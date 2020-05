Funcionarios De Salud De Austin Publican Tabla De Colores Que Muestra Riesgo De COVID-19

Read this story in English.

El Departamento de Salud Pública de Austin (APH, en inglés) ha creado una tabla para ayudar a la gente a comprender el riesgo que existe por el coronavirus a nivel general, y cómo deben comportarse las personas en función de sus factores de riesgo personales. El departamento dice que la tabla es parte de un esfuerzo por mantener un equilibrio entre la seguridad y la apertura de la economía.

La tabla ofrece pautas de comportamiento para cinco etapas de riesgo en la comunidad, que van del verde al rojo. En la etapa 1, el nivel verde, todos los negocios se encuentran abiertos y se aconseja a las personas de mayor riesgo que eviten sólo las reuniones de más de 25 personas. En la etapa 5, la roja, nadie debe encontrarse fuera de casa y sólo los negocios esenciales se mantienen abiertos.

En este momento, APH dice que el área está en la etapa 3, en la que se aconseja a todas las personas que observen el distanciamiento social y se cubran el rostro, y a las personas de mayor riesgo se les aconseja evitar los viajes no esenciales.

El Dr. Mark Escott, autoridad sanitaria provisional de la APH, dijo en una conferencia de prensa este jueves que son esas prácticas las que han mantenido relativamente estables los índices de nuevas hospitalizaciones.

"Si dejamos de hacer estas cosas prudentes, si dejamos el distanciamiento social, el uso de máscaras en público y la atención a la higiene personal, [la curva] ya no será plana", dijo. "Y de nuevo, lo que todos queremos es mantenerla plana para que podamos mantener las cosas abiertas".

También se refirió a la resistencia de algunas personas a usar protectores faciales o cubrebocas.

"Ha habido preocupaciones acerca de que viola las libertades civiles de las personas. Sabes, francamente, creo que eso es ridículo", dijo. "Creo que es un pequeño paso que los individuos pueden dar para proteger a otras personas, para protegerse a sí mismos, y es realmente algo que es crítico que consideremos si realmente queremos mantener los negocios abiertos".

"Creo que todos estamos comprometidos con la misma misión: encontrar el equilibrio adecuado entre la salud y la seguridad pública y mantener nuestra economía abierta y fuerte", continuó. "Y si podemos encontrar ese equilibrio, si podemos abrir los negocios de manera segura y mantener nuestra seguridad personal, podemos mantener un control sobre esto, podemos seguir aplanando la curva y podemos permanecer abiertos".

Los funcionarios de salud no saben cuándo Austin podría llegar a la etapa 1, en la que el virus aún está presente pero no se está propagando activamente a través de la comunidad. Escott dijo que no se logrará ir más allá de la etapa 1 hasta que haya una vacuna efectiva y ampliamente disponible.

