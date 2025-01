A pesar del crecimiento en Del Valle, sigue sin tener un supermercado. ¿A qué se debe?

Read this story in English

Richard Franklin quería hacer bocaditos de cerdo con miel y ajo. Tenía todo lo que necesitaba para la receta, excepto jengibre molido.

“Al principio dije, bueno, es sólo jengibre en polvo, déjame ir a Dollar General. No lo tienen. Déjame ir al otro lado de la calle, a la otra tienda de dólar. No lo tienen. Fui a El Mercado. No lo tienen”, dijo.

Para la mayoría de la gente de Austin, la falta de un ingrediente en una receta sólo significa un viaje rápido al supermercado. Pero Franklin y su esposa, Rebecca Birch, viven en Del Valle, una comunidad de aproximadamente 22,000 habitantes en el sureste del condado de Travis. Su vecindario está clasificado como desierto alimentario por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Las tiendas cercanas tienen alimentos enlatados y congelados, pero son más caros que en los grandes supermercados. Birch dice que las opciones de productos frescos de estas tiendas son “aterradoras” .

“Te dicen que Dollar General tiene fruta fresca, pero pagas un dólar por un plátano marrón”, dijo.

Franklin y Birch pueden permitirse conducir 30 minutos ida y vuelta hasta el H-E-B de Mueller para hacer la compra semanal. Guardan dos bolsas aislantes en el maletero para mantener los alimentos fríos de camino a casa.

Pero no todos en Del Valle tienen transporte confiable o los medios financieros para hacer un esfuerzo para obtener alimentos saludables. Un informe de 2024 del Banco de Alimentos del Centro de Texas encontró que casi el 18% de los residentes de Del Valle sufren de inseguridad alimentaria, en comparación con el 14% en el resto del Condado de Travis.

Esperanza por un H-E-B

Los residentes han estado abogando para que se abra una tienda de comestibles en su barrio durante años. Han iniciado peticiones, repartido volantes y contactado a sus representantes en el Consejo de la Ciudad.

Para muchos residentes, la esperanza de que un supermercado grande eventualmente llegara a Del Valle se activó en 2016 cuando H-E-B compró un terreno cerca del aeropuerto en FM 973 y Texas 71.

En 2023, la alcaldesa interina Vanessa Fuentes, cuyo distrito incluye Del Valle, escribió una carta instando a H-E-B a priorizar la construcción en ese sitio.

“En los últimos diez años, Del Valle ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la ciudad de Austin [32.7% comparado con 21.7%]”, escribió. “A medida que el área continúa creciendo rápidamente, H-E-B tiene una oportunidad real de tener un impacto y liderar el camino para combatir la inseguridad alimentaria estableciendo un espacio en Del Valle”.

La carta no pareció cambiar las cosas, y el pasado mes de noviembre, H-E-B anunció que iba a volver a vender el terreno.

No “despiertes a las fieras”

H-E-B declinó una entrevista para este reportaje, pero Errol Schweizer, un ex ejecutivo de Whole Foods y experto en tiendas de comestibles, tiene algunas ideas sobre por qué podría no invertir en Del Valle.

Los supermercados tienen un algoritmo: un cierto número de casas multiplicado por una renta familiar media determinada equivale a un lugar ideal para una nueva tienda. Y aunque Del Valle está creciendo, la población no está superando a otros sitios en los que H-E-B ha puesto sus ojos.

La nueva tienda que H-E-B está construyendo en Manor, por ejemplo, tiene más de 30,000 habitantes en un radio de tres millas, según la empresa inmobiliaria CoStar. En el terreno que H-E-B compró en Del Valle hay unas 19,000 personas en un radio de tres millas, según la empresa.

En cuanto a otras tiendas de comestibles, Schweizer dijo que la mera posibilidad de que H-E-B abra una tienda en Del Valle puede estar asustando a los competidores. Incluso los gigantes como Walmart no quieren “despertar a las fieras”.

“Tienen miedo de H-E-B. Tienen miedo de una guerra de precios o una guerra territorial”, dijo. “Lo siguiente que sabrás es que H-E-B empezará a abrir tiendas en lugares oportunistas cerca de Walmart”.

Larry Bryant, residente de Del Valle, dijo que si el vecindario necesita crecer más para conseguir una tienda de alimentos, están atrapados en un problema del “huevo o la gallina”.

“Ese crecimiento no puede ocurrir porque los servicios que la gente espera no existen aquí”, dijo. “Así que la decisión de no invertir en negocios aquí significa realmente que el crecimiento está limitado”.

Una solución temporal

La ciudad de Austin está intentando llenar el vacío con una cooperativa de alimentación que abrirá sus puertas esta primavera. Las cooperativas son tiendas propiedad de sus clientes; la gente puede hacerse socia y dar su opinión sobre los artículos disponibles.

La tienda será pequeña (funcionará en un contenedor de transporte) y tendrá un horario limitado, pero Jess Ferrari, que trabajó en el proyecto en el departamento de desarrollo económico de la ciudad, espera que proporcione un muy necesario acceso a los alimentos hasta que la zona crezca lo suficiente como para atraer a un minorista más grande.

Más de 350 personas se han comprometido a ser socios cuando se inaugure la cooperativa. Pero Ferrari dice que necesitan muchos más para que la cooperativa sea sostenible.

“Si la comunidad no está entusiasmada con este proyecto y no invierte en él, la cooperativa no sobrevivirá”, afirma. “Y esa es la naturaleza de las cooperativas”.

Franklin y Birch dijeron que les gusta la idea de una tienda de propiedad de la comunidad, pero ellos también están listos para que su vecindario logre una tienda de comestibles fiable, lo suficientemente grande como para servir a todos Del Valle.

Aida Ramírez, residente de la zona, ve la solución temporal como una “bofetada” y predice que la cooperativa se verá desbordada rápidamente.

“Piensen en eso. Piensen con qué nos tenemos que conformar. Tenemos que [comprar] en un contenedor porque no somos merecedores de una tienda de comestibles”, dijo. “Nosotros también pagamos impuestos y deberíamos tener acceso a recursos básicos como la comida. Comida de verdad”.