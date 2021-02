¿Esperas Por Una Cita Para La Vacuna de APH? Esto Es Lo Que Sabemos Hasta Ahora.

Read this story in English.

El proceso de registro de vacunas de Salud Pública de Austin (APH, en inglés) ha causado un poco de confusión. Personas han dicho a KUT que están experimentando dificultades técnicas con el sitio de registro o están frustrados porque se han inscrito, pero no han sido capaces de obtener una cita todavía.

Funcionarios de APH proporcionaron detalles sobre cómo este proceso está funcionando durante una sesión informativa con el Concejo de la Ciudad de Austin y el Tribunal de Comisionados del Condado de Travis el martes pasado.

Esto es lo que hemos averiguado.

Para ser considerado y poder darte una vacuna de Salud Pública de Austin, necesitas crear una cuenta de APH y "pre-registrarse", lo que significa que te estás inscribiendo para formar parte de una lista para la vacuna. Aquí es donde puedes hacer todo eso. Cuando te toque programar una cita, APH asegura que se pondrá en contacto contigo para hacerlo.

APH está determinando la elegibilidad de las personas en base al diagrama de flujo que aparece a continuación. Si no es tu turno para vacunarte, se te pondrá en una lista de espera.

Flujo de elegibilidad para la vacuna del COVID-19

Austin Public Health

Digamos que calificas según el diagrama de flujo. Tal vez seas mayor de 65 años o tengas 50 años y una condición médica. Tal vez te preguntes, ¿por qué APH no se ha puesto en contacto conmigo todavía?

Hasta el martes, más de 188.000 personas estaban registradas y cumplían con los requisitos para recibir la vacuna de APH, por lo que incluso si cumples con los requerimientos, es posible que tengas que esperar un poco. APH ha estado recibiendo sólo 12,000 dosis a la semana. Cuando se abren las citas, APH no está llegando a todas esas más de 188,000 personas, dijo este martes la directora de APH, Stephanie Hayden-Howard.

Las personas que APH considera que tienen la mayor necesidad recibirán un correo electrónico con dos horas de antelación en el que se les informará que se van a habilitar las citas, explicaron. Por lo general, se trata de personas que pertenecen a grupos desproporcionalmente representados en los datos de hospitalización por COVID, como las personas mayores y las personas de color. APH utiliza un sistema de puntos para clasificar la prioridad, dijo.

A partir de ahora, las citas disponibles se publicarán sólo los martes y los jueves. De esta manera, dice APH, la gente no tiene que volver a verificarlas.

PERO, APH no puede restringir el acceso a las inscripciones a quienes estén en la fase 1A y 1B. Por lo tanto, cualquier persona que se registre en APH y que reúna los requisitos para recibir una vacuna según las directrices del estado puede entrar en el website los martes y los jueves y comprobar si hay citas; simplemente no recibirán un correo electrónico de APH hasta que estén más cerca del tope de la lista.

"La precaución que tengo que decir de forma general es que no podemos restringir el acceso", dijo Hayden-Howard. "Una vez que restringimos el acceso, entonces el estado de Texas tiene el potencial de intervenir y podemos no recibir las vacunas. Por lo tanto, tenemos que crear un proceso en el que tengamos las personas que son elegibles donde tengan una plataforma en la que pueden inscribirse".

Una vez publicadas, las citas suelen agotarse en un par de horas.

Las personas que no tienen acceso a internet y quieren vacunarse a través de APH pueden llamar al 512-972-5560. Hayden-Howard dijo que APH está tratando de mantener esa línea abierta para los que no tienen acceso a Internet, así que si estás teniendo otros problemas con tu cuenta y estás buscando ayuda, llama al 311. (Si no estás en Austin, llama al 512-974-2000).

Se espera que la próxima semana se ponga en marcha un centro de llamadas adicional que ofrezca servicios en español e inglés para ayudar a las personas con el proceso para registrarse para darse la vacuna. Esto permitirá a APH llamar a más personas para programar citas por teléfono, en lugar de tener que usar Internet. Hayden-Howard dijo que la agencia se dirigirá en un primer momento a las personas de 80 años o más y a las que han tenido dificultades para tratar de inscribirse.

La Corte de Comisionados del Condado de Travis aprobó este martes la financiación de este centro de llamadas adicional. Será atendido por antiguos empleados temporales de la División de Elecciones del condado y empleados de Salud Pública de Austin.

APH dice que se pondrá en contacto con la gente cuando es el momento de obtener su segunda dosis. Hasta el miércoles, APH todavía no había recibido las asignaciones de las segundas dosis del estado. La gente tiene que haber obtenido su primera dosis de APH para ser elegible para recibir una segunda dosis con ellos.

Corrección: Una versión anterior de esta noticia tenía un número de teléfono incorrecto de APH para aquellos que no tienen acceso a Internet. También hemos reemplazado el diagrama de flujo de elegibilidad de vacunas anterior compartido por Austin Public Health con una versión actualizada.

