Abbott Dice Que COVID-19 Se Propaga A Ritmo "Inaceptable", Pero Volver A Cerrar Será Último Recurso

A medida que las hospitalizaciones y los casos de coronavirus continúan aumentando en Texas, el gobernador Greg Abbott sigue instando a las personas a usar mascarillas y a seguir otros protocolos de salud para frenar la propagación de la enfermedad.

"El COVID-19 se está propagando ahora a un ritmo inaceptable en Texas, y debe ser acorralado", dijo durante una conferencia de prensa este lunes.

Abbott destacó tres puntos de los datos que demuestran el aumento de la propagación: nuevos casos, la cantidad de positivos y las hospitalizaciones.

Texas estaba viendo un promedio de 1,500 nuevos casos positivos al día en la última mitad de mayo; en los últimos días, el promedio ha sido de más de 3,500 nuevos casos al día.

La tasa de positividad -el porcentaje de pruebas realizadas que dan positivo- casi se ha duplicado desde finales de mayo. Las hospitalizaciones también siguen aumentando. Mientras que el promedio de hospitalizaciones a finales de mayo era de alrededor de 1,600, ese promedio en los últimos días ha rondado los 3,200 casos. Hasta el lunes por la tarde, había un récord de 3,711 pacientes en los hospitales de Texas con coronavirus.

Puedes ver el video completo de la conferencia de prensa en inglés a continuación:

A pesar del aumento de casos, el gobernador fue firme en que el estado no necesita volver a las políticas de quedarse en casa. Abbott dijo que está claro que el COVID-19 no se ha ido, pero "no tenemos que elegir entre el trabajo y la salud". Animó a los tejanos a seguir los protocolos de salud del estado, incluyendo permanecer en casa si es posible, lavarse las manos frecuentemente, mantenerse a 6 pies de distancia de otros fuera de su círculo íntimo y usar protectores faciales o cubrebocas cuando no sea posible mantener esa distancia.

"Sé que algunas personas sienten que usar una mascarilla es incómodo o es una violación a la libertad, pero también sé que usarla nos ayudará a mantener a Texas abierto", dijo. "No tomar medidas para frenar la propagación causará que el COVID-19 se propague aún más, arriesgando la vida de la gente y llevando finalmente al cierre de más negocios".

Aunque Abbott ha estado pidiendo a los tejanos que utilicen voluntariamente las mascarillas, se ha negado a que sea de uso obligatorio para los individuos, a pesar de los pedidos que le han hecho los líderes de la ciudad y del condado. El condado de Bexar encontró una laguna en las órdenes del gobernador la semana pasada que permite a las autoridades locales exigir a los negocios que hagan cumplir las reglas de uso de las mascarillas para empleados y clientes. Abbott aceptó la jugada, y varias autoridades, incluyendo los condados de Dallas, Travis y Harris, siguieron el ejemplo.

Cuando se le preguntó este lunes si haría que el uso de mascarillas sea un requisito, Abbott dijo que el nivel de propagación es diferente en varias partes de Texas -algunas áreas están viendo niveles más altos de propagación que otras- por lo que el estado necesita "tener libertad para hacer esa diferenciación".

A pesar del aumento de los casos, dijo que volver a cerrar el estado será el último recurso. Cuando se le preguntó si consideraría la posibilidad de reducir algunas de las reaperturas, dijo que cree que si la gente sigue los protocolos de salud, el estado será capaz de reducir la propagación del virus. Pero, dijo, el estado sigue siendo flexible en cuanto a la aplicación de otras estrategias de ser necesario. Señaló que los nuevos casos diarios, la tasa de positividad y las hospitalizaciones casi se han duplicado en el último mes.

"Seguramente el público puede entender que si esos picos continúan, serán necesarias medidas adicionales" para asegurar la salud y la seguridad de los tejanos, dijo. Sin embargo, no detalló cuáles serían esas medidas.

"Si experimentamos otra duplicación de esas cifras durante el próximo mes, eso significaría que estamos en una situación urgente en la que se necesitarán medidas más duras para asegurarnos de contener la propagación del COVID-19", añadió.

