Con Las Ceremonias De Ciudadanía Suspendidas, Posibles Nuevos Votantes Tendrían Que Esperar

Elizabeth Hernández se trasladó a Estados Unidos desde México hace casi 30 años y estuvo a días de convertirse en ciudadana estadounidense cuando su ceremonia de naturalización, pautada para el 15 de marzo, fue cancelada como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

"Me entristeció", dijo Hernández, quien vive en Nuevo México. No había pensado mucho en hacerse ciudadana hasta este año debido a las próximas elecciones. "Quiero votar por un presidente que mejore el país", dijo.

Hernández es una de los cientos de miles de personas que debían hacerse ciudadanas este año. Pero las ceremonias de naturalización han sido suspendidas por la pandemia del coronavirus en este año electoral.

Se estima que 860,000 personas esperaban hacerse ciudadanas este año, mcuhas de ellas con la expectativa de votar por primera vez. Esta pausa en el proceso de incorporación de nuevos ciudadanos es uno de los desafíos inesperados que podrían redefinir el electorado antes de las elecciones generales de noviembre.

Alrededor de una cuarta parte de los ciudadanos naturalizados viven en Texas, Florida, Pensilvania y Georgia, todos ellos estados potencialmente clave en las elecciones de otoño, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Defensores de inmigración quieren que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) ofrezca ceremonias de naturalización virtuales.

"No es algo sin precedentes y es una opción", dijo Diego Iñiguez-López de la National Partnership for New Americans.

En una declaración, funcionarios de USCIS dijeron que existen requisitos exigidos por el Congreso que hacen "logísticamente difícil para USCIS realizar los juramentos de naturalización de forma virtual o telefónica". En una declaración posterior, la agencia dijo que nunca ha llevado a cabo una ceremonia de naturalización virtual.

USCIS, que depende de los aranceles que se les cobran a los inmigrantes, está en medio de una crisis de financiamiento y, según se informa, podría tener que despedir a parte de sus empleados.

Las personas recién naturalizadas "representan un número cada vez mayor de nuevos votantes estadounidenses que tienen el poder de influir en el resultado de las próximas elecciones presidenciales, las elecciones de medio tiempo y las gobernaciones y legislaturas estatales", dijo Iñiguez-López.

Uno de cada 10 votantes habilitados en Estados Unidos será un ciudadano naturalizado durante 2020, dijo Mark Hugo López del Pew Research Center. Según dijo, los nuevos ciudadanos de origen asiático y latino son más propensos a acudir a votar, datos demográficos clave en las elecciones de este año.

"La mayoría de las personas que toman la decisión de convertirse en ciudadanas, suelen estar también algo más comprometidas que otras en cuanto a querer participar [en las elecciones]", dijo López.

La suspensión temporal de las ceremonias de naturalización ha estancado a las organizaciones que trabajan en naturalizar a los inmigrantes como Hernández y registrarlos para votar después de que prestan el juramento de ciudadanía.

"Te hace sentir muy orgulloso de ser estadounidense, y orgulloso de poder estar allí al momento de registrarlos para votar justo después de que prestan el debido juramento", dijo Annie Johnson Benifield del capítulo de Houston de la League of Women Voters.



Benifield dijo que ella es capaz de inscribir a cerca del 90% de las personas en estas ceremonias ese mismo día, mucho más que en cualquier otro evento de inscripción de votantes. El área de Houston tenía programado realizar 16 ceremonias de naturalización en 2020.

"No tenemos ni idea de cómo van a empezar a estructurarlas y a programarlas para el resto del año", dijo Benifield, que espera que los funcionarios del gobierno lleguen pronto a un plan que permita a los inmigrantes convertirse en ciudadanos de forma segura y registrarse para votar.

Una versión previa de esta noticia afirmaba incorrectamente que USCIS había administrado ceremonias de naturalización virtuales en el pasado. La agencia dice que nunca ha llevado a cabo una ceremonia sin que el solicitante esté físicamente presente.

