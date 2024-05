Texas tiene el mayor número de menores sin seguro médico del país. Una pequeña clínica de Austin quiere atenderlos.

Read this story in English

Cuando Jesús Jiménez llevó a su familia a Lirios Pediatrics en abril, fue como una revisión cualquiera. Su hijo de 11 años miraba con los ojos entrecerrados una tabla optométrica, mientras que su hija de 12 años permanecía erguida y quieta mientras una enfermera registraba su altura. Cuando se fueron, también habían recibido las vacunas escolares habituales.

La cita era difícil de conseguir. La familia Jiménez no tiene seguro y los gastos médicos pueden ser prohibitivos. Pero los niños necesitaban las vacunas para ir al colegio. Un vecino le dijo a Jiménez que Lirios atiende gratuitamente a niños sin seguro, así que pidió cita.

"Ahora mismo no tengo recursos para pagar las vacunas", dijo. "Sin ellas, mis hijos no aprenderán".

Lirios es un proyecto de la doctora Claire Hebner y Monica Simmons, enfermera pediátrica. Las dos mujeres abrieron la clínica en 2022 con el objetivo de atender a los niños que "caen por las grietas" del sistema de salud de Texas. Creen que es la única clínica gratuita del estado que atiende exclusivamente a niños sin seguro.

Simmons, que también es directora ejecutiva de Lirios, dijo que muchas de las familias que terminan en Lirios están motivadas por los requisitos de vacunación de la escuela, como los Jiménez. Otros quieren una receta para un niño enfermo. Sea lo que sea lo que les lleva golpear su puerta, Lirios presupuesta 45 minutos para una cita que incluye un examen físico estándar.

Patricia Lim / KUT News Isha Italia mide la altura de Daniel Jiménez en Lirios Pediatrics en el sur de Austin.

"Al igual que la oficina de cualquier pediatra, vamos a medir sus alturas, sus pesos, sus signos vitales", dijo Simmons. "Asegurarnos de que están creciendo, desarrollándose adecuadamente, que pueden ver, que pueden oír".

Lo que distingue a Lirios es la atención que presta el personal a otras necesidades que puedan presentarse. Algunos pacientes luchan por conseguir comida suficiente, así que se les envía a casa con provisiones para una semana y se les pone en contacto con un banco de alimentos. Hay un armario con bolsas de ropa y kits de higiene. Lirios también dispone de medicamentos donados para que los pacientes no tengan que ir a la farmacia. También hay un asesor de salud mental.

"Intentamos darles algunos recursos que les ayuden a estar bien hoy", dice Simmons.

Necesidades cambiantes

Alrededor de 854,000 niños de Texas no tenían seguro en 2022, según un estudio del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown. Estos representaban el 22% de los niños sin seguro en Estados Unidos.

Desde que abrió sus puertas en diciembre de 2022, Lirios ha atendido a más de 1,000 de esos niños.

"Cuando empezamos, había varias personas que decían: '¿Por qué hacen esto? No es necesario. Los niños tienen asistencia de salud'", explica Simmons. "Hay una falta de conciencia sobre los niños que están cayendo en esa brecha".

Los menores de familias de bajos ingresos en Texas a menudo califican para Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés). Los residentes del condado de Travis también pueden solicitar el Programa de Acceso Médico, una prestación ofrecida por el distrito hospitalario público Central Health que está destinada a personas con bajos ingresos pero que no cumplen los requisitos para recibir Medicaid.

Patricia Lim / KUT News Monica Simmons, directora ejecutiva y cofundadora de Lirios, dijo que la clínica no pregunta a los pacientes por su situación migratoria, lo que elimina una barrera a la atención.

Pero sigue habiendo legiones de familias que ganan demasiado para poder acogerse a estos programas y, sin embargo, tienen dificultades para pagar un seguro tradicional. Muchos de los pacientes de Lirios son también inmigrantes y refugiados que no pueden optar a Medicaid debido a su estatus migratorio. Lirios no les pide documentación sobre su situación, lo que, según Simmons, elimina una barrera a la atención.

"Una de las ventajas que tenemos es que no tenemos que preguntar", explica. "Preguntamos si no tienen seguro y si son menores de 19 años".

Simmons dijo que ha visto un cambio gradual en los últimos meses en la composición de los pacientes que visitan la clínica, sin embargo, con más familias que vienen en que han perdido el acceso a Medicaid hace poco.

La mayoría de los estados, incluido Texas, vieron mejoras en sus tasas de no asegurados entre 2019 y 2022. La política federal había mantenido a los participantes de Medicaid continuamente inscritos en el programa durante la emergencia oficial de salud pública por el COVID-19. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas informa que las listas de Medicaid del estado crecieron de alrededor de 3.9 millones a unas 6 millones de personas entonces.

Pero se ordenó a los estados que comenzaran a reevaluar la elegibilidad para Medicaid de todas las personas inscritas durante el período de inscripción continua a partir de abril de 2023. Desde que comenzó este proceso de "retirada", Texas ha removido a más de 2 millones de personas de Medicaid, incluidos más de 1.3 millones de niños. La mayoría de estos retiros fueron de procedimiento, lo que significa que los beneficiarios fueron retirados debido a problemas como la falta de papeleo. HHSC también reconoció que algunas denegaciones se produjeron por error.

Simmons dijo que ha visto los efectos de este proceso en Lirios, con el goteo de las familias que no tenían idea de que habían perdido sus beneficios de Medicaid hasta que tratando de hacer una cita con el médico.

"Hay algo que no está funcionando para todas estas familias", dijo. "De alguna manera no están recibiendo el aviso, o no se dieron cuenta de que no tenían seguro, o de que tenían que completar papeles".

Encontrar una cobertura sostenible

Algunas de estas personas aún pueden optar a Medicaid, pero les llevará tiempo volver a solicitarlo y que se lo vuelvan a aprobar. Hasta entonces, pueden acudir a Lirios.

La clínica tiene un gran interés en animar a las familias a solicitar programas de seguros. Por un lado, el seguro abre las puertas a más opciones de atención especializada y reduce el estrés financiero en verdaderas emergencias. Por otro lado, siempre hay más niños esperando a ser atendidos en Lirios. Normalmente, los pacientes tienen que esperar unas cinco semanas para ser atendidos en una revisión básica, aunque Simmons dice que normalmente pueden atender antes a un paciente enfermo.

"No queremos que estos niños no tengan seguro", dice. "No queremos que tengan que necesitarnos, pero hoy lo hacen, y por eso vamos a hacer todo lo posible para atender a tantos como podamos".