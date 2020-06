Condados De Hays y Travis Exigen A Los Negocios Que Obliguen A Usar Mascarillas

Read this story in English.

Los condados de Hays y Travis están siguiendo los pasos de otros gobiernos locales de Texas y ordenando a las empresas crear políticas de seguridad que requieran que los empleados y los clientes usen protectores faciales o cubrebocas.

Aunque el Gobernador Greg Abbott ha instado a los tejanos a utilizar máscaras voluntariamente durante la pandemia del COVID-19, se ha negado a convertir su uso en un requisito obligatorio para los individuos. Sin embargo, dijo este miércoles que los gobiernos locales pueden exigir a las empresas que tengan esas políticas. (Austin emitió su orden esa noche).

"Así como pueden exigir que la gente use zapatos y camisas, las empresas pueden requerir que la gente use protectores faciales si entran en su negocio", dijo Abbott a KWTX-TV.

Las órdenes del Condado de Travis y del Condado de Hays piden a todas las entidades comerciales que ofrecen bienes y servicios directamente al público que elaboren una política de salud y seguridad que requiera que todos los empleados y visitantes usen protectores faciales cuando estén en espacios donde no sea posible mantener una distancia de 6 pies entre las personas.

Las políticas deben ser publicadas en algún lugar visible para los clientes y trabajadores. Las empresas deben implementarlas antes de este martes, de lo contrario podrían ser multadas con hasta $1,000. La orden del Condado de Travis expira el 15 de agosto y la del Condado de Hays el 20 de julio.

La orden del Condado de Hays también dice que todas las personas de 10 años o más deben usar cubrebocas en cualquier lugar público del condado donde no pueda mantenerse los 6 pies de distancia entre la gente. Sin embargo, al igual que una de las órdenes ejecutivas de Abbott, dice que no se puede imponer ninguna sanción civil o penal a las personas que no utilicen los protectores faciales.

Las nuevas políticas llegan cuando ambos condados están experimentando un aumento de casos de COVID-19. El Condado de Travis reportó un récord de 220 nuevos casos este miércoles, y ahora tiene cerca de 5,000 casos reportados desde marzo. Los casos diarios recientes del Condado de Hays también han estado en cifras de tres dígitos.

"Con nuestro conteo de casos de COVID-19 aumentando rápidamente aquí en el Condado de Hays, incluyendo 210 casos sólo hoy, es importante que volvamos a hacer esas cosas sencillas que pueden ayudar a proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad", dijo el Juez del Condado Rubén Becerra en una declaración.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) aconsejan a las personas cubrirse el rostro en lugares públicos donde es difícil mantenerse a una distancia segura de los demás. Esto se debe a que el COVID-19 puede propagarse entre las personas al estar muy cerca, cuando hablan, estornudan o tosen, incluso si no muestran síntomas de la enfermedad. Se pueden usar máscaras, bufandas y pañuelos caseros para cubrir la nariz y la boca.

