navideñas durante todo el año, como luces, adornos y un Santa Claus en su trineo que vuela desde la azotea. Este "oasis del Polo Norte en el centro de Texas" abre todos los días, incluida Nochebuena. Y lo mejor es que, si no te animas a visitarlo antes de que termine diciembre, Lala's siempre estará ahí.

Recomendado por: Becky Fogel, periodista de educación

"Una amiga me presentó Lala's Little Nugget hace años y me quedé prendida. La decoración de pared a pared, la misteriosa razón por la que siempre es Navidad y el ambiente acogedor hicieron de este bar un favorito instantáneo. Tanto si estoy celebrando la Navidad en julio con un calor sofocante como si me pongo cómoda en un fresco día de otoño, Lala's siempre tiene una forma de levantarme el ánimo".

Traducido por Maria Arce