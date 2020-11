Negocios Latinos No Reciben Una "Parte Justa" De Ayuda Federal, Afirman Defensores

Click here to read this story in English

Claudia Garza y su esposo Rick son dueños de Bright and Early Productions, una empresa de fotografía y video dirigida a la industria de bienes raíces. En un esfuerzo por mantener a salvo del COVID-19 a sus empleados, actualmente solo están fotografiando casas sin personas. Por esto, perdieron oportunidades de negocio y tuvieron que reducirles las horas de sus empleados.

Cuando se enteraron de que se reservaron $349 millones para el primer Programa de Protección de Cheques de Pago [Paycheck], quisieron solicitarlo mediante el banco donde tienen sus cuentas personales y de negocios, en Wells Fargo. Pero no pudieron.

Claudia Garza describió que primero tuvo problemas para comunicarse con alguien por teléfono, y luego cuando lo hizo, trabajaron con ella sin mostrar prisa.

“Se siente como si fuera un pez pequeño... quizás tienen a personas con cuentas más grandes o contactos dentro del banco. Ellos recibieron ayuda mucho más rápido que yo. Yo no tengo contactos en Wells Fargo,” informó.

Finalmente, decidió trasladar su solicitud a Lift Fund, una institución financiera de desarrollo comunitario.

El presidente Donald Trump firmo la ley para el último paquete de ayuda a pequeños negocios. Muchos negocios están esperando la reapertura del Programa de Protección de Cheques de Pago [Paycheck] con sus $310 billones, y muchos de los que están esperando son como el negocio de Garza, de dueños latinos.

“Los datos muestran que los latinos y las latinas no han recibido una parte justa del programa, el dinero de protección, el PPP,” informó Ramiro Cavazos, Director Ejecutivo de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos.

Cerca del 70% de los negocios propiedad de latinos que han completado sus solicitudes no han recibido financiación alguna, según los primeros datos de una encuesta completada por unos 800 negocios, que fue realizada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Muchos no han recibido información sobre la etapa del proceso en se encuentran.

“Un 50% de los negocios desaparecerán antes de que veamos un impacto directo del gobierno federal”, informó Sindy Benevides, Directora Ejecutiva de LULAC, haciendo mención a un estudio de Brookings.

Los grandes bancos le están fallando a los negocios propiedad de latinos con la administración de préstamos de ayuda federal, y se está acabando el tiempo, afirmó.

La encuesta demostró que los principales prestamistas del país ofrecieron pocos préstamos y a veces, ningún préstamo a los negocios propiedad de latinos.

Wells Fargo, uno de los mayores prestamistas de la nación y uno de los bancos en el que los negocios propiedad de latinos hicieron más solicitudes, financió cero solicitudes de PPP de negocios propiedad de latinos encuestados.

JPMorgan Chase y Bank of America aceptaron solo el 12% de los casi 80 solicitantes latinos.

Estos datos de momento son limitados, pero Juan Proano, cuya empresa Latino Strategies ha estado desglosando los resultados de la encuesta, dijo que está viendo lo mismo una y otra vez a medida que los números aumentan.

“Nuestra meta era obtener un número estadísticamente grande como para poder hablar sobre ello,” informó.

Estos datos solo los tienen los bancos y la Administración de Pequeños Negocios. LULAC y la Cámara Hispana quieren que se den a conocer los datos demográficos.

“Esto no es algo nuevo. Esta pandemia y cómo los bancos tratan a las minorías no es nuevo,” informó Janie Gonzalez, Directora Ejecutiva de Webhead Technology, una empresa de tecnológica en internet de San Antonio. “En todo caso, lo he visto amplificado.”

Gonzales dijo que acceder al crédito fue increíblemente difícil cuando comenzó, y que las tasas de interés excedían el 28%. Y ella estuvo agradecida por eso. No le sorprendió ver los datos sobre los grandes bancos. Es lo que esperaba. Por eso, cuando solicitó el PPP, fue al Broadway Bank, un banco regional, en lugar del Bank of America, donde ella tiene su cuenta de negocios. Su solicitud fue aprobada pero todavía no ha obtenido la financiación.

“BOA tiene todas las características tecnológicas, pero (en el Broadway) levanto el teléfono y alguien habla contigo”, afirmó Gonzales.

Bloomberg informó logros similares de los bancos regionales en comparación con los grandes bancos nacionales en el procesamiento de préstamos del PPP. Un prestamista con los que los negocios propiedad de latinos tuvieron éxito fue Frost Bank, de San Antonio que, de acuerdo con la LULAC, financió un 60% de los negocios propiedad de latinos que presentaron la solicitud.

LULAC y la Cámara Hispana están pidiendo que se asignen $50 billones para negocios propiedad de hispanos o latinos.

A menudo son más pequeños, tienen una relación menos establecida con un banco y los datos muestran que sus necesidades no fueron satisfechas en la primera ronda de financiación.

“Uno de cada dos de nuestros negocios son micronegocios (con menos de 10 empleados), y no necesitamos perder esos negocios, porque si lo hacemos, los perderemos para siempre,” afirmó Cavazos.

Cavazos dijo también que los individuos con poder estaban comenzando a escuchar, y que muchos de los problemas con los programas surgen de “construir el avión mientras está en vuelo”.

Los bancos distribuyeron los primeros $349 billones en 13 días. La siguiente ronda de financiación podría ser incluso más rápida dado que más de un millón de solicitantes todavía están en fila de espera de esta última ronda.

En una declaración, Wells Fargo informó que estaba complacido de que el gobierno haya aprobado más fondos para el PPP, y haya movilizado a muchos más empleados para ayudar.

“Wells Fargo está trabajando lo más rápido posible en el cumplimiento de las regulaciones y directrices brindadas por la Administración de Pequeños Negocios y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Para preparar las solicitudes de los clientes de pequeños negocios".

