La Única Finalista Para Superintendente Del ISD De Austin Se Dirige A La Comunidad

Los miembros de la comunidad del Distrito Escolar Independiente (ISD, en inglés) de Austin tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la única finalista para ser la próxima superintendente durante una charla virtual el martes por la noche.

Stephanie Elizalde se presentó durante una conversación con el presidente de la junta escolar, Gerónimo Rodríguez. Elizalde es actualmente la jefa de liderazgo escolar en el ISD de Dallas.

Durante la conversación del martes, Elizalde dijo que lo que le gustaría traer al distrito es una mejor comunicación desde arriba, algo por lo que la administración del saliente superintendente Paul Cruz ha sido criticada.

"Todo el mundo piensa, 'Sí, vamos a ser transparentes'", dijo. "La verdad es que la transparencia significa que aunque haya malas noticias que debamos comunicar, debemos comunicarlas. Porque, sinceramente, todos sabemos que las mayores fuentes de estrés son desconocidas".

También dijo que sabe que los administradores a menudo no recuerdan lo que es estar en el aula y que valora el aporte de los maestros y del resto del personal de las escuelas para ayudar a tomar decisiones.

Puedes ver la conversación completa en español en este video:

La conversación se centró en las preguntas que la junta escolar recibió de la comunidad como parte del proceso de reclutamiento.

Ese proceso se hizo a puertas cerradas, por lo que las identidades de los candidatos no fueron reveladas públicamente. Según la ley estatal, el distrito no puede ofrecer a Elizalde un contrato por 21 días, así que técnicamente aún no está contratada.

Elizalde hablará durante dos sesiones de video más esta semana. Hablará de sus planes para los académicos el miércoles al mediodía en español y a la 1:30 p.m. en inglés. El jueves, hablará sobre liderazgo, cultura y equidad a las 6 p.m. en español y a las 7:30 p.m. en inglés.

