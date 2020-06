Jóvenes Líderes Nos Cuentan Por Qué Organizan Las Protestas

Read this story in English.

La muerte de George Floyd, que se produjo después de que un policía blanco de Minneapolis aplastara con su rodilla su cuello durante casi nueve minutos, ha servido como catalizador de las protestas en un país superado por el trato injusto e inequitativo hacia los afroamericanos y las personas de color.

Los jóvenes han estado entre los líderes de estas protestas, en Texas y en todo el país. El presentador del Texas Standard, David Brown, habló con tres líderes que encabezaron marchas en Alpine, Vidor y en Keller, Texas.

Yalakesen Baaheth fue uno de los organizadores de la protesta del pasado fin de semana en Vidor, Texas, una comunidad con una historia racial problemática. Cuando un amigo propuso la idea, Baaheth, que ingresará como estudiante de la Universidad de Lamar en otoño, dijo "sí" de inmediato.

"Conocíamos la oposición, conocíamos el riesgo, pero no nos importaba", dijo Baaheth. "Todavía estábamos parados sobre algo en lo que creíamos firmemente".

Charles Banks es un estudiante de la Universidad Comunitaria Tarrant, y organizador de una protesta de Black Lives Matter en Keller, Texas, cerca de Fort Worth. Se emocionó con las palabras de Baaheth. Dijo que estaba corriendo cuando empezó a pensar en Ahmaud Arbery, el hombre negro que fue perseguido y asesinado por hombres blancos en un barrio de Georgia. Arbery también corría cuando murió.

"Me sentía tan atrapado en ser parte de esa estadística", dijo Banks. "Podría morir ese día. Podría haber muerto mientras corría, y nadie se hubiese dado cuenta ni se hubiera preocupado. Así que decidí hacer esta marcha".

Sedia Woods es de Houston, la ciudad natal de George Floyd. Actualmente es una de las principales intérpretes y directoras de la Universidad Estatal Sul Ross en Alpine, Texas, y también tiene una conexión con Minnesota, donde terminó la vida de Floyd. Dice que su familia está en St. Paul, "en medio de todas las protestas y asegurándose de que sus voces sean escuchadas".

"Cada vez que un afroamericano es asesinado por la policía, me siento de algún modo así", dijo Woods.

En esos casos, a menudo recurría a las redes sociales para expresar sus sentimientos, borrando su mensaje antes de enviarlo "porque a nadie le importa lo que tengas que decir, Sedia".

Woods dijo que dos amigos blancos de Alpine le pidieron que ella fuera su líder, y el rostro de la protesta que querían que sucediera en el pequeño pueblo del oeste de Texas. Woods, que ha tenido papeles de liderazgo en Sul Ross, estuvo de acuerdo.

"Creo que es importante que estas protestas se hagan en todas partes", dijo Woods. "No importa cuán pequeña o grande sea su población. Tienes una voz y mereces ser escuchado".

Hubo oposición, parte de ella durante las protestas, parte de ella dirigida a los organizadores.

Woods dijo que solo un contra-manifestante se presentó en la marcha en Alpine y los manifestantes disiparon la situación diciéndole al hombre que lo amaban. El contra-manifestante se retiró del lugar, según Woods.

Banks dijo que recibió comentarios negativos a través de un mensaje de texto, después de que incluyera su número de teléfono en un volante anunciando la protesta de Keller. La gente envió mensajes de texto con insultos raciales, y una persona fue a su casa mientras Banks no estaba y regañó a su hermana.

"Eso me asustó porque es una marcha", dijo Banks. "Dice 'pacífica' en el volante. Tuve a la policía caminando con nosotros para que pudiéramos estar seguros y no lastimar a nadie".

La protesta de Baaheth en Vidor recibió respuesta de los partidarios y opositores a la causa Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan). Dijo que la gente que consideró participar en la marcha tenía miedo.

"Las únicas marchas y desfiles que se han celebrado en esa ciudad fueron las del Ku Klux Klan", dijo Baaheth.

Los organizadores de la protesta están de acuerdo en que es importante entender a los demás, e incluso apoyar a la policía que hace bien su trabajo.

Banks dijo que entiende que el miedo a lo desconocido, que a veces se experimenta hacia los gays o transexuales, tiene similitudes con lo que vive como persona negra. Y no quiere que la gente sea juzgada o descartada por lo que lleva puesto, incluso un uniforme de policía.

"Quiero que la gente sepa que se puede confiar en algunos policías, como la policía de Keller", dijo. "Porque me han ayudado mucho. Y quiero que sea mutuo. Nada va a cambiar si un lado funciona y el otro no".

Baaheth dijo que apoya a la policía y que no quiere que las fuerzas del orden sean desfinanciadas, como han pedido algunos manifestantes. Pero que quiere que los oficiales que "cometen errores" sean castigados.

"Ellos no deberían ser simplemente despedidos, y tal vez en un año o seis meses después, volver a la fuerza", dijo Baaheth.

Woods quiere ver más comunicación sobre el racismo.

"Mi mayor mensaje para Alpine, y para el mundo, es que tenemos que hablar de esto", dijo Woods. "Con los miembros de la familia, los compañeros de trabajo, la gente que te rodea y que sientes que cometen algún acto racista o actos contra las personas de color, habla con ellos".

A quienes no están seguros de cómo aceptar y utilizar el mensaje de las protestas, Woods les pide compasión y voluntad para hablar.

"Siento que si puedes ver a un niño llorando y dejas pasar a ese niño y no te preocupas por él, entonces puede que sea demasiado tarde para ti", dijo Woods. "Pero si eres una de esas personas y ves algo malo, y quieres hacer algo al respecto... tienes que dar un paso al frente".

Banks está de acuerdo. Dice que no está enojado con los que no se han unido a las protestas o no han expresado su apoyo. Pero dice que deberían ponerse en el lugar de los afroamericanos que han experimentado un racismo brutal.

"No se queden sentados y dejen pasar las cosas", dijo Banks. "Eres una persona. Eres un humano. Eres capaz de hacer cosas y lograr cambios".

Tratar de hacer que el cambio cuente también, dice Baaheth.

"Está bien. Nadie te está juzgando. Nadie te detendrá, pero veremos tus esfuerzos", dijo.

